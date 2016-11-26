صحيفة المرصد:اعترضت قوات الدفاع الجوي اليوم السبت صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة.
وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها، أن الصاروخ تم تدميره بدون أي أضرار، وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع إطلاق الصاروخ.
قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن باتجاه خميس مشيط
صحيفة المرصد:اعترضت قوات الدفاع الجوي اليوم السبت صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة.
تعليقات ( 20 )
عدد التعليقات:13808
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=-UFHZE6xOxY
عدد التعليقات:13808
برق الحرم(((((((( الان .......زنابيل نار المجوس .....تحترق في ..... قارة _مجز _صعــــــدة ))))))
عدد التعليقات:13808
برق الحرم((((((((عــــــــــــــــــــاجل ...... مقاتلاتنا _الكواسر ...... تدمر وتدك ..((مقرات لقيادات))العبيد في صعــــــــدة ))))))))
عدد التعليقات:13808
برق الحرمــــــ((((((وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ))))))ــــــ
عدد التعليقات:13808
برق الحرم(((((((بوركت الايادي .......بوركت الايادي .......بوركت الايادي )))))
زائرضيفشكرا لأبطالنا البواسل والوقت حان لحسم المعركة و مسح الحوثين وصالح ومعهم كيري التأخير في الحسم يعني دخول مزيد من المرتزقه من حشد الايراني و العراقي
محمدالحرب العراقيه الايرانيه استمرت 8 سنوات واخر شيء صلح وعلاقه طيبه مع بعض هل سيعيد التاريخ نفسه او مادا؟
أبو رسيلالله يحمينا وينصر جنودنا البواسل ويحميهم يارب
أبو رسيلالله يحمينا ويقوي جنودنا البواسل
عدد التعليقات:14529
عمر السميريحماك الله ي وطني
علي مرشدانا في الخميس والله ماندري عنه نحمد الله نحن في حماية الله ثم هيبة ال سعود وفقهم الله
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
عبداللهحسبي الله عليهم وعلى منن يدعمهم
المواطن الصخرقحروط الظاهر ماعمره اطلق 30 مية مع بعضها بالانصاص يتعامل نص صاروخ ربع مرة وحدة اطلق حبة الاربع هههههههه
المواطن المثاليت. 3 الحوثين معليش ، ولكن العومانيين ليش ، هم أشقاء من دول مجلس التعاون إذا ادانتهم حكومتنا الرشيدة فلك ولنا الحق في إتهامهم ولكن إلا الان لم يصدر بيان رسمي من حكومتنا يوضح حقيقة أمرهم فأحذر تسلم
يالطيفوبعدين مع هل الاطفال الي يطلقون تسمى صواريخ بالاستيه
فهد العرمانيالحوثي اسم بس الخافي هو شيعة بلاد الفرس بمباركة عُمانية روسية
فهد العرمانيايران و عُمان تخطط مع الحوثي التكتيك الهجومي بمساندة حزب الله ومتطوعين من الحشد الشعبي
المواطن المثاليمعاك معاك يا وطني .... وكلنا ذخيرة في نحر من عاداك .. بس طلب صغير إذا مافي إحراج بيت صغير لعيالي وإذا يزعلك الطلب بلاه