بالفيديو .. محمد نور لمشجع أهلاوي : “أنا عمكم”

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الإتحاد السابق محمد نور أثناء إلتقاط أحد المشجعين صورة سيلفي معه .

وبحسب ما ذكره المصور أن أحد المشجعين كان لا يريد التقاط صورة مع نور بحكم ميوله الأهلاوية.

فيما ظهر محمد نور وهو يقول للمشجع الأهلاوي : “أنا عمكم” .