صحيفة المرصد:تعادل الشباب مع الرائد اليوم على ملعب الملك عبدالله ببريدة بهدفين لمثلهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين.
وسجل أهداف الرائد، المهاجم الغيني اسماعيل بانغورا (28) وسلطان السوادي (75) وسجل أهداف الشباب إسماعيل المغربي (49) عبدالوهاب جعفر (66).
بالفيديو : الشباب يتعادل بهدفين لمثلهما مع الرائد
صحيفة المرصد:تعادل الشباب مع الرائد اليوم على ملعب الملك عبدالله ببريدة بهدفين لمثلهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين.
تعليقات ( 7 )
كنت فقراوي واستخرت اللهايه يا قوطي تابعنا نهائي آسيا اللي بعمرك ما وصلت له انت وناديك الترشيحي اللي بحياته ما شارك فيها غير ٣ مرات وتلحط من الدور الاول يا مسخررررا
اسمرعبراسبوع بلا مفاجآت .. الاندية الضعيفة هي التي خسرت هذا الاسبوع
قوطي نيفيايا طاقية هل تابعة نهائي آسيا اليوم السبت .. هل تذكرت ان ( العالمية صعبة قوية ) ؟ ههههههههههههه ههههههههه هههههههههه ههههههههههه هههههههه ههههههههه ههههههههههه ههههههههههه هههههههههههه هههههههه
عدد التعليقات:4458
العنيدعز الله فريق مدربه زعيقي ماهو بخير !!
بني فقرووووووونالتعاون جلد الفقـــــــــــــــــــــــــــراويـــــــه هههههههههههههههه ههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههه
ريمليه كذا خلاص انا زعلانه
💎🎀سُندُسحلو نتيجة جميلة عشان ماحد يزعل حبايب😜