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بالفيديو .. شاهد ماذا فعلت عروس مع عريس حاول الهرب ليلة زفافه !!

27 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص
بالفيديو .. شاهد ماذا فعلت عروس مع عريس حاول الهرب ليلة زفافه !!
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صحيفة المرصد:في مشهد غريب للغاية لجأت عروس إلى تقييد شاب بالسلاسل المعدنية واقتادته إلى قاعة المناسبات المقرر عقد قرانهما بها بعدما حاول الأخير التراجع عن قراره بالزواج منها في اللحظات الأخيرة.

وظهرت العروس وهي تجر عريسها بالشارع موجهة نحوه سيلا من السباب، فيما اكتفى المارة بمشاهدة الموقف الغريب دون أن يتدخل أحد منهم.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    سلمان

    شكلوه خنبوقة
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  2. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    جاسم

    يابنت وجع الزواج مو بالغصب عساكي الماحي تقول شيطان ركبها الا تتزوجني
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  3. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    يمكن معاه ***
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  4. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    خالد

    بسم الله هاذي انثى والا*** ياساتر لو انا جلد بالخيزرانه فيها لغاية ماتقول توبه
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  5. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    محمد

    سلامات الزواج مو بالغصب شكلها ما صدقت تلاقيلها رجال
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  6. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    تركي

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههما في فكة تتزوجني غصب عنك يلا القفص حقنا امشي ههههههههههههههههههههههه
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  7. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    ***

    جالس يقول لها ؟ لوه ولوه ولوا شوفوا بحالي إش سوى الحـــب مــــو بالقــــــــووه
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  8. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    انتم فاهمين غلط هذا اسلوب الغزل عندهم لازم العروس تسحب الزوج على وجهه قمه الرمنسيه
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  9. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    .....

    هههههههههههههه
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  10. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    حبني بالغصب

    مايصير الله يهديك تسحبينه بالشارع ماتجي بالغصب حتى لو تزوجتيه كيف تجبرين النفس وهو عايفك
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  11. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    ابجد هوز

    ههه معاكم الكمره الخفيه
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  12. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    😂😂😂😂
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  13. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    ابو شنب

    روح معاها الله يلعن ابليسك
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  14. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    ابو عبدالعزيز

    فيه بنات عندنا ودهم يسوون اكثر والبعض فعلا مقفلين على أزواجهم بالبيت فقط العمل بسبب الغيره وبالاخر تلقاه يهرب بلا رجعه
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