العفاسي يفقد أعصابه ويرد على أكاديمي سعودي : “أنت مدلس وكذاب”

صحيفة المرصد:ردَّ المنشد الإسلامي الكويتي، مشاري راشد العفاسي على الاتهامات التي وجهت إليه بأنه “كفَّر” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحا أن ما فعله مجرد سؤال لاغير.

وقال العفاسي في تغريدة له عبر “تويتر”: ” لم أكفّر أردوغان ولا حكومته بل سألت عن حكم مساندة إسرائيل ! فمن هو المدلس يا أ.أحمد؟ بل من هو الكذاب الذي كذب في وسمه المفترىٰ ( الهاشتاق )؟”.

وكان الأكاديمي السعودي، أحمد بن راشد بن سعيد، قد اتهم “العفاسي” بأنه يكفر تركيا “ضمنيا على حد قوله.

وقال في تغريدة له مرفقا بها صورا لتغريدات “العفاسي” سأل فيها عن الحكم الشرعي لقيام أردوغان بإرسال طائرة للمساعدة في إخماد الحرائق التي تعرضت لها منذ أربعة أيام: ” بلغ الأمر بالمنشد الكويتي مشاري العفاسي أن يكفّر حكومة تركيا (ضمنيّاً)؛بسبب مساهمتها في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني! العفاسي يكفّر أردوغان”.

لم أكفّر أردوغان ولا حكومته بل سألت عن حكم مساندة إسرائيل ! فمن هو المدلس يا أ.أحمد؟ بل من هو الكذاب الذي كذب في وسمه المفترىٰ ( الهاشتاق )؟ https://t.co/0BP43jfzOi — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) November 26, 2016