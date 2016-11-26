صحيفة المرصد : أعلن أولياء الدم العفو عن قاتل أحد أقاربهم وعدم القصاص منه، وذلك لوجه الله تعالى بعد أن تدخل شيوخ ووجهاء القبائل، وطالبوا بالصفح والغفران عن القاتل.
وأظهر “فيديو” تم تداوله على نطاق واسع تجمع أهالي القتيل ومعهم شيوخ ووجهاء القبائل، وهم يجلسون على الأرض ويطلبون من أهل القتيل العفو، وهو ما رد عليه أولياء الدم بالقبول ونسيان الماضي وعدم ملاحقة القاتل أو القصاص منه.
وعقب قبول أولياء الدم بالعفو عن القاتل، سادت الفرحة والبهجة المكان، حيث قام الأهالي باحتضان معلن العفو والتفوا حوله وأشادوا بموقفه النبيل في الغفران والتسامح، وهو موقف بكى من أجله بعض الحضور متأثرين بتلك المشاهد النادرة.
بالفيديو: شاهد لحظة تنازل أولياء دم عن قاتل قريبهم
صحيفة المرصد : أعلن أولياء الدم العفو عن قاتل أحد أقاربهم وعدم القصاص منه، وذلك لوجه الله تعالى بعد أن تدخل شيوخ ووجهاء القبائل، وطالبوا بالصفح والغفران عن القاتل.
تعليقات ( 28 )
الياميالله يبيض اوجيهم ويجزاهم الله خير العفو والصفح من شيم الكرام ونعم يامحلفنا الله يوفقكم
السالمكفو ومن قوم كفو . بيض الله وجهك . اللي يقول هياط لا حول ولاقوة الا بالله وش هايط فيه الرجال حتى بالعفو سبيتوه . كفو ياقحطان قول وفعل من قديم الازل
اسمرعبرعالم ثالث
أبو فلانبيض الله وجيهكم وجعلها في ميزان حسناتكم والله يرحمم المقتول ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
كفو والله كفولحظة عفو أبناء موفي الحبابي القحطـــــاني . عن قاتل أبنهم لوجه الله تعالى . جزاهم الله خير وجعلها الله في موازين حسناتهم وحسنات ميتهم .
حسبنا الله ونعم الوكيل***** الله تعالى العفو الحقيقي لوجه الله دون مقابل
حسبنا الله ونعم الوكيلتعليق مخالف
ضحكت منها الأممتعليق مخالف
عنزروتالعفو من شيم الكرام بس الحين كثر القتل الواحد ممكن يقتلك مجرد انك تنظر بعيومه او احتكت به
مناحي ابن جامانويستمر الهياط وتستمر إراقة الدماء وتستمر الشفاعات من علية القوم وتستمر المناشدات لدفع الملايين في الديات ويستمر القتل ويستمر الهياط وهكذا تدور دورة القتل في الطبيعة . ابك انت توحي ولا ما توحي
متعبعرفتوا الحين ايش معنى الاصل والقبيلة والقبايل الي ماله اصل ويتهجم على الاصول ***
بدرجزاك الله خير دام التنازل لوجه الله وخل الناس تتعلم منك
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹هذي يبي لها سجدة شكر لله . الحمد لله . وأتمنى من الشباب عامة ضبط النفس
حسبنا الله ونعم الوكيلتعليق مخالف
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹بيض الله وجهك يامن تنازلت لوجه الله وجزاك الله خيراً وجعلها الله في ميزان حسناتك
loovivoolمفترض يعلنون اسم القبيلة واسم صاحب الحق المتنازل عنه لأن مثل هذه الافعال شرف لهم وتنم عن اصالتهم وكرمهم وشجاعتهم
جزاه الله خيرالله يرحم ميتهم ويغفر لمسيئهم ويهدي جميع المسلمين آمين
من شبوة اليمنيهانشهد انك اصيل ولد اصيل بيض الله وجهك ابهجتنا الله يرحم ولدكم
عدد التعليقات:8349
الحرمانالله يجزاهم خير العافين والساعين
طرقيبيض الله وجهك الله يرحم ميتكم العفو شمة الكبار و اجرك على الله يرفع له البضاء . والله ما اعرفه لكن مايعفو في دم الا من يسر له الله سبحانه كلمة يحيي بها نفس ويصلح شان بين مجتمعه .
فهد / جدة( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ) سورة المائدة
Ymni mahbob((ومن عفا واصلح فأجره على الله)) صدق الله العظيم
رحم الله فقيد الأمةمن عفى وأصلح فأجره على الله. الله يجزاه خير. عفى عن خصمه لوجه الله تعالى. بدون مقابل. والعافين عن الناس. والكاضمين الغيض. الله الله ياكبر الأجر والثواب الذي سيناله.
فهد / جدةالله أكبر / هذا هو شعبنا السعودي الأصيل كما عهدناه وكثر الله من أمثالهم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
الحكمة يمانيةالعفو من شيم الكرام