بالفيديو : مداهمة قوات الأمن لمنزل هايل العطوي و القبض عليه و ضبط السلاح المستخدم

صحيفة المرصد:نشرت قناة “الأخبارية” تقرير يوضح كيف تم القبض على الإرهابي هايل العطوي قاتل الشهيد العريف عبدالله الرشيدي وضبط السلاح المستخدم في الجريمة و كيف داهمت قوات الأمن منزل العطوي للقبض عليه و كيف تم ضبط السلاح الرشاش المستخدم في الجريمة والذي كان قد أخفاه في مجلس منزله وقد أثبت معمليًا أنه السلاح الذي استخدم في الجريمة، إضافة إلى ضبط أسلحة اخرى كما أقر الجاني بتبنيه فكر داعش الإرهابي وقيامه بارتكاب جريمته استجابة لدعوة داعش باستهداف العسكريين.
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تعليقات ( 17 )
مشــعلأذناب ايران الارهابيين الاخونج وماتفرع منهم دواعش وقاعدة مفسدين بالارض ويجب اجتثاثهم
سمير غانم13 //ساري سرى الليل --تعرف الفرق بين الفول والطعمية. والمثل يقول مالفول من الطعمية والطعمية من الفول.
حسين السبيعيحسبي الله ونعم الوكيل في الفئة الضالة ومن ساندهم وحسبي الله على ** المجوس المسمى البغدادي الدسيسة بين المسلمين .
ساري سرى الليلعندي سؤال / ماهو الفرق بين داعش والقاعده ؟
الحسامكل جريمه يرتكبها الدواعش تزيدني محبه واصرار للدفاع عن وطني المملكة العربية السعودية... الله احفظ وطنا
الحسامالله حسيبي عليك يالعطوي ياإرهابي بأي ذنب تقتل نفس بريئة يحمي وطنك وأرضك
عبداللهقال ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال صحيح ابن ماجة
ضمير الناستباًلكل متشدديستخدم الدين وسيله لتحقيق احقاده ويلوي الدليل ليتوافق مع هواه ليفرق ويصنف ويكفر ويفسق***
مفصخ ملابسيمشكله والله هالارهابيين
وتلك الايام....الحمدلله الذي فضحهم ومكن منهم ..ويرحم الرشيدي ويتقبله شهيد ويحمي جنودنا وبلادنا من شر الاشرار وكيد الفجار....
مرسيدسنتمنى قتله وصلبه
محمداللهم اهلك الدواعش واحفظ بلاد الحرمين
سهوم الدوسريالله يقوي رجال الأمن وحسبي الله على كل من يحاول زعزعة أمن هذا البلد الطاهر المحفوظ من الله تعالى
سهوم الدوسريحسبي الله عليك وعلى داعش وإيران يارب القصاص من دون تنازل الى جهنم وبئس المصير لك ولامثالك رجال بشنباتك تؤثر عليك كلام اليهودية
النايفاسال الله عز وجل ان يحمي بلادنا من الفكر الضال..وبلاد المسلمين..اللهم وفق محمد بن نايف ورجاله لحماية بلاد الحرمين..جزاك الله خيرا كثيرا وطول الله بعمرك ع طاعته...قولوا امين..
عدد التعليقات:13831
برق الحرم((((((((( الذيب ..... ذيب ....... مــــــــا _يتونا )))))))))