بالصور: محمد بن سلمان يستقبل رئيس جمهورية الشيشان

صحيفة المرصد – واس:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر العزيزية فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والوفد المرافق لرئيس الشيشان.