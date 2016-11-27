بالصور: محمد بن سلمان يستقبل رئيس جمهورية الشيشان

صحيفة المرصد – واس:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر العزيزية فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والوفد المرافق لرئيس الشيشان.
تعليقات ( 14 )
مسلم غيورسبحان الله *** ثم محاربته لمنهج التوحيد في مؤمر جروزني ويستقبل من قبل المسؤولين في المملكة حسبنا الله ونعم الوكيل
حسن ابو سنهرئيس الشيشان صياد طيور ما حول السياسه
ابواحمدارحب يابو سلمان حيا الله الطله ارحب يا عريب المجد صدق إذا قالو هيبه حفظك الله وحفظ مليكنا الغالي سلمان وولي العهد محمد بن نايف وحفض بلادنا من كل مكروه
يزن الرشيديماذا يريد من الوهابيين الارهابيين الكافرين اليس هذا ماقاله عنا؟ كان من المفترض عدم استقباله ليعلم هو ومن هم على شاكلته ان اتهام شعب بلاد الحرمين له عواقب؟؟ ولاكن لايوجد احد يهمه الدفاع عن هذا الشعب
عبيد ولد الشيخ عليلاحول الله هذا وش يبي جاي
ابن الوغيدهلن اقتنع بأن هذا الرجل يحب العرب والمسلمين يوما,,,؟ ***
عدد التعليقات:26
سلمان البقميالإعتذار والتراجع عن الخطأ من شيم الكبار. وقبول العذر والعفو من أخلاق المسلمين وشيم العرب الأصيلة..قبلها جاء ملك السويد يعتذر عن تصرفات وزيرة خارجيتهم الحمقاء. وقبلها جاء أوباما يسترضينا.. بلدنا شامخ
مواطناعتقد ان المصافحة ما تمت نحن قوم لا نمد ايدينا لمن غدر بنا
الشايبصوفي المذهب ومعروف عداءوه للسنه الصحيحه
عبداللهوذلك بسبب موتمر **
عبداللهمعروف انه الرئيس الشيشاني قادم ليقدم اعتذار رسمي للملك سلمان والقياده والشعب السعودي
عبداللهكل يوم يثبت الملك سلمان وحكومتنا الرشيده انهم ناس حكماء فعلا الي الامام ياوطن