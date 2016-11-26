العفاسي يفقد أعصابه ويرد على أكاديمي سعودي : “أنت مدلس وكذاب”

صحيفة المرصد:ردَّ المنشد الإسلامي الكويتي، مشاري راشد العفاسي على الاتهامات التي وجهت إليه بأنه “كفَّر” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحا أن ما فعله مجرد سؤال لاغير.
وقال العفاسي في تغريدة له عبر “تويتر”: ” لم أكفّر أردوغان ولا حكومته بل سألت عن حكم مساندة إسرائيل ! فمن هو المدلس يا أ.أحمد؟ بل من هو الكذاب الذي كذب في وسمه المفترىٰ ( الهاشتاق )؟”.
وكان الأكاديمي السعودي، أحمد بن راشد بن سعيد، قد اتهم “العفاسي” بأنه يكفر تركيا “ضمنيا على حد قوله.
وقال في تغريدة له مرفقا بها صورا لتغريدات “العفاسي” سأل فيها عن الحكم الشرعي لقيام أردوغان بإرسال طائرة للمساعدة في إخماد الحرائق التي تعرضت لها منذ أربعة أيام: ” بلغ الأمر بالمنشد الكويتي مشاري العفاسي أن يكفّر حكومة تركيا (ضمنيّاً)؛بسبب مساهمتها في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني! العفاسي يكفّر أردوغان”.
لم أكفّر أردوغان ولا حكومته بل سألت عن حكم مساندة إسرائيل ! فمن هو المدلس يا أ.أحمد؟ بل من هو الكذاب الذي كذب في وسمه المفترىٰ ( الهاشتاق )؟ https://t.co/0BP43jfzOi
— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) November 26, 2016
بلغ الأمر بالمنشد الكويتي مشاري العفاسي أن يكفّر حكومة #تركيا (ضمنيّاً)؛بسبب مساهمتها في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني!#العفاسي_يكفّر_أردوغان pic.twitter.com/zShjF8INWF
— أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) November 25, 2016
تعليقات ( 71 )
ضمير الناسماسرفرح المطاوعه بالتكفيروالبخس للذمم ولي الادله لاهوائهم واين العلماءمن هذاالخطروالى متى نقررهبنة ابتدعوها***هل جميعهم يجهلون؟***/
عدد التعليقات:13831
برق الحرم((((((احذروا أن يوقد الشيطان فيكم ......لهب التحريش يا أهل الجزيرةْ))))))))
ضمير الناسوين باقي الشيوخ اللي لايستغنون عن تركياوالتصيف بعدعناء الدعوه وتحريم الموسيقى والفرح***
ضمير الناسبكره يمنعكم ياشيوخ من التبطح بتركياعلى الانهارومائهاالرقراق وضفافهاالخضراء ووجوه عصافيرهاالحسناء***
صادق العفاسي واحمد بن راشد كذابالكذب محرم ولايجوز وبن راشد كذاب
راميتعليق مخالف
سبحان اللهالله يهدي الجميع بس الي مستغرب له ان في ناس ما نشوف شجاعتهم الا على اردوغان وعن البقية الشجاعة تأخذ اجازة
ضمير الناسكنت احسبه مقرءللقران عاملاًباحكامه واخلاقه لكن مع الاسف طلع مطوع***
الشهريوالكذب والتدليس ** عيني عينك تراويهم الشمس في رابعة النهار وتقول لهم هذه الشمس فيقولون لك لا هذه مو الشمس هذا القمر إلا من رحم ربك وقليل ماهم
يوسف بن عليما علينا من تركيا أنا ودي أحد يجاوبني عن حكم مساعدة السيسي للكيان الصهيوني من قبل و أثناء و بعد الحريق في حصار غزة و إغلاق معبر رفح و البكاء و تعزية الصهاينة في بيريز ، ما الحكم في كل هذا يا عفاسي ؟ ؟
ضمير الناسهالمطاوعه رغم ان التسميه ليست من الاسلام في شيء الاانهاصارت التسميه التي يعتزبهامن اتخذهاعوضاًعن مسلم رغم ذلك لايريدون مسلم غيرهم فالتكفيرمثل شربة الماء تثلج صدورهم***
تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟راشدبن سعيد وضع #العفاسي_يكفّر_أردوغان وهذا لم يقله العفاسي بتاتا !!!
تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟راشد ابن سعيد زعم أن العفاسي يكفر حكومة تركيا !! وهذا غير صحيح ولم ينطق به العفاسي
فكريلكن الحريق اتى على المنازل بما فيها من اسر امنه فكر قليلا ورحرر عقلك الحريق لم يأت على جيش
الشيخ صفطتعليق مخالف
تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟العفاسي لم يكفر اردوغان بل بين لنا حكم مساندة أسرائيل
تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟العفاسي أورد كلام الشيخ عبدالله بن عبداللطيف والشيخ ابن باز رحمهم الله في حكم موالاة ومساندة اسرائيل وغيرها
ابراهيمتعليق مخالف
تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟العفاسي سأل سؤال للمشايخ عن حكم مساندة تركيا لإسرائيل !
تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟العفاسي سأل عن حكم مساندة تركيا لإسرائيل ! سؤال مشروع
عموريالاخوان بين بعضهم احسن
ضمير الناسبين رايك بدون وصايه على الدين اوالشعوب والان تتجرءون على قاده والبعض بداء يرى في المنام وبكره الله يسترلايعون شيء اخر***
ضمير الناسوش معنى تسال عن حكم مساندة اسرائيل ***ليه ماتتصل بالمفتي ويجاوبك اذاماتعرف ***هذااردوغان يامنشد***
سعودي 🇸🇦 وافتخرنتنياهو لوزيرسابني مستوطنات في قمم الجبال فرد وزيره لكنها احراش وغابات والقانون يمنع ثاتيا سنجعل العرب يثورون مع العالم ضدنا،، نتنياهو ساجعل العالم يشعر اننا بخطر من العرب ونبني والعرب مبسوطين ههههههه
كويتي وسعوديدولة علمانية دستوريا لها علاقة بدولة اسرائيلية يهودية // ما شأنكما بهما
مفرمت عقولهمتعليق43 حركات الروافض مكشوفه والله مكشوفه ومفضوح امرهم القاب نسائيه ورجاليه ومن حب الوطن ادخلوا الشعب في متاهات بمسمياتهم القذره ومنهم من يورد ايات واحاديث ليوهمنا بانهم من اهل السنه ً بالاخر تنبهوا
ريما Rimaتعليق مخالف
كويتي وسعوديشأن اسرائيلي تركي صرف ما علاقة السعودي والكويتي ؟!
كويتي وسعوديوما شأنهما ليتناكفا في مسألة تركية
ويل لك ؟لقد دخلت عش الدبابير الاخوانية !! سيقولون فيك ما قلته ضمنا في خليفتهم
ريما Rima😂احترقوا لأجل سؤال سأله _فكيف إذا ** 💔
سعودي 🇸🇦 وافتخرالان الاحراش التي احترقت سيبنى بها مستوطنات؟؟ اول مناطق بيئيه تمنع المحاكم البناء الان احترقت ولم يعد احراش اشجار غابات افرحو ياعرب ضحكت عليكم اسرائيل هههههههههه يهود اذكياء؟ ياامه ضحكت من جهلهاالامم
تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟خلاف بين أثنين لكل منهما منهج مختلف عن الأخر
تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟العفاسي يسأل في حكم**
💥💦ريما Rima💥💦ذكر تركيا بسبب تمديحكم لاردوغان وحطيتوه خليفة المسلمين أما الاردن ومصر ماحد حطهم خليفة للمسلمين
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟المسألة اختلفا فيها
ريما Rima*** يامشاري العفاسي👍
احمدالعفاسي مطرب وفنان مصاب بفوبيا الأخوان كبقية القطيع الليبرالي والقطيع الرافضي؟ ماقولك يا عفاسي في مصر والأردن فقد ارسلوا طائرات اطفاء حرائق لإسرائيل أم ان الكيل بمكيالين+ فوبيا الأخوان توجه البوصلة
ريما Rimaتعليق مخالف
كذب وتدليس ؟!تعليق مخالف
عدد التعليقات:13831
برق الحرم((((((((( الفتنة أشد من القتل ...............ولا تحضرون الشيطان بينكم ))))))))
Saadناس نحسبهم اهل علم ومعرفة طلعوا بياعة كلام اهم شئ الشو أب عندهم حسبنا الله ونعم الوكيل
كذاب ومدلس !!! من هو ؟؟؟!!تعليق مخالف
عدد التعليقات:2473
توووووونسيةهذا الي فالحين فيه العرب يتناطحو مع بعض وسايبين الأهم الكاتب كاذب لأن العفاسي فقط قال ما حكم الشرع في ما فعله أوردوغان يا عالم ارتقو شوي وصححه مفاهيم أولا وازنو الكلام قبل لا يطلع
معلم متقاعدهو ما كفر أردقان علانية ولكنه لمح والقطيع بحسب البرمجة جاهزين لفهم المقصود فهو وهم التكفير يقرقر في حلوقهم ولولم تخرج لسببت لهم غلقة وحرقة وضيق في للتنفس وأنسداد في المريء وتوقف في الدماغ .
