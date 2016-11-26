بالفيديو : الشباب يتعادل بهدفين لمثلهما مع الرائد

صحيفة المرصد:تعادل الشباب مع الرائد اليوم على ملعب الملك عبدالله ببريدة بهدفين لمثلهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف الرائد، المهاجم الغيني اسماعيل بانغورا (28) وسلطان السوادي (75) وسجل أهداف الشباب إسماعيل المغربي (49) عبدالوهاب جعفر (66).