الجزائية تنظر قضية متهم استهزأ بالرسوم السنوية على المحلات

صحيفة المرصد:تنظر المحكمة الجزائية بالرياض غداً الأحد، لائحة الدعوى المرفوعة من قبل هيئة التحقيق والادعاء، ضد مواطن يبلغ من العمر 30 عاماً ظهر في مقطع مرئي يستهزئ بأحد القرارت الحكومية التي تخص الرسوم السنوية على المحلات .

كانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد وجهت تهمة إنتاج وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة ، لقيامه بتصوير مقطعاً مرئياً بواسطة هاتفه المحمول يتناول فيه أحد القرارات الصادرة من الدولة بأسلوب متهكم وساخر” .

وقالت مصادر : “ان المدعي العام طلب إثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بالعقوبات الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة هاتفه الجوال وإغلاق حسابه في تطبيق سناب شات، استناداً إلى المادة “13” من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.