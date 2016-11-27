ملك المغرب : أنا أمير المؤمنين لكل الديانات!

صحيفة المرصد:وصف ملك المغرب ، الملك محمد السادس، نفسه بأنه أمير المؤمنين بجميع الديانات، معتبرا أن زيارته المستمرة إلى عدد من الدول الإفريقية لا تروق للبعض، وذلك في أول حديث صحفي له منذ عام 2005.

وخصّ ملك المغرب، وسائل الإعلام المحلية في مدغشقر، أمس السبت، بحديث صحفي، على هامش زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة أنتاناناريفو، ومدتها غير معلومة وفقً لموقع إرم نيوز .

وأضاف محمد السادس: “أعلم أن الحضور المغربي في القارة السمراء، وبشكل خاص الجولة التي أقوم بها حاليا، لا تروق للبعض، ولكن الكل يعترف بأننا لم ننتظر الإعلان عن عودة الرباط إلى الاتحاد الإفريقي من أجل العمل والاستثمار في القارة”.

وأفاد أن جميع الدول، سواء تعلق الأمر بالأصدقاء القدامى أو الأصدقاء الجدد، لاسيما في شرق إفريقيا، أجمعوا على دعم إعادة اندماج المغرب في الاتحاد الإفريقي.

وقال محمد السادس: “إن ملك المغرب هو أمير المؤمنين؛ المؤمنين بجميع الديانات، والمغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية ولا يسعى قطعا إلى فرض الإسلام”، مشدّدا على أن الإسلام في الدولة المغربية معتدل وسمح.