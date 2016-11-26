بالفيديو :لحظة نجاة مراسل التلفزيون السعودي في اليمن من قذيفة حوثية

صحيفة المرصد:نجا مراسل التلفزيون السعودي في اليمن، أحمد البكاري، من الموت بعد أن وقعت إحدى القذائف بالقرب من مكان تواجده، خلال تغطيته للمواجهات والمعارك في محافظة تعز.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مراسل القناة السعودية وهو يقف في أحد الأحياء المحررة، وبجواره مدرعة لقوات الجيش ، وبينما كان يتحدث إلى الكاميرا عن مستجدات الأوضاع في تعز انفجرت قذيفة أرسلها الحوثيون بشكل فجائي بالقرب من مكان تواجده.