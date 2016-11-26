بالفيديو: شاهد لحظة تنازل أولياء دم عن قاتل قريبهم

صحيفة المرصد : أعلن أولياء الدم العفو عن قاتل أحد أقاربهم وعدم القصاص منه، وذلك لوجه الله تعالى بعد أن تدخل شيوخ ووجهاء القبائل، وطالبوا بالصفح والغفران عن القاتل.

وأظهر “فيديو” تم تداوله على نطاق واسع تجمع أهالي القتيل ومعهم شيوخ ووجهاء القبائل، وهم يجلسون على الأرض ويطلبون من أهل القتيل العفو، وهو ما رد عليه أولياء الدم بالقبول ونسيان الماضي وعدم ملاحقة القاتل أو القصاص منه.

وعقب قبول أولياء الدم بالعفو عن القاتل، سادت الفرحة والبهجة المكان، حيث قام الأهالي باحتضان معلن العفو والتفوا حوله وأشادوا بموقفه النبيل في الغفران والتسامح، وهو موقف بكى من أجله بعض الحضور متأثرين بتلك المشاهد النادرة.