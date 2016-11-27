  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : نقل لاعب بدوري الدرجة الثالثة للمستشفى في سيارة وانيت !

27 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص
بالفيديو : نقل لاعب بدوري الدرجة الثالثة للمستشفى في سيارة وانيت !
  • 329
  • 0
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : كشف مقطع فيديو تداوله ناشطون بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استخدام سيارة من نوع “وانيت” في نقل لاعب مصاب أثناء مباراة فريقي “الطرف والعيون” بالأحساء.

وطبقًا لتصريحات المسؤولين، فإنهم لجأوا لذلك بعدما تأخرت سيارة الإسعاف المسؤولة عن نقل المصابين من داخل أرضية الملعب.

وحاولت فرق الإسعاف تقديم مساعدتها إلى اللاعب المصاب لمدة 10 دقائق، قبل أن تضطر إلى نقله خارج الملعب لاستكمال علاجه، إلا أن تأخرت وصول سيارة الإسعاف اضطر الجهاز الفني إلى استخدام سيارة “وانيت” لنقل اللاعب.



تعليقات ( 0 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم