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بالصور: محمد بن سلمان يستقبل رئيس جمهورية الشيشان

27 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص
بالصور: محمد بن سلمان يستقبل رئيس جمهورية الشيشان
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صحيفة المرصد – واس:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر العزيزية فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والوفد المرافق لرئيس الشيشان.

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تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 4:30 ص

    مسلم غيور

    سبحان الله *** ثم محاربته لمنهج التوحيد في مؤمر جروزني ويستقبل من قبل المسؤولين في المملكة حسبنا الله ونعم الوكيل
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  2. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 3:37 ص

    حسن ابو سنه

    رئيس الشيشان صياد طيور ما حول السياسه
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  3. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 3:28 ص

    ابواحمد

    ارحب يابو سلمان حيا الله الطله ارحب يا عريب المجد صدق إذا قالو هيبه حفظك الله وحفظ مليكنا الغالي سلمان وولي العهد محمد بن نايف وحفض بلادنا من كل مكروه
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  4. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    يزن الرشيدي

    ماذا يريد من الوهابيين الارهابيين الكافرين اليس هذا ماقاله عنا؟ كان من المفترض عدم استقباله ليعلم هو ومن هم على شاكلته ان اتهام شعب بلاد الحرمين له عواقب؟؟ ولاكن لايوجد احد يهمه الدفاع عن هذا الشعب
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  5. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    عبيد ولد الشيخ علي

    لاحول الله هذا وش يبي جاي
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  6. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    ابن الوغيده

    لن اقتنع بأن هذا الرجل يحب العرب والمسلمين يوما,,,؟ ***
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  7. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص
    عدد التعليقات:26

    سلمان البقمي

    الإعتذار والتراجع عن الخطأ من شيم الكبار. وقبول العذر والعفو من أخلاق المسلمين وشيم العرب الأصيلة..قبلها جاء ملك السويد يعتذر عن تصرفات وزيرة خارجيتهم الحمقاء. وقبلها جاء أوباما يسترضينا.. بلدنا شامخ
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  8. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    اللي جرء علينا بعض الانظمة هو يغلط اليوم ويعتذر بكره وعادي وكان ماحصل شي
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  9. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    فيه عرق*** يقتل القتيل ويمشي بجنازته الرئيس المعين
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  10. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    مواطن

    اعتقد ان المصافحة ما تمت نحن قوم لا نمد ايدينا لمن غدر بنا
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  11. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    الشايب

    صوفي المذهب ومعروف عداءوه للسنه الصحيحه
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  12. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    عبدالله

    وذلك بسبب موتمر **
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  13. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    عبدالله

    معروف انه الرئيس الشيشاني قادم ليقدم اعتذار رسمي للملك سلمان والقياده والشعب السعودي
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  14. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    عبدالله

    كل يوم يثبت الملك سلمان وحكومتنا الرشيده انهم ناس حكماء فعلا الي الامام ياوطن
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