قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن باتجاه خميس مشيط

صحيفة المرصد:اعترضت قوات الدفاع الجوي اليوم السبت صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة.

وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها، أن الصاروخ تم تدميره بدون أي أضرار، وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع إطلاق الصاروخ.