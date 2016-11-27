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بالفيديو.. انتشال قطري من داخل نفق بعد أن داهمته المياه وأغرقت سيارته

27 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص
بالفيديو.. انتشال قطري من داخل نفق بعد أن داهمته المياه وأغرقت سيارته
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صحيفة المرصد : كاد قطري يغرق وهو داخل سيارته بعد أن داهمته مياه الأمطار وهو في داخل أحد الأنفاق، غير أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذه بعد أن غمرت المياه سيارته بشكل كامل.

وأظهر الفيديو المنشور شخص وهو ينزل إليه بداخل النفق وينقذه بعد أن ربطه بحبل، ثم تم شده إلى أعلى وإنقاذه بينما بقيت السيارة داخل النفق الممتلئ بالماء.

وتشهد قطر أمطارًا شديدة وعواصف رملية منذ يوم الأربعاء الماضي، تسببت في غرق شوارع بأكملها، الأمر ذاته تكرر في عدد من دول الخليج، كما تشهد مناطق داخل المملكة طقس متقلب وغير مستقر.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 4:41 ص

    زائر المرصد

    مسكين. الله نجاه.
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  2. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 4:31 ص

    كلمة حق

    مافي شي يكشف غش و عيوب بعض المقاولين في دول الخليج الا المطر.
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  3. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص
    عدد التعليقات:15067

    هيفاء @

    ههههههه يلا الحمدالله ع السلامه.
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  4. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 3:18 ص

    وجهة نظر

    الحمد لله ع السلامه بس اعجبني القطري باقي مترزز بالشماغ والعقال
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  5. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    sar-al-sa

    شكرا للمنقذين ولكن ماذا يقال للدين اشرفوا على صنع حفر تجميع سيول واطلقوا عليها انفاقا دون ان يجعلوا لها معابر للسيول وهو صعب ان لم يكن مستحيل بسبب المناسيب ولك كان يجب اعتبارها او ترك المشروع اصلا
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