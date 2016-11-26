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بالفيديو: شاهد لحظة تنازل أولياء دم عن قاتل قريبهم

26 نوفمبر, 2016 , 22:52 م
بالفيديو: شاهد لحظة تنازل أولياء دم عن قاتل قريبهم
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صحيفة المرصد : أعلن أولياء الدم العفو عن قاتل أحد أقاربهم وعدم القصاص منه، وذلك لوجه الله تعالى بعد أن تدخل شيوخ ووجهاء القبائل، وطالبوا بالصفح والغفران عن القاتل.
وأظهر “فيديو” تم تداوله على نطاق واسع تجمع أهالي القتيل ومعهم شيوخ ووجهاء القبائل، وهم يجلسون على الأرض ويطلبون من أهل القتيل العفو، وهو ما رد عليه أولياء الدم بالقبول ونسيان الماضي وعدم ملاحقة القاتل أو القصاص منه.
وعقب قبول أولياء الدم بالعفو عن القاتل، سادت الفرحة والبهجة المكان، حيث قام الأهالي باحتضان معلن العفو والتفوا حوله وأشادوا بموقفه النبيل في الغفران والتسامح، وهو موقف بكى من أجله بعض الحضور متأثرين بتلك المشاهد النادرة.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    27 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    اليامي

    الله يبيض اوجيهم ويجزاهم الله خير العفو والصفح من شيم الكرام ونعم يامحلفنا الله يوفقكم
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  2. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    السالم

    كفو ومن قوم كفو . بيض الله وجهك . اللي يقول هياط لا حول ولاقوة الا بالله وش هايط فيه الرجال حتى بالعفو سبيتوه . كفو ياقحطان قول وفعل من قديم الازل
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  3. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    الطيب خذيتوه ياالقحاطين اب عن جد الله يرفع شانكم
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  4. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    بيض الله وجيههم الرجال عمل مايقوم يه الا الرجال الله يرفع شانهم دنياء واخره ويكفينا الشر جميع
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  5. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    اسمرعبر

    عالم ثالث
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  6. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    أبو فلان

    بيض الله وجيهكم وجعلها في ميزان حسناتكم والله يرحمم المقتول ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
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  7. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    كفو والله كفو

    لحظة عفو أبناء موفي الحبابي القحطـــــاني . عن قاتل أبنهم لوجه الله تعالى . جزاهم الله خير وجعلها الله في موازين حسناتهم وحسنات ميتهم .
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  8. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ***** الله تعالى العفو الحقيقي لوجه الله دون مقابل
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  9. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    تعليق مخالف
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  10. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    ضحكت منها الأمم

    تعليق مخالف
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  11. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    عنزروت

    العفو من شيم الكرام بس الحين كثر القتل الواحد ممكن يقتلك مجرد انك تنظر بعيومه او احتكت به
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  12. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    مناحي ابن جامان

    ويستمر الهياط وتستمر إراقة الدماء وتستمر الشفاعات من علية القوم وتستمر المناشدات لدفع الملايين في الديات ويستمر القتل ويستمر الهياط وهكذا تدور دورة القتل في الطبيعة . ابك انت توحي ولا ما توحي
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  13. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    متعب

    عرفتوا الحين ايش معنى الاصل والقبيلة والقبايل الي ماله اصل ويتهجم على الاصول ***
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  14. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    بدر

    جزاك الله خير دام التنازل لوجه الله وخل الناس تتعلم منك
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  15. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    هذي يبي لها سجدة شكر لله . الحمد لله . وأتمنى من الشباب عامة ضبط النفس
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  16. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    تعليق مخالف
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  17. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    بيض الله وجهك يامن تنازلت لوجه الله وجزاك الله خيراً وجعلها الله في ميزان حسناتك
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  18. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    loovivool

    مفترض يعلنون اسم القبيلة واسم صاحب الحق المتنازل عنه لأن مثل هذه الافعال شرف لهم وتنم عن اصالتهم وكرمهم وشجاعتهم
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  19. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    جزاه الله خير

    الله يرحم ميتهم ويغفر لمسيئهم ويهدي جميع المسلمين آمين
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  20. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    من شبوة اليمنيه

    انشهد انك اصيل ولد اصيل بيض الله وجهك ابهجتنا الله يرحم ولدكم
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  21. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 23:08 م
    عدد التعليقات:8349

    الحرمان

    الله يجزاهم خير العافين والساعين
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  22. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    طرقي

    بيض الله وجهك الله يرحم ميتكم العفو شمة الكبار و اجرك على الله يرفع له البضاء . والله ما اعرفه لكن مايعفو في دم الا من يسر له الله سبحانه كلمة يحيي بها نفس ويصلح شان بين مجتمعه .
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  23. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    فهد / جدة

    ( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ) سورة المائدة
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  24. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    Ymni mahbob

    ((ومن عفا واصلح فأجره على الله)) صدق الله العظيم
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  25. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    رحم الله فقيد الأمة

    من عفى وأصلح فأجره على الله. الله يجزاه خير. عفى عن خصمه لوجه الله تعالى. بدون مقابل. والعافين عن الناس. والكاضمين الغيض. الله الله ياكبر الأجر والثواب الذي سيناله.
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  26. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    فهد / جدة

    الله أكبر / هذا هو شعبنا السعودي الأصيل كما عهدناه وكثر الله من أمثالهم
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  27. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  28. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    الحكمة يمانية

    العفو من شيم الكرام
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