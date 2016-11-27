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شاهد فيديو يوثق جرائم روسيا والنظام السوري في مدينة حلب

27 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص
شاهد فيديو يوثق جرائم روسيا والنظام السوري في مدينة حلب
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صحيفة المرصد:قالت مصادر طبية في مدينة إن أكثر من 50 مدنياً قتلوا وأصيب 300 آخرون، خلال الساعات الماضية في أحياء مدينة حلب المحاصرة وريفها. كما وثق مركز الدفاع المدني في مدينة حلب أكثر من 150 غارة جوية و2500 قذيفة مدفعية على أحياء المدينة وفقاً لموقع سكاي نيوز .

يأتي ذلك في وقت استهدفت فصائل المعارضة السورية القوات الحكومية التي تحاول التقدم على أحياء حلب المحاصرة بصواريخ الغراد.

وقالت الجبهة الشامية إنها تمكنت من تدمير قاعدة إطلاق صواريخ لميليشيا حزب الله اللبناني على جبهة الزهراء بريف حلب الشمالي.

وأكدت مصادر ميدانية نزوح مئات العائلات من أحياء بعيدين والصاخور ومساكن هنانو والحيدرية وكرم الزيتونات بحلب المحاصرة جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف على المنطقة، باتجاه البيوت والأحياء المدمرة.

 



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    m

    بقاء النساء والاطفال والشيوخ في حلب واماكن الاشتباك خطأ مايبقى غير المقاتلين ويكون فيه منطقه عازله محميه دوليا للمدنيين يضربون بسوريا وعينهم ومخططاتهم علينا نتفرج عليهم بدون اي رد فعل بدأو من اليمن
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  2. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    قلوبنا ماتت

    شاهدنا و ماذا بعد ذلك ماذا تريدون منا أن نعمل فالذهاب إلى هناك فتنة و محضور وارسال التبرعات محضور ولا نعلم إلا أين ستذهب ، عذرا أخواني لا أستطيع أن أقدم لكم شيئاً غير الدعاء
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  3. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    لايمكن تجد رحال وقلم وساميه يدخلون هنا ويتضامنون مع الشهداء المدنيين في نضرهم هؤلاء الابرياء والشيوخ والاطفال والنساء ارهابيين واخوان
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  4. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    FAHD

    قهر والله قهر يعني محد بيساعد احظرو الفيديوهات هذي الواحد ينقهر وهو يشوف مو حرام حسبي الله ونعم الوكيل
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  5. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    ضمير الناس

    لك الله ياسوريامن هذه الفتنه التي لاتصيب الذين ظلموخاصه بل تحصدمن المقبل على الحياة والمدبر***
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  6. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    ام محمد

    لا حول الله قطع قلبي المقطع
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  7. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    ضمير الناس

    *** اهل الفتن الذين لايرعون في الانسان ذمة***لايرتوون من الدماء ولايصومون***
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  8. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص
    عدد التعليقات:13831

    برق الحرم

    ((((((( مبعوث الامم المتحدة .......يؤكد ان ماحدث في حلب (((جريمة _حرب)))) ..... لكن مجلس الامن لايرى ولايسمع والايتكلم )))))))
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  9. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص
    عدد التعليقات:2473

    توووووونسية

    الله ينتقم منك يا بشار***
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  10. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    حساوي

    شكل الحرب ماراح تخلص
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