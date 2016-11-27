بالفيديو: الوزير “ثامر السبهان” يكشف تفاصيل جديدة عن فترة عمله بالعراق

صحيفة المرصد: كشف وزير الدولة السعودى لشئون الخليج العربى، ثامر السبهان، عن معلومات وتفاصيل جديدة خلال فترة عمله سفيرا للمملكة في العراق.

وأكد السبهان إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يرفض أن ينظر أحد موظفي سفارة المملكة في بغداد إلى العراق نظرة طائفية.

وأضاف “السبهان” خلال مقابلة في برنامج بالمختصر على قناة mbc ، أن المملكة حريصة كل الحرص على وحدة الشعب العراقي، واصفا العراق بأنه بلد واحد.

واستطرد السبهان، بالقول إن المملكة تنظر إلى هذا البلد الشقيق على أنه مكون واحد، وهذه كانت نظرتي الشخصية إلى العراق عندما كنت سفيرا للمملكة فيه، وهي نفسها نظرة جميع موظفي السفارة؛ لإيماننا بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لا يسمح أن ننظر إلى العراق بغير هذه النظرة، ومن يخالف ذلك، لن يتردد خادم الحرمين في استبعاده فورًا.

وشدد السبهان على أن خادم الحرمين من أشد المحاربين للتباعد بين المسلمين، وتصنيفهم على أنهم شيعة أو سنة.

وتابع: “الملك سلمان بن عبدالعزيز هو خادم الحرمين الشريفين، والحرمان الشريفان لجميع المسلمين بجميع أطيافهم، ولذلك يرفض ـ يحفظه الله ـ أي تصنيف من أي نوع”.

وأضاف السبهان أن استبعاده من السفارة السعودية في العراق جاء بطلب من وزير الخارجية العراقي، مؤكدا: “ربما لدى الوزير العراقي أسبابه التي تبقى محل احترام المملكة”.

من جهة أخرى، أكد السبهان أن إيران لا تريد الخير للعرب، فمن مصالح طهران الاستراتيجية القضاء على العلاقات العربية- العربية المشتركة؛ لكي تخلو لها الساحة؛ لتنفيذ مخططاتها التوسعية في المنطقة.

وأضاف السبهان أن لإيران أدواتها لتخريب الدول العربية؛ حيث تستخدم لهجة تحريضية في العراق، واستخدمت هذه اللهجة عقب افتتاح سفارة المملكة في العراق، وهددت جهات تتبع للحكومة الإيرانية أمن السفارة السعودية؛ ولكن المملكة تعلم وتدرك هذه التهديدات وتأثيراتها، وقادرة على مقاومتها.

