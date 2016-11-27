بالفيديو .. شاهد ماذا فعلت عروس مع عريس حاول الهرب ليلة زفافه !!

صحيفة المرصد:في مشهد غريب للغاية لجأت عروس إلى تقييد شاب بالسلاسل المعدنية واقتادته إلى قاعة المناسبات المقرر عقد قرانهما بها بعدما حاول الأخير التراجع عن قراره بالزواج منها في اللحظات الأخيرة.
وظهرت العروس وهي تجر عريسها بالشارع موجهة نحوه سيلا من السباب، فيما اكتفى المارة بمشاهدة الموقف الغريب دون أن يتدخل أحد منهم.
تعليقات ( 14 )
سلمانشكلوه خنبوقة
جاسميابنت وجع الزواج مو بالغصب عساكي الماحي تقول شيطان ركبها الا تتزوجني
خالدبسم الله هاذي انثى والا*** ياساتر لو انا جلد بالخيزرانه فيها لغاية ماتقول توبه
محمدسلامات الزواج مو بالغصب شكلها ما صدقت تلاقيلها رجال
تركيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههما في فكة تتزوجني غصب عنك يلا القفص حقنا امشي ههههههههههههههههههههههه
***جالس يقول لها ؟ لوه ولوه ولوا شوفوا بحالي إش سوى الحـــب مــــو بالقــــــــووه
.....هههههههههههههه
حبني بالغصبمايصير الله يهديك تسحبينه بالشارع ماتجي بالغصب حتى لو تزوجتيه كيف تجبرين النفس وهو عايفك
ابجد هوزههه معاكم الكمره الخفيه
ابو شنبروح معاها الله يلعن ابليسك
ابو عبدالعزيزفيه بنات عندنا ودهم يسوون اكثر والبعض فعلا مقفلين على أزواجهم بالبيت فقط العمل بسبب الغيره وبالاخر تلقاه يهرب بلا رجعه