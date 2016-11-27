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ماذا قال “السيسي” عن فيديل كاسترو بعد وفاته ؟

27 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص
ماذا قال “السيسي” عن فيديل كاسترو بعد وفاته ؟
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صحيفة المرصد:وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت، رسالة إلى الرئيس الكوبي راؤول كاسترو للعزاء في وفاة الرئيس الراحل فيديل كاسترو.

وأكد الرئيس السيسي – في الرسالة – أن كاسترو كان رمزًا للنضال والدفاع عن قضايا الدول النامية، وأنه قام بدور بارز في سبيل تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وكوبا على المستويين الرسمي والشعبي، حسبما صرّح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 4:51 ص

    حمد

    هههههههههههه ضحكتني ***
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  2. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 4:03 ص
    عدد التعليقات:1076

    سامية

    ٣/ ليس فقط البطل السيسي بل كل العالم يقف ضد الإرهابيين والدواعش .
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  3. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 4:01 ص
    عدد التعليقات:1076

    سامية

    ٤/ بل بطل مصر أشرف من كل متأسلم إرهابي وكل شيوعي متخلف
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  4. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 3:27 ص

    أجامل أيامي

    كاسترو أشرف منه
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  5. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    يوسف بن علي

    و من يناضل في مصر و سوريا و العراق و اليمن و إيران و ليبيا لماذا تقف ضدهم يا فخامة الرئيس
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  6. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص
    عدد التعليقات:26

    سلمان البقمي

    السيسي يعلق على انتخابات أمريكا وحرائق إسرائيل وميسي ورونالدو وفيفي عبده.. وكل شيء. لكنه ما شاف مشاكل شعبه اللي ذبحهم الجوع والفقر والجنيه اللي وصل 18 للدولار. ولا شفنا منه أي كلمة مواساة لأطفال حلب
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  7. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    من شبوة اليمنيه

    وشهداء سوريا كانوا رمزا للدفاع والنضال الله بنصرهم يارب العالمين على الظلمه اللهم ارحم الملك فيصل بن عبدالعزيز والملك فيصل بن غازي ملك العراق والشيخ محمود ياسين واسكنهم فسيح جناتك على ماقدموة للامه
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