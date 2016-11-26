بالفيديو : تعرف على قصة زواج ” ميرفت أمين ” بفنان سوري قبل أن يقبض عليه في قضية مخدرات

صحيفة المرصد :كشفت الممثلة المصرية ميرفت أمين، عن انها تزوّجت من الفنان السوري موفق بهجت، غير أن هذا الزواج لم يستمر سوى سنة وثمانية أشهر.

وقالت “ميرفت” خلال برنامج “الليلة دي” مع الفنّانة أروى، عن زواجها بالفنان السوري: ” كنت صغيرة وبهرني بكلامه الحلو”.

وحينها قيل إن سبب الطلاق هو أنه بعد زواجهما سافر بهجت إلى لبنان، وهناك قُبض عليه في قضية مخدرات مشهورة.لكنّ “ميرفت” نفت ذلك.

وكانت الخلافات تصاعدت حتى وصلت لطريق مسدود فسافر بهجت للعمل في ملهى “فريد الأطرش” ببيروت، وانشغلت ميرفت بنشاطها الفني.

وقالت إن القضية جاءت بعد الانفصال وتعاطفت هي معه بشدة خاصة بعد الحكم عليه بالسجن في أول درجة وبعد حصوله على البراءة في الاستئناف.

وصرّحت أنّنا “مثّلنا معاً في أحد الأفلام، ثم حدث بيننا تجاذب، ووافقت على الزواج منه رغم اعتراض أهلي، بل صمّمت على ذلك، ولكنّني ندمت في النهاية”.