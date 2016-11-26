شاهد .. وحدات إسكان المبرز التي تسلمها المواطنين من خادم الحرمين بالأحساء – صور

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لوحدات إسكان المبرز بالأحساء نشرتها وزارة الإسكان .

حيث قام خادم الحرمين الشريفين اليوم السبت بتسليم عدد من المواطنين بالمحافظة مفاتيح مساكنهم الجديدة.

الجدير بالذكر أن مشروع المبرز الجديد يضم 116 وحدة سكنية، و95 قطعة أرض، بالإضافة للمرافق العامة 3 حدائق ومسجدين ومدرسة بنين.