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العفاسي يفقد أعصابه ويرد على أكاديمي سعودي : “أنت مدلس وكذاب”

26 نوفمبر, 2016 , 23:11 م
العفاسي يفقد أعصابه ويرد على أكاديمي سعودي : “أنت مدلس وكذاب”
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صحيفة المرصد:ردَّ المنشد الإسلامي الكويتي، مشاري راشد العفاسي على الاتهامات التي وجهت إليه بأنه “كفَّر” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحا أن ما فعله مجرد سؤال لاغير.
وقال العفاسي في تغريدة له عبر “تويتر”: ” لم أكفّر أردوغان ولا حكومته بل سألت عن حكم مساندة إسرائيل ! فمن هو المدلس يا أ.أحمد؟ بل من هو الكذاب الذي كذب في وسمه المفترىٰ ( الهاشتاق )؟”.
وكان الأكاديمي السعودي، أحمد بن راشد بن سعيد، قد اتهم “العفاسي” بأنه يكفر تركيا “ضمنيا على حد قوله.
وقال في تغريدة له مرفقا بها صورا لتغريدات “العفاسي” سأل فيها عن الحكم الشرعي لقيام أردوغان بإرسال طائرة للمساعدة في إخماد الحرائق التي تعرضت لها منذ أربعة أيام: ” بلغ الأمر بالمنشد الكويتي مشاري العفاسي أن يكفّر حكومة تركيا (ضمنيّاً)؛بسبب مساهمتها في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني! العفاسي يكفّر أردوغان”.



تعليقات ( 71 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 71
    27 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    ضمير الناس

    ماسرفرح المطاوعه بالتكفيروالبخس للذمم ولي الادله لاهوائهم واين العلماءمن هذاالخطروالى متى نقررهبنة ابتدعوها***هل جميعهم يجهلون؟***/
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  2. 70
    27 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    الشيخ مشاري أفتى بكفر من يساعد اليهود واستدل بكلام العلامة بن باز وعبدالله بن حسن ويصف أحمد بن راشد بالمدلس والكذاب هل هذه أخلاق حافظ القرآن ؟؟!!! .
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  3. 69
    27 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص
    عدد التعليقات:13831

    برق الحرم

    ((((((احذروا أن يوقد الشيطان فيكم ......لهب التحريش يا أهل الجزيرةْ))))))))
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  4. 68
    27 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    ضمير الناس

    وين باقي الشيوخ اللي لايستغنون عن تركياوالتصيف بعدعناء الدعوه وتحريم الموسيقى والفرح***
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  5. 67
    27 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    ضمير الناس

    بكره يمنعكم ياشيوخ من التبطح بتركياعلى الانهارومائهاالرقراق وضفافهاالخضراء ووجوه عصافيرهاالحسناء***
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  6. 66
    27 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    صادق العفاسي واحمد بن راشد كذاب

    الكذب محرم ولايجوز وبن راشد كذاب
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  7. 65
    27 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    رامي

    تعليق مخالف
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  8. 64
    27 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    ياشيخ مشاري لماذا تستدل بكلام الشيخ ابن باز والشيخ عبالله بن عبداللطيف بكفر من يتولى المشركين في تغريداتك ثم تنكر وماذا تقول عن قاعدة أمريكا في الكويت التي تقلع منها الطائرات وتقتل المسلمين؟؟؟!!! .
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  9. 63
    27 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    سبحان الله

    الله يهدي الجميع بس الي مستغرب له ان في ناس ما نشوف شجاعتهم الا على اردوغان وعن البقية الشجاعة تأخذ اجازة
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  10. 62
    27 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    ضمير الناس

    كنت احسبه مقرءللقران عاملاًباحكامه واخلاقه لكن مع الاسف طلع مطوع***
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  11. 61
    27 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    الشهري

    والكذب والتدليس ** عيني عينك تراويهم الشمس في رابعة النهار وتقول لهم هذه الشمس فيقولون لك لا هذه مو الشمس هذا القمر إلا من رحم ربك وقليل ماهم
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  12. 60
    27 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    يوسف بن علي

    ما علينا من تركيا أنا ودي أحد يجاوبني عن حكم مساعدة السيسي للكيان الصهيوني من قبل و أثناء و بعد الحريق في حصار غزة و إغلاق معبر رفح و البكاء و تعزية الصهاينة في بيريز ، ما الحكم في كل هذا يا عفاسي ؟ ؟
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  13. 59
    27 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    ضمير الناس

    هالمطاوعه رغم ان التسميه ليست من الاسلام في شيء الاانهاصارت التسميه التي يعتزبهامن اتخذهاعوضاًعن مسلم رغم ذلك لايريدون مسلم غيرهم فالتكفيرمثل شربة الماء تثلج صدورهم***
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  14. 58
    27 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟

    راشدبن سعيد وضع #العفاسي_يكفّر_أردوغان وهذا لم يقله العفاسي بتاتا !!!
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  15. 57
    27 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟

