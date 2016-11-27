بالفيديو : نقل لاعب بدوري الدرجة الثالثة للمستشفى في سيارة وانيت !

صحيفة المرصد : كشف مقطع فيديو تداوله ناشطون بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استخدام سيارة من نوع “وانيت” في نقل لاعب مصاب أثناء مباراة فريقي “الطرف والعيون” بالأحساء.

وطبقًا لتصريحات المسؤولين، فإنهم لجأوا لذلك بعدما تأخرت سيارة الإسعاف المسؤولة عن نقل المصابين من داخل أرضية الملعب.

وحاولت فرق الإسعاف تقديم مساعدتها إلى اللاعب المصاب لمدة 10 دقائق، قبل أن تضطر إلى نقله خارج الملعب لاستكمال علاجه، إلا أن تأخرت وصول سيارة الإسعاف اضطر الجهاز الفني إلى استخدام سيارة “وانيت” لنقل اللاعب.