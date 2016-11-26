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بالفيديو .. محمد نور لمشجع أهلاوي : “أنا عمكم”

26 نوفمبر, 2016 , 19:55 م
بالفيديو .. محمد نور لمشجع أهلاوي : “أنا عمكم”
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الإتحاد السابق محمد نور أثناء إلتقاط أحد المشجعين صورة سيلفي معه .

وبحسب ما ذكره المصور أن أحد المشجعين كان لا يريد التقاط صورة مع نور بحكم ميوله الأهلاوية.

فيما ظهر محمد نور وهو يقول للمشجع الأهلاوي : “أنا عمكم” .



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 33
    26 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    فهد / جدة

    جدة كذا أهلي وبحر وعن السرق يااتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 32
    26 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    البس جينز بدل ذا البنطلون الغبي 😫 حسنو أذواقكم يا عالم المظاهر مهمه ولا زمن البساطه 😥
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  3. 31
    26 نوفمبر, 2016 , 22:08 م
    عدد التعليقات:14529

    عمر السميري

    نووووور وبس
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  4. 30
    26 نوفمبر, 2016 , 22:03 م
    عدد التعليقات:14529

    عمر السميري

    مبروووك لجميع الاتحاديين والاتحاديات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 22:02 م
    عدد التعليقات:14529

    عمر السميري

    مبروووك فوز الاتحاد ع القادسيه
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  6. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    محمد

    يقصد مثل عمهم ايش فيها دائما تحبوا تثيروا المشاكل بين ابناء المجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 22:01 م
    عدد التعليقات:14529

    عمر السميري

    جده كذا نووور وبحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 21:59 م
    عدد التعليقات:14529

    عمر السميري

    وحقق كاس اسيا 3 مرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 21:58 م
    عدد التعليقات:14529

    عمر السميري

    نور حقق الدوري اكثر من 8 مرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 21:57 م
    عدد التعليقات:14529

    عمر السميري

    كفوا والله ي نووور
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  11. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    كلنا نعرف ان نور يمزح ببراءة وأنا من الغربية واعرف ذلك لكن الاخوة الاهلاويين حساسين بالمرة الله يهديهم
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  12. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:14529

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    ماجد الجهني

    بِسْم الله ايش فيكم الرجال يمزح
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  14. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    فــــهـــــد

    اخر الزمن ان تكون عمهم الدنيا انقلبت الله يرحم ايام زمان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    محمد

    انتبه ترا الرجال يقضم حبوب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 21:30 م
    عدد التعليقات:769

    عاشق وطنه

    هو صادق ما كذب الاعور على العميان باشا هذا الغرور وما يسوي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    ابده أمكم لا للمنشطات والقورو مصدق عمره هالافريقي بلدك الأصلي افضل
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  18. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    Ksar911

    السمران كائنات غريبه يمكن تشكيلهم والتلاعب بمشاعرهم وتغير عاداتهم وتقاليدهم بكل بساطه لحيث لايوجد لديهم قيم تحد من بعض التصرفات الغير مرغوبة
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  19. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    ابو فارس

    رحم الله الملك فيصل
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  20. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    🙈

    يا شباب نزل الراتب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    من مكة المكرمة

    وليش الزعل هذه ممازحة عادية بين المشجعين وكل مشجع نادي يقول للآخر أنا عمك . ليش تكبروا الموضوع ياما سمعنا من لاعبين كبار نفس الكلام ولا أبو نوران هو البطة....... 🐧
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    دراكولا

    كيس ملح
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  23. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    بيكمون

    لا خالنا هههههههه الاهلاويين تعودوا انه اذا احد حب يشتهر يتلزق فيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    أنا اهلاوي

    لا مشكله ..عمنا عمنا و حبيبنا و كابتن الكل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    Fddd

    صدق محمد نور عّم الاهلي وتاج رأسهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  26. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 20:11 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الحمد لله على سلامة العقلان ورجعة أخوك سالم غانم بعد الرحيل والترحيل.
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  27. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    منصور الزعيم

    رقم 5 آخر من يتكلم انتم يا جمهور ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    yasser

    كلنا أعمام بعض وأخوان ولا تفرقنا الكورة نحاول نرتقي بعقولنا وعقول الأجيال القادمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  29. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    yasser

    الله يعز حكومتنا الرشيدة ويديم الأمن والأمان والاستقرار والصحة على الجميع
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  30. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    قوطي نيفيا

    هذا المشجع ذكرني بالطواقي 😆
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  31. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    yasser

    العالم يتقدم ونحن فب في مشغولين في هذه الأمور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    yasser

    وسعوا صدوركم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    yasser

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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