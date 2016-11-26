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بالفيديو.. “عاصفة ممطرة” تجتاح ملعب بالأحساء.. وهروب اللاعبين والحكام !

26 نوفمبر, 2016 , 22:51 م
بالفيديو.. “عاصفة ممطرة” تجتاح ملعب بالأحساء.. وهروب اللاعبين والحكام !
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صحيفة المرصد : داهمت عاصفة من الأمطار والرياح الشديدة ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، حيث لقاء فريقي الجيل ونجران، ما اضطر القائمون على المباراة إلى تأجيلها لبعض الوقت.

وأظهر مقطع فيديو، هروب لاعبو الفريقين من الملعب، ومعهم الحكام والأجهزة الفنية للناديين، فيما اقتلعت الرياح بعض الأشياء المثبتة في الأرض.

وأقيمت المباراة، أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتم استئناف المباراة بعد توقفها في الدقيقة 31 من الشوط الأول.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    أعوذ بالله 💔الله يحفظ بلادنا من قسوة الطبيعة ورحمنا الله من غضبه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  2. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    الكاسر

    ههههههههه
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