سعودي 🇸🇦 وافتخرمالها داعي من الاول ايش دخلك بشؤن الدول الداخليه طيب لو ردو عليك اتراك وقالو وش حكم من سهل التجاره للمجوس في دولته مسيطرين على الذهب والبضائع والفلوس تروح لقتل السنه،، ماهو ردك يالعفاسي
مرسيدسهههههههه شي حلو أن نكره إسرائيل لكن الأمر أن نصدق أنها حرائق عاديه هم من أحدثها لكي يبنون مزيدا من المستوطنات في أماكن الفلسطينين المتنازع عليها وقد اكلنا مقلب
تعليق 6ياللهيبي لا تحط شي في في ذمتك
الرمش الطويلالله يا كثر الاعصاب التي فقدها اشوفها عصب عصب .. كلام عادي يا افاقين . طبيعي جدا
فوفيالعفاسي من الاخر جامي متملق لفلوس بعض الناس يكره الاخوان ويحب التيسي كيف والحيه ياجدعان وش وظعها هههههههه
عنزروتالله يهديه ويرده على القران ...لكن سؤال العفاسي واضح مع طرح ادلة التكفير يعني بطريقه غير مباشره
فهد / جدةلا حول ولا قوة إلا بالله / ياشيخنا الفاضل مشاري العفاسي تمنيت إنك سكت هدانا الله وإياك / لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة
ابوسالمالعفاسى***
عدد التعليقات:262
&بدر الصاعدي&يتسائل لكي لا احد يلزمه بشي..كاعادت الجبناء ام المنافقين...؟!
Ymni mahbobتعليق مخالف
loovivoolكفر اسلم ثم اسلم وكفر وهذه شغلتهم والناس تخترع وتصنع وتصدر وهؤلاء صناعة افكار قاتلة وحقد وتصديره
عدد التعليقات:262
&بدر الصاعدي&العفاسي مغني على هيئة مطوع..يحب السيسي ويبغض اردوغان كابقية القطيع الليبرالي...!
رأي الساعهاسألكم بالله ما دخل ابن باز رحمه الله في الموضوع العفاسي مضيع الطاسه استشهد بشيء عن بن باز رحمه الله ليس له مشهد بالموضوع هل اسرائيل بنساءها واطفالها يحاربون العفاسي يسوي نفسه وسيم بالتميلح للكمرات
عدد التعليقات:262
&بدر الصاعدي&يالعفاسي حتى لو كانت تغريداتك مجرد سؤال ..لماذا لاتتسائل عن مساعدات مصر لأسرائيل......ااحمدلله اني من يومي م ارتحت لهذا المدعو العفاسي...!
متعبالطاسة ضايعة
والله ما عاد ندريأشياء كانت في الأمس القريب حرام وأصبحت اليوم حلال ، والعكس ، ولكن بكل تأكيد هي فتنة وعدم الخوض فيها حكمة و مطلوب نسأل الله أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يقبضنا إليه غير ضالين ولا مضلين