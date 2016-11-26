حقيقة تعرض دورية أمنية لهجوم إرهابي.. الشرطة تكذب الواقعة وتكشف التفاصيل

صحيفة المرصد : كشفت شرطة المنطقة الشرقية عن تفاصيل الصور المنشورة لدورية أمنية قيل أنها تعرضت لعمل إرهابي، ونشر مجهولون صورًا لها بجانب ملثمين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن دورية الشرطة لم تتعرض لحادث إرهابي ولم يطلق عليها النيران – كما أشيع – على كورنيش الدمام.

وأضافت المصادر: تم القبض على المفحط بعد عملية المطاردة، نافية في الوقت ذاته، علاقة الصور المتداولة والتي تم دمجها مع صور أخرى لشخصين على دراجة نارية بالعملية.

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر أمنية، أن الدورية كانت في طريقها لملاحقة أحد المفحطين الهارب منذ يوم الثلاثاء الماضي .

