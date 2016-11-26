بالفيديو :لحظة نجاة مراسل التلفزيون السعودي في اليمن من قذيفة حوثية

صحيفة المرصد:نجا مراسل التلفزيون السعودي في اليمن، أحمد البكاري، من الموت بعد أن وقعت إحدى القذائف بالقرب من مكان تواجده، خلال تغطيته للمواجهات والمعارك في محافظة تعز.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مراسل القناة السعودية وهو يقف في أحد الأحياء المحررة، وبجواره مدرعة لقوات الجيش ، وبينما كان يتحدث إلى الكاميرا عن مستجدات الأوضاع في تعز انفجرت قذيفة أرسلها الحوثيون بشكل فجائي بالقرب من مكان تواجده.
تعليقات ( 4 )
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برق الحرم((((((( يمني _عربي ....صرف الله عنه ........ نار المجوس .... التي قذفتها زنابيل الملالي )))))))
خرخرينوالحمدلله على سلامته وسلامة جميع المرابطين على الحدود وأسأل الله لهم الثبات والنصر والتمكين على أعداء الدين أحفاد المجوس عباد إيران
عبداللهالله ينصر الجيش السعودي وقوات التحالف العربي على الاخونة الحوثين وجماعة صالح اللهم امين
من شبوة اليمنيهالله ينصر الجيش والمقاومه اليمنيه على الروافض حمد الله على السلامه