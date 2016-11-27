كشف حقيقة اغتيال دريد لحام في دمشق

صحيفة المرصد: نفت مصادر من عائلة الفنّان القدير دريد لحّام الشائعات والاخبار التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية حول اغتياله في العاصمة السوريّة دمشق ، وفقاً لمجلة “لها” .
وأكّدت المصادر نفسها أن لحّام بخير وبصحة جيدة مستنكرة “الفبركات التي طالته.
وكانت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي ذكرت ان لحّام قتل بعملية اطلاق نار في احد احياء دمشق من قبل مسلحين.
تعليقات ( 26 )
اعذر اخاككثير من العقلاء يعرف سطوت النظام هناك وان اغلب الناس مجبورين على التخفي لحفظ النفس والاهل والمال فرج الله كربهم ولا نقدر نحكم الا بعدما تضع الحرب اوزارها
ابومشعلسقطت الاقنعة وبانت الولاءات وغلبت الانتماءات الطائفية على المطالبات الديموقراطية ولم يعد من كان فنان قدير الا*** طائفي
عابر سبيلتعليق مخالف
حسين السبيعيتعليق مخالف
ضمير الناسفنان قديراعماله كانت مبنيه على الطرفه والنقدالبناء حتى للنظام ويجسدالحاه الاجتماعيه في سوريا***وش علينا من دينه***
شاآآآايب من جبل عسيرإلى حيث القت رحلها ام قشعم.
باب الشمالهذا علوي مرتزق شبيح من الدرجة الاولى
ملحق الصحافهبعد تمجيد الخميني طاح من عيني
مواطنالمتجه لها ثمن أعلى منه
خرخرينوفنان قدير وكبير في التشبيح وفي تأييد الظالم قاتل الأطفال بشار النعجة
عدد التعليقات:13831
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=-ok2O-1u4no ...... حدث ولا حرج
الهمدانيهذا الفنان رهيب ومبدع
عدد التعليقات:13831
برق الحرم((((((( كأسك _ياوطن ........ اصبح واقع لايحتمل )))))))
عدد التعليقات:13831
برق الحرم(((((( اذا القتلاه يحمونه ......... من يقتله ....... اخبار اوعية الجنود الروس هل ولدتها ))))))
عدد التعليقات:32
مانع القحطانيما انتبهت ل الفنّان القدير للاسف انه شبيح كان قد وجه كلمات وتهديدات للمملكه ثم يأتي منا من يقول عنه الفنّان القدير
عدد التعليقات:2473
توووووونسيةفنان قدير ؟؟؟؟ كان قدير ومخدوعين فيه إلى أن بأن على حقيقته مؤيد قتلة اطفال سوريا
عدد التعليقات:13831
برق الحرم(((((( واشر لها عن ....... حالتي ))))))))))
بقايا مشاعر.....♡تاريخ ورمز من رموز الفن في سوريا والوطن العربي فنان الطيبين والزمن الجميل كم عشقنا مسلسلاته في طفولتنا ..كان له وجهة نظر واضحه في تدمير سوريا وتقسيمها الى اشلاء ومن ينظر الى حال سوريا الان يعرف انه كا
عدد التعليقات:32
مانع القحطاني**حقيقه والى جهنم وبئس المصير
عدد التعليقات:13831
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=qsn-gUR0ZRM
أبو أسامةلحام ، اتذكرون كان يمجد في الخميني وخامي المجوس** الله جميعاً .
عبد الله"الفنان القدير" وهو شبيح مساند للمجرم بشار!