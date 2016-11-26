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بالفيديو : تعرف على قصة زواج ” ميرفت أمين ” بفنان سوري قبل أن يقبض عليه في قضية مخدرات

26 نوفمبر, 2016 , 22:45 م
بالفيديو : تعرف على قصة زواج ” ميرفت أمين ” بفنان سوري قبل أن يقبض عليه في قضية مخدرات
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صحيفة المرصد :كشفت الممثلة المصرية ميرفت أمين، عن انها تزوّجت من الفنان السوري موفق بهجت، غير أن هذا الزواج لم يستمر سوى سنة وثمانية أشهر.

وقالت “ميرفت” خلال برنامج “الليلة دي” مع الفنّانة أروى، عن زواجها بالفنان السوري: ” كنت صغيرة وبهرني بكلامه الحلو”.

وحينها قيل إن سبب الطلاق هو أنه بعد زواجهما سافر بهجت إلى لبنان، وهناك قُبض عليه في قضية مخدرات مشهورة.لكنّ “ميرفت” نفت ذلك.

وكانت الخلافات تصاعدت حتى وصلت لطريق مسدود فسافر بهجت للعمل في ملهى “فريد الأطرش” ببيروت، وانشغلت ميرفت بنشاطها الفني.

وقالت إن القضية جاءت بعد الانفصال وتعاطفت هي معه بشدة خاصة بعد الحكم عليه بالسجن في أول درجة وبعد حصوله على البراءة في الاستئناف.

وصرّحت أنّنا “مثّلنا معاً في أحد الأفلام، ثم حدث بيننا تجاذب، ووافقت على الزواج منه رغم اعتراض أهلي، بل صمّمت على ذلك، ولكنّني ندمت في النهاية”.



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    ضمير الناس

    تبقى مملوحه هالمرفت رغم عوامل التعريه ***
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  2. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    المستخبي يبان وتؤور كوسه الفلوس خلت اليمانيه تتكلم مصري برامج مكرره وكل قنواتهم محورها الارجوزات المهرجين بياعي الوهم ونقلو العدوى كنت صغيرة وبهرني بكلامه صغيره يالهوي اكبر من امي ناقلين المقطع كامل ؟
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  3. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    تعليق واحد فطست ضحك 😂 ليش تبيها تموت كود ربي يهديها في يوم ما .
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  4. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    متعب

    سوري الله يقطعه من زمان وهم فاسدين مخدرات** ومشاكل الله يستر علينا وعلى ارضنا وبلدنا عندنا الحين حوالي خمسة مليون سوري متبطحين اغلبهم شباب مخدرات وسرقات ومشاكل ودعارة سفرهم يحررو بلدهم
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  5. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    زائر

    وهذي بعدها عايشه ماماتت؟؟
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