ماذا قال “السيسي” عن فيديل كاسترو بعد وفاته ؟

صحيفة المرصد:وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت، رسالة إلى الرئيس الكوبي راؤول كاسترو للعزاء في وفاة الرئيس الراحل فيديل كاسترو.

وأكد الرئيس السيسي – في الرسالة – أن كاسترو كان رمزًا للنضال والدفاع عن قضايا الدول النامية، وأنه قام بدور بارز في سبيل تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وكوبا على المستويين الرسمي والشعبي، حسبما صرّح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف.