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شاهد .. وحدات إسكان المبرز التي تسلمها المواطنين من خادم الحرمين بالأحساء – صور

26 نوفمبر, 2016 , 19:05 م
شاهد .. وحدات إسكان المبرز التي تسلمها المواطنين من خادم الحرمين بالأحساء – صور
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لوحدات إسكان المبرز بالأحساء نشرتها وزارة الإسكان .

حيث قام خادم الحرمين الشريفين اليوم السبت بتسليم عدد من المواطنين بالمحافظة مفاتيح مساكنهم الجديدة.

الجدير بالذكر أن مشروع المبرز الجديد يضم 116 وحدة سكنية، و95 قطعة أرض، بالإضافة للمرافق العامة 3 حدائق ومسجدين ومدرسة بنين.

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تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    REALITY

    الله يطول بعمر الملك سلمان و يحفظه من كل شر
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  2. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    sayeed

    الله يجزيك خير ياملك الانسانيه لوبعد اتكمل مسيره وتوزع بالدمام الان بالانتظار اكثر من 20 سنه لم نستلم في شي لا بيت ولا شقه ولا ارض ولا قرض
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  3. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    العسيري

    تعليق مخالف
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  4. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    حاحا

    الله يحفضك ياملكنا😠😠😠😠
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  5. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 19:22 م
    عدد التعليقات:15711

    قلم الحقيقه

    التصوير رائع جدآ داخل السكن وخارجه والشوارع نظيفة******
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  6. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    الله يحفظك يا ملكنا الغالي🇸🇦🌹❤️
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  7. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    جبال سدير

    بداية خير انشاء الله لوزارة الاسكان
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  8. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    علي العمري

    الله. يرزق. ***. جاهم. الخير. من. وجه. الخير. ابو. فهد
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  9. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    twe

    اطال الله في عمرك يا ابا فهد واتم عليك الصحة والعافية والسعادة كما اسعدت شعبك .
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  10. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    وحنا ياهل الخفجي فيه شي طال عمرك
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