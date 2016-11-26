شاهد .. وحدات إسكان المبرز التي تسلمها المواطنين من خادم الحرمين بالأحساء – صور

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لوحدات إسكان المبرز بالأحساء نشرتها وزارة الإسكان .
حيث قام خادم الحرمين الشريفين اليوم السبت بتسليم عدد من المواطنين بالمحافظة مفاتيح مساكنهم الجديدة.
الجدير بالذكر أن مشروع المبرز الجديد يضم 116 وحدة سكنية، و95 قطعة أرض، بالإضافة للمرافق العامة 3 حدائق ومسجدين ومدرسة بنين.
تعليقات ( 10 )
REALITYالله يطول بعمر الملك سلمان و يحفظه من كل شر
sayeedالله يجزيك خير ياملك الانسانيه لوبعد اتكمل مسيره وتوزع بالدمام الان بالانتظار اكثر من 20 سنه لم نستلم في شي لا بيت ولا شقه ولا ارض ولا قرض
العسيريتعليق مخالف
حاحاالله يحفضك ياملكنا😠😠😠😠
عدد التعليقات:15711
قلم الحقيقهالتصوير رائع جدآ داخل السكن وخارجه والشوارع نظيفة******
جبال سديربداية خير انشاء الله لوزارة الاسكان
علي العمريالله. يرزق. ***. جاهم. الخير. من. وجه. الخير. ابو. فهد
tweاطال الله في عمرك يا ابا فهد واتم عليك الصحة والعافية والسعادة كما اسعدت شعبك .
عُـــــــــمـــــــــروحنا ياهل الخفجي فيه شي طال عمرك