ماذا قال “السيسي” عن فيديل كاسترو بعد وفاته ؟

صحيفة المرصد:وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت، رسالة إلى الرئيس الكوبي راؤول كاسترو للعزاء في وفاة الرئيس الراحل فيديل كاسترو.
وأكد الرئيس السيسي – في الرسالة – أن كاسترو كان رمزًا للنضال والدفاع عن قضايا الدول النامية، وأنه قام بدور بارز في سبيل تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وكوبا على المستويين الرسمي والشعبي، حسبما صرّح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف.
تعليقات ( 7 )
حمدهههههههههههه ضحكتني ***
عدد التعليقات:1076
سامية٣/ ليس فقط البطل السيسي بل كل العالم يقف ضد الإرهابيين والدواعش .
عدد التعليقات:1076
سامية٤/ بل بطل مصر أشرف من كل متأسلم إرهابي وكل شيوعي متخلف
أجامل أياميكاسترو أشرف منه
يوسف بن عليو من يناضل في مصر و سوريا و العراق و اليمن و إيران و ليبيا لماذا تقف ضدهم يا فخامة الرئيس
عدد التعليقات:26
سلمان البقميالسيسي يعلق على انتخابات أمريكا وحرائق إسرائيل وميسي ورونالدو وفيفي عبده.. وكل شيء. لكنه ما شاف مشاكل شعبه اللي ذبحهم الجوع والفقر والجنيه اللي وصل 18 للدولار. ولا شفنا منه أي كلمة مواساة لأطفال حلب
من شبوة اليمنيهوشهداء سوريا كانوا رمزا للدفاع والنضال الله بنصرهم يارب العالمين على الظلمه اللهم ارحم الملك فيصل بن عبدالعزيز والملك فيصل بن غازي ملك العراق والشيخ محمود ياسين واسكنهم فسيح جناتك على ماقدموة للامه