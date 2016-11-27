بالصور : إنقاذ 3 بريطانيين من سيول وادي لجب في جازان

صحيفة المرصد:أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بجازان الرائد يحيى القحطاني، أنّ دوريات السلامة أخرجت متنزهين بوادي لجب أثناء هطول الأمطار تحسباً لجريان الوادي، ولوحظ وجود مركبة في الوادي ولايوجد بها أحد.

مضيفاً أنه تمّ تمشيط الوادي لأكثر من نصف ساعة، وهطلت الامطار بغزارة، وارتفع منسوب السيول إلى أن عثر على 3 أشخاص محتجزين في الجانب الآخر من الوادي.

وقال القحطاني إنّ الفِرق انقذت شخصين وبقي الثالث في مكان آمن الى أن تمّ انقاذه بواسطة طوق نجاة السيول وحبال الانقاذ، وبقيت فرقة الانقاذ الى أن قلّ منسوب السيول، وقامت بفتح الوادي بواسطة الشيول، واخراج الفرقة دون أي اصابات.

إلى ذلك باشر الهلال الأحمر، الموقع للكشف عليهم والاطمئنان على سلامتهم، وتمّ سحب المركبة من الوادي بعد أن جرفتها السيول من موقعها وتسليم الموقع للمرور لاكمال اللازم عن طريقهم.