بالفيديو: سباق دراجات نارية على سرعة 300 .. ينتهي بمأساة!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يرصد لحظة انزلاق دراجة نارية عن مسارها خلال رحلة سباق بأحد الشوارع وتطاير أجزائها في الهواء.

ورصدت كاميرا موجودة على دراجة نارية السباق السريع الذي وصل إلى سرعة 300 كلم/ساعة، ليحدث بعد ذلك انزلاق لإحدى الدراجات الأمر الذي تسبب في اصطدام وانقلاب مروع لدراجة نارية اخرى.