بالفيديو.. انتشال قطري من داخل نفق بعد أن داهمته المياه وأغرقت سيارته

صحيفة المرصد : كاد قطري يغرق وهو داخل سيارته بعد أن داهمته مياه الأمطار وهو في داخل أحد الأنفاق، غير أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذه بعد أن غمرت المياه سيارته بشكل كامل.
وأظهر الفيديو المنشور شخص وهو ينزل إليه بداخل النفق وينقذه بعد أن ربطه بحبل، ثم تم شده إلى أعلى وإنقاذه بينما بقيت السيارة داخل النفق الممتلئ بالماء.
وتشهد قطر أمطارًا شديدة وعواصف رملية منذ يوم الأربعاء الماضي، تسببت في غرق شوارع بأكملها، الأمر ذاته تكرر في عدد من دول الخليج، كما تشهد مناطق داخل المملكة طقس متقلب وغير مستقر.
تعليقات ( 5 )
زائر المرصدمسكين. الله نجاه.
كلمة حقمافي شي يكشف غش و عيوب بعض المقاولين في دول الخليج الا المطر.
عدد التعليقات:15067
هيفاء @ههههههه يلا الحمدالله ع السلامه.
وجهة نظرالحمد لله ع السلامه بس اعجبني القطري باقي مترزز بالشماغ والعقال
sar-al-saشكرا للمنقذين ولكن ماذا يقال للدين اشرفوا على صنع حفر تجميع سيول واطلقوا عليها انفاقا دون ان يجعلوا لها معابر للسيول وهو صعب ان لم يكن مستحيل بسبب المناسيب ولك كان يجب اعتبارها او ترك المشروع اصلا