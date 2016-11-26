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بالفيديو: سباق دراجات نارية على سرعة 300 .. ينتهي بمأساة!

26 نوفمبر, 2016 , 23:00 م
بالفيديو: سباق دراجات نارية على سرعة 300 .. ينتهي بمأساة!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يرصد لحظة انزلاق دراجة نارية عن مسارها خلال رحلة سباق بأحد الشوارع وتطاير أجزائها في الهواء.

ورصدت كاميرا موجودة على دراجة نارية السباق السريع الذي وصل إلى سرعة 300 كلم/ساعة، ليحدث بعد ذلك انزلاق لإحدى الدراجات الأمر الذي تسبب في اصطدام وانقلاب مروع لدراجة نارية اخرى.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    الشايب

    هو سبب نفسه ..مع السرعه لاتسطيع ان تسيطر على القياده مها كنت واثق اومحترف ولاتستمع بالطريق القياده فن وذوق انا لم اتجاوز 80 داخل المدن و120 خارجها طول حياتي ولم اتعرض لااي حوادث بسبب السرعه ولله الحمد
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  2. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    سهوم الدوسري

    حقه وماجاه ياليت الباقين ليكونوا عبرة وعظة عندنا في ** الأشكال هذي منتشرة وبقوة قال ايش قال ابغي اويل
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  3. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    غازي

    الله يرحمه كان طيب
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  4. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    هذا انتحار
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  5. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    محب الهيئة

    أهل العقول في راحه.
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  6. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    العااامري 111

    وش جبركم على الهلاك
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  7. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    اخر الزمان اللهم احفظ اهلنا وأولادنا
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