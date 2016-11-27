بالفيديو : متحولة جنسيا تثير الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي

صحيفة المرصد:لفتت الفنانة اللبنانية المتحولة جنسيًا رغد سلامة الأنظار إليها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا في مصر ، التي شاركت فيه ومعها مصمم الأزياء الذي صمم لها فستان الحفل.
وعبرت رغد عن سعادتها بحضور الحفل، مؤكدة أنها تحرص دائما على المشاركة في كل فعاليات السينما المصرية، والمثير للانتباه أنها لجأت إلى نفس مصمم الأزياء الذي سبق وأثار الجدل بتعاونه مع الفنانة غادة إبراهيم.
وكانت رغد سلامة بطلة فضيحة التحول الجنسي من ذكر لأنثى وشغلت الوسط الفني لفترة طويلة، وأثارت الحضور بالمهرجان.
تعليقات ( 23 )
حمدلعنة اللهم *** من الكفار والخنبقة والمجوس اعوذو بالله منهم***
محمدسامية خنبوقة قلم الكيكة
محمدلعنة الله على الروافض وعل الخميني وعلى خامنئي ابو لحية نجسه ومن يؤيدهم ومن ينصرهم واذنابهم الكفار المشركين عباد القبور والخنبة والاحجار والاشجار مجوس خونة ملحدين قاتلي المسلمين
عدد التعليقات:1
الحرمانمقومات شيخه 👍
الاسلام دينينسأل الله أن لا يغضب علينا مثل هذه المعاصي التحول جنسيا وزواج المثليين هي الخراب للشعوب وايضا السينما لم تأتي بخير او تقدم في الدول العربية بالعكس جاء بعدها الدمار
عدد التعليقات:1076
سامية٧ك نادر/ وش دخل البطل قاهر الإخونج في الموضوع 😡
الشهاب الاحمرحرية شخصية لا احد له دخل فيها.
سعد القرني / ال يزيداهم شي الثلاجة فيها ميه ههههههههههههههههههههههه ***
عدد التعليقات:1076
سامية١/ وحنا ناقصين ؟؟الله يخفف علينا عندنا حالة تكدس
الشايبليست متحوله وهي انثى لبنانيه ممثله وكانت متزوجه من مصري وقصه التحول اشاعه اطلقت عليها وتعتبر غيره نسائيه في مجال التمثيل لايقافها وكل من يعرفها في لبنان ينفون ان تكون متحوله ..للأمانه تم التوضيح
فهدالجويانهذا مايريده خنبوقه التفصخ الغير اخلاقي والبعد عن القيم الانسانيه وتغير الفطره الالاهيه كل هذا لاارضاء شهوتهم الشيطانيه*** يشجع *** ويسجن كل من يقول لا
الصقر الجارحهذا الي افلحتوا فيه يا اهل** واخذتم من الحضارة الغربية الحرص على التحول جنسيا وكل ما فيه انحطاط ومغاير للفطرة السوية ! اما ان تكونوا صناع حياة ونافعين للبشرية فمن المستحيل
نادرضيع الامانه السيسي
عدد التعليقات:1076
ساميةجميلة ماشاء الله وقصة انها شاب متحول لبنت غير صحيحة فقد شهرت بها صديقة لها تعيش في الكويت وهي عليا الحسيني في أحد البرامج والتي تحارب رغد لأسباب شخصية وقضائية بينهما .
يوسف بن علينسأل الله السلامة و العافية و الله لو كان مهرجان فيه فائدة ما كان تمت إقامته في مصر فهي لا تحب إلا الهابطين و الهابطات في كل المجالات و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أرزة 🌲 لبناناستغفر الله التشبه بالنساء رب العالمين بيعاقبو عليا فما بالكم بالتحول الله لا يبلانا ويعفو عنا يارب
المهاجروالله الغرب قاعد يلعب فينا لعب الله يستر من تاليها
من شبوة اليمنيهكفو ياسلمان البقمي بيض الله وجهك كفيت ووفيت
عدد التعليقات:26
سلمان البقميوهل ينتظر من هذة المهرجانات أن تقدم لنا العلماء والدعاة وأهل مكارم الأخلاق والفضيلة..!! بالعكس هذا الوسط الفني وشي طبيعي هذا نتاجهم وهذي بضاعتهم..