بالفيديو : مداهمة قوات الأمن لمنزل هايل العطوي و القبض عليه و ضبط السلاح المستخدم

صحيفة المرصد:نشرت قناة “الأخبارية” تقرير يوضح كيف تم القبض على الإرهابي هايل العطوي قاتل الشهيد العريف عبدالله الرشيدي وضبط السلاح المستخدم في الجريمة و كيف داهمت قوات الأمن منزل العطوي للقبض عليه و كيف تم ضبط السلاح الرشاش المستخدم في الجريمة والذي كان قد أخفاه في مجلس منزله وقد أثبت معمليًا أنه السلاح الذي استخدم في الجريمة، إضافة إلى ضبط أسلحة اخرى كما أقر الجاني بتبنيه فكر داعش الإرهابي وقيامه بارتكاب جريمته استجابة لدعوة داعش باستهداف العسكريين.