    راشد ابن سعيد زعم أن العفاسي يكفر حكومة تركيا !! وهذا غير صحيح ولم ينطق به العفاسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 56
    27 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    فكري

    لكن الحريق اتى على المنازل بما فيها من اسر امنه فكر قليلا ورحرر عقلك الحريق لم يأت على جيش
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 55
    27 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    الشيخ صفط

    تعليق مخالف
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  18. 54
    27 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟

    العفاسي لم يكفر اردوغان بل بين لنا حكم مساندة أسرائيل
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  19. 53
    27 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟

    العفاسي أورد كلام الشيخ عبدالله بن عبداللطيف والشيخ ابن باز رحمهم الله في حكم موالاة ومساندة اسرائيل وغيرها
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  20. 52
    27 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    ابراهيم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 51
    27 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟

    العفاسي سأل سؤال للمشايخ عن حكم مساندة تركيا لإسرائيل !
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  22. 50
    27 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟

    العفاسي سأل عن حكم مساندة تركيا لإسرائيل ! سؤال مشروع
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  23. 49
    27 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    عموري

    الاخوان بين بعضهم احسن
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  24. 48
    27 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    ضمير الناس

    بين رايك بدون وصايه على الدين اوالشعوب والان تتجرءون على قاده والبعض بداء يرى في المنام وبكره الله يسترلايعون شيء اخر***
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  25. 47
    27 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 46
    27 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 45
    27 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    ضمير الناس

    وش معنى تسال عن حكم مساندة اسرائيل ***ليه ماتتصل بالمفتي ويجاوبك اذاماتعرف ***هذااردوغان يامنشد***
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  28. 44
    27 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    نتنياهو لوزيرسابني مستوطنات في قمم الجبال فرد وزيره لكنها احراش وغابات والقانون يمنع ثاتيا سنجعل العرب يثورون مع العالم ضدنا،، نتنياهو ساجعل العالم يشعر اننا بخطر من العرب ونبني والعرب مبسوطين ههههههه
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  29. 43
    27 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    كويتي وسعودي

    دولة علمانية دستوريا لها علاقة بدولة اسرائيلية يهودية // ما شأنكما بهما
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  30. 42
    27 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    مفرمت عقولهم

    تعليق43 حركات الروافض مكشوفه والله مكشوفه ومفضوح امرهم القاب نسائيه ورجاليه ومن حب الوطن ادخلوا الشعب في متاهات بمسمياتهم القذره ومنهم من يورد ايات واحاديث ليوهمنا بانهم من اهل السنه ً بالاخر تنبهوا
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  31. 41
    27 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    ريما Rima

    تعليق مخالف
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  32. 40
    27 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    كويتي وسعودي

    شأن اسرائيلي تركي صرف ما علاقة السعودي والكويتي ؟!
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  33. 39
    27 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    كويتي وسعودي

    وما شأنهما ليتناكفا في مسألة تركية
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  34. 38
    26 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 37
    26 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    ويل لك ؟

    لقد دخلت عش الدبابير الاخوانية !! سيقولون فيك ما قلته ضمنا في خليفتهم
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  36. 36
    26 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    بكره اسرائيل تحمل المسلمين بالحرايق رحنا في اتهامات
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  37. 35
    26 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    ريما Rima

    😂احترقوا لأجل سؤال سأله _فكيف إذا ** 💔
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  38. 34
    26 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    الان الاحراش التي احترقت سيبنى بها مستوطنات؟؟ اول مناطق بيئيه تمنع المحاكم البناء الان احترقت ولم يعد احراش اشجار غابات افرحو ياعرب ضحكت عليكم اسرائيل هههههههههه يهود اذكياء؟ ياامه ضحكت من جهلهاالامم
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  39. 33
    26 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟

    خلاف بين أثنين لكل منهما منهج مختلف عن الأخر
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  40. 32
    26 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    من الأساس مالك ومال اردوغان وتركيا خلك في محرابك ... واغانيك
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  41. 31
    26 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟

    العفاسي يسأل في حكم**
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  42. 30
    26 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    ذكر تركيا بسبب تمديحكم لاردوغان وحطيتوه خليفة المسلمين أما الاردن ومصر ماحد حطهم خليفة للمسلمين
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  43. 29
    26 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    بعدما يقعون في الخطاء يبررون كنا نقصد كذا وكنا نقصد كذا ... والويل لك تدخل معهم في خصومه يفجرون فجرآ لامثيل له
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  44. 28
    26 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  45. 27
    26 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    تحرير الخلاف بين ابني راشد ؟

    المسألة اختلفا فيها
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  46. 26
    26 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    ريما Rima

    *** يامشاري العفاسي👍
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 25
    26 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    احمد

    العفاسي مطرب وفنان مصاب بفوبيا الأخوان كبقية القطيع الليبرالي والقطيع الرافضي؟ ماقولك يا عفاسي في مصر والأردن فقد ارسلوا طائرات اطفاء حرائق لإسرائيل أم ان الكيل بمكيالين+ فوبيا الأخوان توجه البوصلة
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  48. 24
    26 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    ريما Rima

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 23
    26 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    كذب وتدليس ؟!

