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بالفيديو : مداهمة قوات الأمن لمنزل هايل العطوي و القبض عليه و ضبط السلاح المستخدم

26 نوفمبر, 2016 , 23:44 م
بالفيديو : مداهمة قوات الأمن لمنزل هايل العطوي و القبض عليه و ضبط السلاح المستخدم
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صحيفة المرصد:نشرت قناة “الأخبارية” تقرير يوضح كيف تم القبض على الإرهابي هايل العطوي قاتل الشهيد العريف عبدالله الرشيدي وضبط السلاح المستخدم في الجريمة و كيف داهمت قوات الأمن منزل العطوي للقبض عليه و كيف تم ضبط السلاح الرشاش المستخدم في الجريمة والذي كان قد أخفاه في مجلس منزله وقد أثبت معمليًا أنه السلاح الذي استخدم في الجريمة، إضافة إلى ضبط أسلحة اخرى كما أقر الجاني بتبنيه فكر داعش الإرهابي وقيامه بارتكاب جريمته استجابة لدعوة داعش باستهداف العسكريين.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    مشــعل

    أذناب ايران الارهابيين الاخونج وماتفرع منهم دواعش وقاعدة مفسدين بالارض ويجب اجتثاثهم
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  2. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    سمير غانم

    13 //ساري سرى الليل --تعرف الفرق بين الفول والطعمية. والمثل يقول مالفول من الطعمية والطعمية من الفول.
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  3. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    حسين السبيعي

    حسبي الله ونعم الوكيل في الفئة الضالة ومن ساندهم وحسبي الله على ** المجوس المسمى البغدادي الدسيسة بين المسلمين .
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  4. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    ساري سرى الليل

    عندي سؤال / ماهو الفرق بين داعش والقاعده ؟
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  5. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    ياربييي ش هالعقول ش هالغبااااء قتلتو العسكر بزعمكم بتنهار الدولة اصحوووا يا همج ، والشايب الدويعشي مصيرك القص ، لا دنيا ولا آخرة
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  6. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    الحسام

    كل جريمه يرتكبها الدواعش تزيدني محبه واصرار للدفاع عن وطني المملكة العربية السعودية... الله احفظ وطنا
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  7. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    الحسام

    الله حسيبي عليك يالعطوي ياإرهابي بأي ذنب تقتل نفس بريئة يحمي وطنك وأرضك
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  8. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    عبدالله

    قال ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال صحيح ابن ماجة
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  9. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    ضمير الناس

    تباًلكل متشدديستخدم الدين وسيله لتحقيق احقاده ويلوي الدليل ليتوافق مع هواه ليفرق ويصنف ويكفر ويفسق***
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  10. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    مفصخ ملابسي

    مشكله والله هالارهابيين
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  11. 7
    26 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    وتلك الايام....

    الحمدلله الذي فضحهم ومكن منهم ..ويرحم الرشيدي ويتقبله شهيد ويحمي جنودنا وبلادنا من شر الاشرار وكيد الفجار....
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  12. 6
    26 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    مرسيدس

    نتمنى قتله وصلبه
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  13. 5
    26 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    محمد

    اللهم اهلك الدواعش واحفظ بلاد الحرمين
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  14. 4
    26 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    سهوم الدوسري

    الله يقوي رجال الأمن وحسبي الله على كل من يحاول زعزعة أمن هذا البلد الطاهر المحفوظ من الله تعالى
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  15. 3
    26 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    سهوم الدوسري

    حسبي الله عليك وعلى داعش وإيران يارب القصاص من دون تنازل الى جهنم وبئس المصير لك ولامثالك رجال بشنباتك تؤثر عليك كلام اليهودية
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  16. 2
    26 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    النايف

    اسال الله عز وجل ان يحمي بلادنا من الفكر الضال..وبلاد المسلمين..اللهم وفق محمد بن نايف ورجاله لحماية بلاد الحرمين..جزاك الله خيرا كثيرا وطول الله بعمرك ع طاعته...قولوا امين..
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  17. 1
    26 نوفمبر, 2016 , 23:48 م
    عدد التعليقات:13831

    برق الحرم

    ((((((((( الذيب ..... ذيب ....... مــــــــا _يتونا )))))))))
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