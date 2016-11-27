شاهد فيديو يوثق جرائم روسيا والنظام السوري في مدينة حلب

صحيفة المرصد:قالت مصادر طبية في مدينة إن أكثر من 50 مدنياً قتلوا وأصيب 300 آخرون، خلال الساعات الماضية في أحياء مدينة حلب المحاصرة وريفها. كما وثق مركز الدفاع المدني في مدينة حلب أكثر من 150 غارة جوية و2500 قذيفة مدفعية على أحياء المدينة وفقاً لموقع سكاي نيوز .
يأتي ذلك في وقت استهدفت فصائل المعارضة السورية القوات الحكومية التي تحاول التقدم على أحياء حلب المحاصرة بصواريخ الغراد.
وقالت الجبهة الشامية إنها تمكنت من تدمير قاعدة إطلاق صواريخ لميليشيا حزب الله اللبناني على جبهة الزهراء بريف حلب الشمالي.
وأكدت مصادر ميدانية نزوح مئات العائلات من أحياء بعيدين والصاخور ومساكن هنانو والحيدرية وكرم الزيتونات بحلب المحاصرة جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف على المنطقة، باتجاه البيوت والأحياء المدمرة.
تعليقات ( 10 )
mبقاء النساء والاطفال والشيوخ في حلب واماكن الاشتباك خطأ مايبقى غير المقاتلين ويكون فيه منطقه عازله محميه دوليا للمدنيين يضربون بسوريا وعينهم ومخططاتهم علينا نتفرج عليهم بدون اي رد فعل بدأو من اليمن
قلوبنا ماتتشاهدنا و ماذا بعد ذلك ماذا تريدون منا أن نعمل فالذهاب إلى هناك فتنة و محضور وارسال التبرعات محضور ولا نعلم إلا أين ستذهب ، عذرا أخواني لا أستطيع أن أقدم لكم شيئاً غير الدعاء
FAHDقهر والله قهر يعني محد بيساعد احظرو الفيديوهات هذي الواحد ينقهر وهو يشوف مو حرام حسبي الله ونعم الوكيل
ضمير الناسلك الله ياسوريامن هذه الفتنه التي لاتصيب الذين ظلموخاصه بل تحصدمن المقبل على الحياة والمدبر***
ام محمدلا حول الله قطع قلبي المقطع
ضمير الناس*** اهل الفتن الذين لايرعون في الانسان ذمة***لايرتوون من الدماء ولايصومون***
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برق الحرم((((((( مبعوث الامم المتحدة .......يؤكد ان ماحدث في حلب (((جريمة _حرب)))) ..... لكن مجلس الامن لايرى ولايسمع والايتكلم )))))))
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توووووونسيةالله ينتقم منك يا بشار***
حساويشكل الحرب ماراح تخلص