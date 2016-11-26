بالفيديو: سباق دراجات نارية على سرعة 300 .. ينتهي بمأساة!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يرصد لحظة انزلاق دراجة نارية عن مسارها خلال رحلة سباق بأحد الشوارع وتطاير أجزائها في الهواء.
ورصدت كاميرا موجودة على دراجة نارية السباق السريع الذي وصل إلى سرعة 300 كلم/ساعة، ليحدث بعد ذلك انزلاق لإحدى الدراجات الأمر الذي تسبب في اصطدام وانقلاب مروع لدراجة نارية اخرى.
تعليقات ( 7 )
الشايبهو سبب نفسه ..مع السرعه لاتسطيع ان تسيطر على القياده مها كنت واثق اومحترف ولاتستمع بالطريق القياده فن وذوق انا لم اتجاوز 80 داخل المدن و120 خارجها طول حياتي ولم اتعرض لااي حوادث بسبب السرعه ولله الحمد
سهوم الدوسريحقه وماجاه ياليت الباقين ليكونوا عبرة وعظة عندنا في ** الأشكال هذي منتشرة وبقوة قال ايش قال ابغي اويل
غازيالله يرحمه كان طيب
محب الهيئةأهل العقول في راحه.
العااامري 111وش جبركم على الهلاك
حسبنا الله ونعم الوكيلاخر الزمان اللهم احفظ اهلنا وأولادنا