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 22
    26 نوفمبر, 2016 , 23:38 م
    عدد التعليقات:13831

    برق الحرم

    ((((((((( الفتنة أشد من القتل ...............ولا تحضرون الشيطان بينكم ))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 21
    26 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    Saad

    ناس نحسبهم اهل علم ومعرفة طلعوا بياعة كلام اهم شئ الشو أب عندهم حسبنا الله ونعم الوكيل
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  52. 20
    26 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    كذاب ومدلس !!! من هو ؟؟؟!!

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 19
    26 نوفمبر, 2016 , 23:35 م
    عدد التعليقات:2473

    توووووونسية

    هذا الي فالحين فيه العرب يتناطحو مع بعض وسايبين الأهم الكاتب كاذب لأن العفاسي فقط قال ما حكم الشرع في ما فعله أوردوغان يا عالم ارتقو شوي وصححه مفاهيم أولا وازنو الكلام قبل لا يطلع
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  54. 18
    26 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    معلم متقاعد

    هو ما كفر أردقان علانية ولكنه لمح والقطيع بحسب البرمجة جاهزين لفهم المقصود فهو وهم التكفير يقرقر في حلوقهم ولولم تخرج لسببت لهم غلقة وحرقة وضيق في للتنفس وأنسداد في المريء وتوقف في الدماغ .
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  55. 17
    26 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    مالها داعي من الاول ايش دخلك بشؤن الدول الداخليه طيب لو ردو عليك اتراك وقالو وش حكم من سهل التجاره للمجوس في دولته مسيطرين على الذهب والبضائع والفلوس تروح لقتل السنه،، ماهو ردك يالعفاسي
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  56. 16
    26 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    مرسيدس

    هههههههه شي حلو أن نكره إسرائيل لكن الأمر أن نصدق أنها حرائق عاديه هم من أحدثها لكي يبنون مزيدا من المستوطنات في أماكن الفلسطينين المتنازع عليها وقد اكلنا مقلب
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  57. 15
    26 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    تعليق 6

    ياللهيبي لا تحط شي في في ذمتك
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  58. 14
    26 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    الرمش الطويل

    الله يا كثر الاعصاب التي فقدها اشوفها عصب عصب .. كلام عادي يا افاقين . طبيعي جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 13
    26 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    فوفي

    العفاسي من الاخر جامي متملق لفلوس بعض الناس يكره الاخوان ويحب التيسي كيف والحيه ياجدعان وش وظعها هههههههه
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  60. 12
    26 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    عنزروت

    الله يهديه ويرده على القران ...لكن سؤال العفاسي واضح مع طرح ادلة التكفير يعني بطريقه غير مباشره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 11
    26 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    فهد / جدة

    لا حول ولا قوة إلا بالله / ياشيخنا الفاضل مشاري العفاسي تمنيت إنك سكت هدانا الله وإياك / لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة
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  62. 10
    26 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    ابوسالم

    العفاسى***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 9
    26 نوفمبر, 2016 , 23:23 م
    عدد التعليقات:262

    &بدر الصاعدي&

    يتسائل لكي لا احد يلزمه بشي..كاعادت الجبناء ام المنافقين...؟!
    لا يعجبني(1) اعجبني(23)
  64. 8
    26 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    Ymni mahbob

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    loovivool

    كفر اسلم ثم اسلم وكفر وهذه شغلتهم والناس تخترع وتصنع وتصدر وهؤلاء صناعة افكار قاتلة وحقد وتصديره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 23:22 م
    عدد التعليقات:262

    &بدر الصاعدي&

    العفاسي مغني على هيئة مطوع..يحب السيسي ويبغض اردوغان كابقية القطيع الليبرالي...!
    لا يعجبني(6) اعجبني(23)
  67. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    رأي الساعه

    اسألكم بالله ما دخل ابن باز رحمه الله في الموضوع العفاسي مضيع الطاسه استشهد بشيء عن بن باز رحمه الله ليس له مشهد بالموضوع هل اسرائيل بنساءها واطفالها يحاربون العفاسي يسوي نفسه وسيم بالتميلح للكمرات
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  68. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 23:20 م
    عدد التعليقات:262

    &بدر الصاعدي&

    يالعفاسي حتى لو كانت تغريداتك مجرد سؤال ..لماذا لاتتسائل عن مساعدات مصر لأسرائيل......ااحمدلله اني من يومي م ارتحت لهذا المدعو العفاسي...!
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  69. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    متعب

    الطاسة ضايعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    ولماذا لم تسأل يا عفاسي عن ما فعلته مصر والاردن وفلسطين مع اليهود ومساعدتهم وذكرت تركيا فقط **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    والله ما عاد ندري

    أشياء كانت في الأمس القريب حرام وأصبحت اليوم حلال ، والعكس ، ولكن بكل تأكيد هي فتنة وعدم الخوض فيها حكمة و مطلوب نسأل الله أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يقبضنا إليه غير ضالين ولا مضلين
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