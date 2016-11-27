كشف حقيقة اغتيال دريد لحام في دمشق

صحيفة المرصد: نفت مصادر من عائلة الفنّان القدير دريد لحّام الشائعات والاخبار التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية حول اغتياله في العاصمة السوريّة دمشق ، وفقاً لمجلة “لها” .

وأكّدت المصادر نفسها أن لحّام بخير وبصحة جيدة مستنكرة “الفبركات التي طالته.

وكانت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي ذكرت ان لحّام قتل بعملية اطلاق نار في احد احياء دمشق من قبل مسلحين.