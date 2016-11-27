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كشف حقيقة اغتيال دريد لحام في دمشق

27 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص
كشف حقيقة اغتيال دريد لحام في دمشق
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صحيفة المرصد: نفت مصادر من عائلة الفنّان القدير دريد لحّام الشائعات والاخبار التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية حول اغتياله في العاصمة السوريّة دمشق ، وفقاً لمجلة “لها” .

وأكّدت المصادر نفسها أن لحّام بخير وبصحة جيدة مستنكرة “الفبركات التي طالته.

وكانت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي ذكرت ان لحّام قتل بعملية اطلاق نار في احد احياء دمشق من قبل مسلحين.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    فعلا كنا مخدوعين فيه
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  2. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    اعذر اخاك

    كثير من العقلاء يعرف سطوت النظام هناك وان اغلب الناس مجبورين على التخفي لحفظ النفس والاهل والمال فرج الله كربهم ولا نقدر نحكم الا بعدما تضع الحرب اوزارها
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  3. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    ابومشعل

    سقطت الاقنعة وبانت الولاءات وغلبت الانتماءات الطائفية على المطالبات الديموقراطية ولم يعد من كان فنان قدير الا*** طائفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    عابر سبيل

    تعليق مخالف
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  5. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    حسين السبيعي

    تعليق مخالف
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  6. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    كان فنان قدير وكان متفق مع النظام انه يقدم اعمال تنتقد النظام حتى يقولون ان عندهم ديمقراطية وهي اتفاقيه بينه وبين النظام ... الان صار فنان مؤيد للقتل والدمار
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  7. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    ضمير الناس

    فنان قديراعماله كانت مبنيه على الطرفه والنقدالبناء حتى للنظام ويجسدالحاه الاجتماعيه في سوريا***وش علينا من دينه***
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  8. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    إلى حيث القت رحلها ام قشعم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    باب الشمال

    هذا علوي مرتزق شبيح من الدرجة الاولى
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  10. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    ملحق الصحافه

    بعد تمجيد الخميني طاح من عيني
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    مواطن

    المتجه لها ثمن أعلى منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    خرخرينو

    فنان قدير وكبير في التشبيح وفي تأييد الظالم قاتل الأطفال بشار النعجة
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  13. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    نعجة لايساوي شيء لو مات احسن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص
    عدد التعليقات:13831

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=-ok2O-1u4no ...... حدث ولا حرج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    الهمداني

    هذا الفنان رهيب ومبدع
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  16. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص
    عدد التعليقات:13831

    برق الحرم

    ((((((( كأسك _ياوطن ........ اصبح واقع لايحتمل )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    بل الفنان ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص
    عدد التعليقات:13831

    برق الحرم

    (((((( اذا القتلاه يحمونه ......... من يقتله ....... اخبار اوعية الجنود الروس هل ولدتها ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص
    عدد التعليقات:32

    مانع القحطاني

    ما انتبهت ل الفنّان القدير للاسف انه شبيح كان قد وجه كلمات وتهديدات للمملكه ثم يأتي منا من يقول عنه الفنّان القدير
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  20. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص
    عدد التعليقات:2473

    توووووونسية

    فنان قدير ؟؟؟؟ كان قدير ومخدوعين فيه إلى أن بأن على حقيقته مؤيد قتلة اطفال سوريا
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  21. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص
    عدد التعليقات:13831

    برق الحرم

    (((((( واشر لها عن ....... حالتي ))))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    تاريخ ورمز من رموز الفن في سوريا والوطن العربي فنان الطيبين والزمن الجميل كم عشقنا مسلسلاته في طفولتنا ..كان له وجهة نظر واضحه في تدمير سوريا وتقسيمها الى اشلاء ومن ينظر الى حال سوريا الان يعرف انه كا
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  23. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص
    عدد التعليقات:32

    مانع القحطاني

    **حقيقه والى جهنم وبئس المصير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص
    عدد التعليقات:13831

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=qsn-gUR0ZRM
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    أبو أسامة

    لحام ، اتذكرون كان يمجد في الخميني وخامي المجوس** الله جميعاً .
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  26. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    عبد الله

    "الفنان القدير" وهو شبيح مساند للمجرم بشار!
    لا يعجبني(0) اعجبني(17)

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