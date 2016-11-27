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بالفيديو: يجمد بطن المعدة.. شاهد خطر آيسكريم الصاج

27 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص
بالفيديو: يجمد بطن المعدة.. شاهد خطر آيسكريم الصاج
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صحيفة المرصد : حذر الإعلامي هشام العشيوان، من خطورة الآيسكريم الصاج الذي يضاف له النتروجين السائل، والذي يحضر حاليا في الكثير من المحلات والأماكن وداخل المراكز التجارية وعلى الأرصفة.

وقال العشيوان في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الآيسكريم الصاج يصنع من مركب كيميائي خطير وبارد للغاية وعديم اللون والرائحة ويستخدم في تجميد الخلايا السرطانية، والأطباء يستخدمونه في تجميد الانسجة الراغبون في إزالته.

وأضاف: المركب يعمل على تجميد البطن والمعدة ومن الممكن أن يؤدي إلى ثقب في المعدة او انفجارها، وأحد الباحثين الأجانب ويدعى بيتر برهام، حذر من استخدام المركب، لأن خطره يكمن في سحب الأكسجين من الغرف المغلقة، وبالتالي تأثيره على الجسم يكون كبير.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص
    عدد التعليقات:3

    ابو عبدالله

    للاسف لا يوجد اي رقابه او متابعه من الجهات المختصة او حتى تدخل من مختصين في وزارة الصحة لمتابعة اعراض هذا النوع من الايسكريم ومراقبة النتائج الضاره لهذا المنتج حتى لا يدفع ابنائنا الثمن من صحتهم
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  2. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    رامي

    كما يجب ان تتدخل وزارة الصحة وتبين للناس خطورتها وتطالب بسحبها من الاسواق ..ما يقولة هذا الشاب كلام خطير جداً
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  3. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    الله يسلمك 🤗
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  4. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    رامي

    أن صح هذا الكلام فهذة جريمة بحق الشعب لان هذة المحلات انتشرت في جميع الاحياء والمولات والاسواق الشعبية و99% من زبائنهم من الاطفال ..جريمة تتحملها وزارة البلدية التي ترخص لهم
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  5. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    سلامتك من البرد

    يا عــهــود
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  6. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    الدندووووون

    عن جد لقيتهم باسطين به بالبجيري وسألتهم وش ذا التجميد اللي هل هو تبريد تحت درجه معينه او نركيب وجاوبني الله لا يوفقهم بإنه تبريد أي تجميد وقلت مش ممكن بهذه السرعه وتلخبط وهو زوجته اللي باسطه معه .
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  7. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    محمد

    *** كيف تبيع شي ضار للانسان
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  8. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    انا ميتة برد وذولا يقولون عسكريم مدري وش في هالجمدة 😵
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  9. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    اكيد بيمنعونه بس ما هو الحين

    بعد ما تطيح الفاس بالراس ويموت كم واحد وتنفجر معدة كم طفل اكيد بيمنعونه ترى الدعوة ماهي سايبه
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  10. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    يالطيف

    طيب خطر لو انه خطر حسب قولك هل من المعقول تسكت الغذاء والدواء ولاجهزة ذات الصله وهيئه البيئه حسب كلام انها تباع في المحلات التجاريه عيني عينك اجل هل هم راضين لو فيه خطورة كان تحركو فوجه كلامك لهم رسم
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  11. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    عندنا عالم تدردب اي شي وياليي تقول الاعمار بيد الله ... صح لكن الله ماقال لك تودي نفسك بالهلاك وتعرف الضرر وما تتجنبه
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  12. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    رؤيا2020

    كفوا ولكن من الذي اعطاءهم هاالتصاريح لفتح المحلاات والعربات منتشرة مثل دود اكيؤ
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  13. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    ئ ه ئ

    يالله افرحوا يا شعب وانتم تاكلونه
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  14. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    اسمرعبر

    الاعمار بيد الله ..**
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