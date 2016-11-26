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بالفيديو : الشباب يتعادل بهدفين لمثلهما مع الرائد

26 نوفمبر, 2016 , 20:03 م
بالفيديو : الشباب يتعادل بهدفين لمثلهما مع الرائد
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صحيفة المرصد:تعادل الشباب مع الرائد اليوم على ملعب الملك عبدالله ببريدة بهدفين لمثلهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين.
وسجل أهداف الرائد، المهاجم الغيني اسماعيل بانغورا (28) وسلطان السوادي (75) وسجل أهداف الشباب إسماعيل المغربي (49) عبدالوهاب جعفر (66).



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    كنت فقراوي واستخرت الله

    ايه يا قوطي تابعنا نهائي آسيا اللي بعمرك ما وصلت له انت وناديك الترشيحي اللي بحياته ما شارك فيها غير ٣ مرات وتلحط من الدور الاول يا مسخررررا
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  2. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    اسمرعبر

    اسبوع بلا مفاجآت .. الاندية الضعيفة هي التي خسرت هذا الاسبوع
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  3. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    قوطي نيفيا

    يا طاقية هل تابعة نهائي آسيا اليوم السبت .. هل تذكرت ان ( العالمية صعبة قوية ) ؟ ههههههههههههه ههههههههه هههههههههه ههههههههههه هههههههه ههههههههه ههههههههههه ههههههههههه هههههههههههه هههههههه
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  4. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 20:42 م
    عدد التعليقات:4458

    العنيد

    عز الله فريق مدربه زعيقي ماهو بخير !!
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  5. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 20:22 م

    بني فقرووووووون

    التعاون جلد الفقـــــــــــــــــــــــــــراويـــــــه هههههههههههههههه ههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههه
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  6. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    ريم

    ليه كذا خلاص انا زعلانه
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  7. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    💎🎀سُندُس

    حلو نتيجة جميلة عشان ماحد يزعل حبايب😜
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