بالفيديو : متحولة جنسيا تثير الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي

صحيفة المرصد:لفتت الفنانة اللبنانية المتحولة جنسيًا رغد سلامة الأنظار إليها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا في مصر ، التي شاركت فيه ومعها مصمم الأزياء الذي صمم لها فستان الحفل.

وعبرت رغد عن سعادتها بحضور الحفل، مؤكدة أنها تحرص دائما على المشاركة في كل فعاليات السينما المصرية، والمثير للانتباه أنها لجأت إلى نفس مصمم الأزياء الذي سبق وأثار الجدل بتعاونه مع الفنانة غادة إبراهيم.

وكانت رغد سلامة بطلة فضيحة التحول الجنسي من ذكر لأنثى وشغلت الوسط الفني لفترة طويلة، وأثارت الحضور بالمهرجان.