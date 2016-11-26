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قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن باتجاه خميس مشيط

26 نوفمبر, 2016 , 21:16 م
قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن باتجاه خميس مشيط
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صحيفة المرصد:اعترضت قوات الدفاع الجوي اليوم السبت صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة.
وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها، أن الصاروخ تم تدميره بدون أي أضرار، وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع إطلاق الصاروخ.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:13808

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=-UFHZE6xOxY
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  2. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 22:20 م
    عدد التعليقات:13808

    برق الحرم

    (((((((( الان .......زنابيل نار المجوس .....تحترق في ..... قارة _مجز _صعــــــدة ))))))
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  3. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:13808

    برق الحرم

    ((((((((عــــــــــــــــــــاجل ...... مقاتلاتنا _الكواسر ...... تدمر وتدك ..((مقرات لقيادات))العبيد في صعــــــــدة ))))))))
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  4. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 22:17 م
    عدد التعليقات:13808

    برق الحرم

    ــــــ((((((وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ))))))ــــــ
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  5. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 22:15 م
    عدد التعليقات:13808

    برق الحرم

    (((((((بوركت الايادي .......بوركت الايادي .......بوركت الايادي )))))
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  6. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    زائرضيف

    شكرا لأبطالنا البواسل والوقت حان لحسم المعركة و مسح الحوثين وصالح ومعهم كيري التأخير في الحسم يعني دخول مزيد من المرتزقه من حشد الايراني و العراقي
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  7. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    محمد

    الحرب العراقيه الايرانيه استمرت 8 سنوات واخر شيء صلح وعلاقه طيبه مع بعض هل سيعيد التاريخ نفسه او مادا؟
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  8. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    أبو رسيل

    الله يحمينا وينصر جنودنا البواسل ويحميهم يارب
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  9. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    أبو رسيل

    الله يحمينا ويقوي جنودنا البواسل
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  10. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 22:00 م
    عدد التعليقات:14529

    عمر السميري

    حماك الله ي وطني
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  11. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    علي مرشد

    انا في الخميس والله ماندري عنه نحمد الله نحن في حماية الله ثم هيبة ال سعود وفقهم الله
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  12. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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  13. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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  14. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    عبدالله

    حسبي الله عليهم وعلى منن يدعمهم
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  15. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    المواطن الصخر

    قحروط الظاهر ماعمره اطلق 30 مية مع بعضها بالانصاص يتعامل نص صاروخ ربع مرة وحدة اطلق حبة الاربع هههههههه
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  16. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    المواطن المثالي

    ت. 3 الحوثين معليش ، ولكن العومانيين ليش ، هم أشقاء من دول مجلس التعاون إذا ادانتهم حكومتنا الرشيدة فلك ولنا الحق في إتهامهم ولكن إلا الان لم يصدر بيان رسمي من حكومتنا يوضح حقيقة أمرهم فأحذر تسلم
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  17. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    يالطيف

    وبعدين مع هل الاطفال الي يطلقون تسمى صواريخ بالاستيه
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  18. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    فهد العرماني

    الحوثي اسم بس الخافي هو شيعة بلاد الفرس بمباركة عُمانية روسية
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  19. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    فهد العرماني

    ايران و عُمان تخطط مع الحوثي التكتيك الهجومي بمساندة حزب الله ومتطوعين من الحشد الشعبي
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  20. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    المواطن المثالي

    معاك معاك يا وطني .... وكلنا ذخيرة في نحر من عاداك .. بس طلب صغير إذا مافي إحراج بيت صغير لعيالي وإذا يزعلك الطلب بلاه
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