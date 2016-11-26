بالفيديو .. محمد نور لمشجع أهلاوي : “أنا عمكم”

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الإتحاد السابق محمد نور أثناء إلتقاط أحد المشجعين صورة سيلفي معه .
وبحسب ما ذكره المصور أن أحد المشجعين كان لا يريد التقاط صورة مع نور بحكم ميوله الأهلاوية.
فيما ظهر محمد نور وهو يقول للمشجع الأهلاوي : “أنا عمكم” .
تعليقات ( 33 )
فهد / جدةجدة كذا أهلي وبحر وعن السرق يااتي
عدد التعليقات:14529
عمر السميرينووووور وبس
عدد التعليقات:14529
عمر السميريمبروووك لجميع الاتحاديين والاتحاديات
عدد التعليقات:14529
عمر السميريمبروووك فوز الاتحاد ع القادسيه
محمديقصد مثل عمهم ايش فيها دائما تحبوا تثيروا المشاكل بين ابناء المجتمع
عدد التعليقات:14529
عمر السميريجده كذا نووور وبحر
عدد التعليقات:14529
عمر السميريوحقق كاس اسيا 3 مرات
عدد التعليقات:14529
عمر السميرينور حقق الدوري اكثر من 8 مرات
عدد التعليقات:14529
عمر السميريكفوا والله ي نووور
عدد التعليقات:14529
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
ماجد الجهنيبِسْم الله ايش فيكم الرجال يمزح
فــــهـــــداخر الزمن ان تكون عمهم الدنيا انقلبت الله يرحم ايام زمان
محمدانتبه ترا الرجال يقضم حبوب
عدد التعليقات:769
عاشق وطنههو صادق ما كذب الاعور على العميان باشا هذا الغرور وما يسوي
Ksar911السمران كائنات غريبه يمكن تشكيلهم والتلاعب بمشاعرهم وتغير عاداتهم وتقاليدهم بكل بساطه لحيث لايوجد لديهم قيم تحد من بعض التصرفات الغير مرغوبة
ابو فارسرحم الله الملك فيصل
🙈يا شباب نزل الراتب .
من مكة المكرمةوليش الزعل هذه ممازحة عادية بين المشجعين وكل مشجع نادي يقول للآخر أنا عمك . ليش تكبروا الموضوع ياما سمعنا من لاعبين كبار نفس الكلام ولا أبو نوران هو البطة....... 🐧
دراكولاكيس ملح
بيكمونلا خالنا هههههههه الاهلاويين تعودوا انه اذا احد حب يشتهر يتلزق فيهم
أنا اهلاويلا مشكله ..عمنا عمنا و حبيبنا و كابتن الكل .
Fdddصدق محمد نور عّم الاهلي وتاج رأسهم
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالحمد لله على سلامة العقلان ورجعة أخوك سالم غانم بعد الرحيل والترحيل.
منصور الزعيمرقم 5 آخر من يتكلم انتم يا جمهور ***
yasserكلنا أعمام بعض وأخوان ولا تفرقنا الكورة نحاول نرتقي بعقولنا وعقول الأجيال القادمة
yasserالله يعز حكومتنا الرشيدة ويديم الأمن والأمان والاستقرار والصحة على الجميع
قوطي نيفياهذا المشجع ذكرني بالطواقي 😆
yasserالعالم يتقدم ونحن فب في مشغولين في هذه الأمور
yasserوسعوا صدوركم
yasserتعليق مخالف