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بالفيديو : متحولة جنسيا تثير الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي

27 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص
بالفيديو : متحولة جنسيا تثير الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي
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صحيفة المرصد:لفتت الفنانة اللبنانية المتحولة جنسيًا رغد سلامة الأنظار إليها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا في مصر ، التي شاركت فيه ومعها مصمم الأزياء الذي صمم لها فستان الحفل.

وعبرت رغد عن سعادتها بحضور الحفل، مؤكدة أنها تحرص دائما على المشاركة في كل فعاليات السينما المصرية، والمثير للانتباه أنها لجأت إلى نفس مصمم الأزياء الذي سبق وأثار الجدل بتعاونه مع الفنانة غادة إبراهيم.

وكانت رغد سلامة بطلة فضيحة التحول الجنسي من ذكر لأنثى وشغلت الوسط الفني لفترة طويلة، وأثارت الحضور بالمهرجان.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 4:39 ص

    حمد

    لعنة اللهم *** من الكفار والخنبقة والمجوس اعوذو بالله منهم***
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  2. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    محمد

    سامية خنبوقة قلم الكيكة
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  3. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 4:35 ص

    محمد

    لعنة الله على الروافض وعل الخميني وعلى خامنئي ابو لحية نجسه ومن يؤيدهم ومن ينصرهم واذنابهم الكفار المشركين عباد القبور والخنبة والاحجار والاشجار مجوس خونة ملحدين قاتلي المسلمين
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  4. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 4:21 ص

    مهرجان**السينمائي
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  5. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 4:20 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    مقومات شيخه 👍
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  6. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 4:16 ص

    اذا جاهم مرض الموت جاهم التدين وقراءه القران او اذا كبرت وشاخت وصارت وحيده عرفت حقيقه ماكانت عليه تحجبت مايعرفون المسجد الا بصلاه الجنازه تجي تاخذ عمره تقول بشكر ربنا على نجاح الفلم او تدعي لنجاح عمل
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  7. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 4:08 ص

    6 متعودة وخبيرة بهذي الاشكال يوم اقول انك** ماخاب ضني كفوك هذا الجو والطبع واضح اسلوب** ** والله انك راعيه سوالف ولا ما افهم **
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  8. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 3:57 ص

    الاسلام ديني

    نسأل الله أن لا يغضب علينا مثل هذه المعاصي التحول جنسيا وزواج المثليين هي الخراب للشعوب وايضا السينما لم تأتي بخير او تقدم في الدول العربية بالعكس جاء بعدها الدمار
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  9. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص
    عدد التعليقات:1076

    سامية

    ٧ك نادر/ وش دخل البطل قاهر الإخونج في الموضوع 😡
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  10. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص

    الشهاب الاحمر

    حرية شخصية لا احد له دخل فيها.
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  11. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 3:35 ص

    سعد القرني / ال يزيد

    اهم شي الثلاجة فيها ميه ههههههههههههههههههههههه ***
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  12. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص
    عدد التعليقات:1076

    سامية

    ١/ وحنا ناقصين ؟؟الله يخفف علينا عندنا حالة تكدس
    لا يعجبني(5) اعجبني(7)
  13. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    استغفر الله العظيم
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  14. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    الشايب

    ليست متحوله وهي انثى لبنانيه ممثله وكانت متزوجه من مصري وقصه التحول اشاعه اطلقت عليها وتعتبر غيره نسائيه في مجال التمثيل لايقافها وكل من يعرفها في لبنان ينفون ان تكون متحوله ..للأمانه تم التوضيح
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  15. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    فهدالجويان

    هذا مايريده خنبوقه التفصخ الغير اخلاقي والبعد عن القيم الانسانيه وتغير الفطره الالاهيه كل هذا لاارضاء شهوتهم الشيطانيه*** يشجع *** ويسجن كل من يقول لا
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  16. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 3:19 ص

    الصقر الجارح

    هذا الي افلحتوا فيه يا اهل** واخذتم من الحضارة الغربية الحرص على التحول جنسيا وكل ما فيه انحطاط ومغاير للفطرة السوية ! اما ان تكونوا صناع حياة ونافعين للبشرية فمن المستحيل
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  17. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    نادر

    ضيع الامانه السيسي
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  18. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص
    عدد التعليقات:1076

    سامية

    جميلة ماشاء الله وقصة انها شاب متحول لبنت غير صحيحة فقد شهرت بها صديقة لها تعيش في الكويت وهي عليا الحسيني في أحد البرامج والتي تحارب رغد لأسباب شخصية وقضائية بينهما .
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  19. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    يوسف بن علي

    نسأل الله السلامة و العافية و الله لو كان مهرجان فيه فائدة ما كان تمت إقامته في مصر فهي لا تحب إلا الهابطين و الهابطات في كل المجالات و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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  20. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 3:07 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    استغفر الله التشبه بالنساء رب العالمين بيعاقبو عليا فما بالكم بالتحول الله لا يبلانا ويعفو عنا يارب
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  21. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    المهاجر

    والله الغرب قاعد يلعب فينا لعب الله يستر من تاليها
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  22. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    من شبوة اليمنيه

    كفو ياسلمان البقمي بيض الله وجهك كفيت ووفيت
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  23. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص
    عدد التعليقات:26

    سلمان البقمي

    وهل ينتظر من هذة المهرجانات أن تقدم لنا العلماء والدعاة وأهل مكارم الأخلاق والفضيلة..!! بالعكس هذا الوسط الفني وشي طبيعي هذا نتاجهم وهذي بضاعتهم..
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