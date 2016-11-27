ملك المغرب : أنا أمير المؤمنين لكل الديانات!

صحيفة المرصد:وصف ملك المغرب ، الملك محمد السادس، نفسه بأنه أمير المؤمنين بجميع الديانات، معتبرا أن زيارته المستمرة إلى عدد من الدول الإفريقية لا تروق للبعض، وذلك في أول حديث صحفي له منذ عام 2005.
وخصّ ملك المغرب، وسائل الإعلام المحلية في مدغشقر، أمس السبت، بحديث صحفي، على هامش زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة أنتاناناريفو، ومدتها غير معلومة وفقً لموقع إرم نيوز .
وأضاف محمد السادس: “أعلم أن الحضور المغربي في القارة السمراء، وبشكل خاص الجولة التي أقوم بها حاليا، لا تروق للبعض، ولكن الكل يعترف بأننا لم ننتظر الإعلان عن عودة الرباط إلى الاتحاد الإفريقي من أجل العمل والاستثمار في القارة”.
وأفاد أن جميع الدول، سواء تعلق الأمر بالأصدقاء القدامى أو الأصدقاء الجدد، لاسيما في شرق إفريقيا، أجمعوا على دعم إعادة اندماج المغرب في الاتحاد الإفريقي.
وقال محمد السادس: “إن ملك المغرب هو أمير المؤمنين؛ المؤمنين بجميع الديانات، والمغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية ولا يسعى قطعا إلى فرض الإسلام”، مشدّدا على أن الإسلام في الدولة المغربية معتدل وسمح.
تعليقات ( 32 )
ابو ريمالا اظن ان هذه حديث ؟؟؟ فالملك محمد السادس لا يمكن ان يتفهو بمثل هذا الكلام ربما حرف كلامه من قبل وسائل اعلام تعادي بلده المغرب كان ولا زال اقرب حليف وصديق لنا في الرخاء والشدة ونحن معه دائما
عدد التعليقات:1
الحرمانالامير محتاج ملك يضبطه انضبط
مسلم غيورهل أمير المؤمنين بالإسم أو بالعمل ؟ فأين العمل ؟ هل منعت الرشوة في بلدك ؟ البطالة؟ السحر المنتشر أمام الشرطة ؟ إنتشار الجهل والفساد والمخدرات؟ تسول المغاربة في شوارع أوروبا ؟ ثم من أن أتيت بالأموال و
حمدالربياويمادورك في القضية الفلسطينية؟ تركيزك على قضية السياح الخليجيين هي اكبر دخل لامارتك !! اعتقد الصنف مضروب يااخ العرب كفى ترفيع
فايز وقدان المالكيكفووووووو هههههههه
مطريقول انه من ال البيت اقول شخبار*** وبيع السحر والشعوذه ببلدك هههههههه
خبيرواضح انك امير المؤمنيين والدليل على ذلك كثره السياح الخليجيين عندك
أرزة 🌲 لبنانالله يجعلك من المؤمنين ومارح إحكي أكتر من هيك وارض اللهم عن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي
عدد التعليقات:2474
توووووونسيةمستحيل هذا الكلام من ملك المغرب الي أعرفه انه متواضع وعأقل معقول يقول هالكلام الي يخلي الناس تضحك عليه لاظن طيب انا ارجع عدنان ما عمرنا من جدودنا لأبي قلنا أمير مؤمنين رحم الله سيدنا عمر رضى الله عنه
محششصنفك نادر
الى ١٥مامر عليك حديث ((اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت)) في صحيح مسلم اتقي الله تراك قلت شيء عظيم
الى ١٧يعني انت منت معترف بإمارة علي بن ابي طالب رضي الله عنه اتقي الله في نفسك ولا تسوي فتنه بين المسلمين
من شبوة اليمنيهياخوان هو يقصد امير المؤمنين لشعب المغرب العربي الشقيق
نفسيههناك مرض جديد اسمه (متلازمة القذافي ) الله يرحمه
عدد التعليقات:1076
سامية🕊كلام جميل قمة في التسامح والسلام مع الآخرين🕊
عبد العزيز الحربيالذي نعرفه ان من سمي نفسه اولقبه با مير المؤمنين هو عمر ابن الخطاب رضي الله وانتهت الإمارة بعهد علي رضي الله عنه ومن بعده اصبح كلا اميرا لنفسه ويعطي البيعه لمن يجمي عرضه وماله ونفسه..
الاسلام دينيجزى الله خيرا كل من سعى لنشر الاسلام ولو بكلمة طيبة او موقف انساني والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
ابن الوطنتعيش فئة من الناس حاله مرضيه اسمها ال البيت وينسبون الي انفسهم سلالة الرسول (ص) و يعيشون وهم عالق في اذهانهم و السبب في خلق هذا النسب هو جهل المجتمع و تشويه الدين لهم بالتبرك والتقرب و التعظيم و غيره.
الى تعليق ٨بلا همز ولمز . هذا محمد السادس رعاه الله ربما خانه التعبير بل اكيد خانه ومحد معصوم عن الزله والخطاء
اعذر اخاكالرجل خانه التعبير كما فعل الاعرابي حينما وجد ضالته فقال في معناه اناربك وانت عبدي ونحنا قاعدين نطعن في هذا ونكفر هذا ونظلم هذا اتقوا الله ورضي الله عن امير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عم النبي
اللي على راسه بعر الديانات المسيحيهطيب ياسلام سلم ايه ده الكلام
تحشيش اصليطالع***
مواطنهههههه ابوك يالترفيع
امير المؤمنين لكل الديانات طيب اليهوديه وش وضعهاياعزتي للقدس من هالاشكال
امير المؤمنين لكل الديانات طيب اليهوديه وش وضعها*** من امير اي مؤمنين
امير المؤمنين لكل الديانات طيب اليهوديه وش وضعهامير المؤمنين طيب حتى اليهوديه
ابونوافهذي قويه وجديده
امير المؤمنين لكل الديانات طيب اليهوديه وش وضعهاكل الديانات مجوسيسه هيهودي بوذيه صوفيه مسلمه ماتجتمع
زائرالله يعز و يكرم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
المواطن الصخرايت ايمان فيهم لاتكون اللي في الجزيرة
💎💛عــــهــــــود💛💎وش هاللي على راسه كنّه أنا وانا لابسة قبعة اللي تجي بظهر البيجامة الحين 😂 وطفيت النور والحين خلاص مرة جاني النوم .. تصبحون على خير 🙏