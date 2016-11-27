بالفيديو : رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق لنقيب الصحفيين : “لازم تطاطي”

صحيفة المرصد:تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لرئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، أحمد فتحي سرور، وهو يوجه نصائحه لنقيب الصحفيين يحيى قلاش، على إثر الحكم الصادر بحقه بالحبس عامين.

وبحسب الفيديو المتداول والذي نشرته بوابة الفجر ، فقد نصح ” فتحي سرور” ، نقيب الصحفيين “يحيى قلاش”، بالهدوء والتريث في حل أزمة النقابة التي اندلعت مؤخرًا، بعد حكم المحكمة بحبسه، قائلًا لـ”قلاش”: ” عاجبني كلامك، مقدمة هادئة، ولكن دي موجة ولازم نطاطي معاها لتحت”.