بالفيديو: يجمد بطن المعدة.. شاهد خطر آيسكريم الصاج

صحيفة المرصد : حذر الإعلامي هشام العشيوان، من خطورة الآيسكريم الصاج الذي يضاف له النتروجين السائل، والذي يحضر حاليا في الكثير من المحلات والأماكن وداخل المراكز التجارية وعلى الأرصفة.

وقال العشيوان في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الآيسكريم الصاج يصنع من مركب كيميائي خطير وبارد للغاية وعديم اللون والرائحة ويستخدم في تجميد الخلايا السرطانية، والأطباء يستخدمونه في تجميد الانسجة الراغبون في إزالته.

وأضاف: المركب يعمل على تجميد البطن والمعدة ومن الممكن أن يؤدي إلى ثقب في المعدة او انفجارها، وأحد الباحثين الأجانب ويدعى بيتر برهام، حذر من استخدام المركب، لأن خطره يكمن في سحب الأكسجين من الغرف المغلقة، وبالتالي تأثيره على الجسم يكون كبير.