صحيفة المرصد: أشعل وافد مصري حفل زفاف سعودي بوصلة رقص طريفة على أنغام الأغاني السعودية.وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المصري وهو يرقص وسط عدد من المعازيم في حفل الزفاف، وظل يرقص بالطريقة المصرية حيث أشعل حفل الزفاف.
بالفيديو.. مصري يشعل حفل زواج سعودي بـ”وصلة رقص”
صحيفة المرصد: أشعل وافد مصري حفل زفاف سعودي بوصلة رقص طريفة على أنغام الأغاني السعودية.وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المصري وهو يرقص وسط عدد من المعازيم في حفل الزفاف، وظل يرقص بالطريقة المصرية حيث أشعل حفل الزفاف.
تعليقات ( 9 )
زائر المرصدالمصريين. دا الي انتو فالحين ***. وشيخ البلد خلف ولد.سميناه عبد الصمد.
خالدما يمدح الا قلم الحقيقة الكذب ومعرفاته ما همه ابنائنا يقتلون على الحدود الجنوبية ولا يهمه قتل المسلمين
محمداقول بلا يرقص بلا ما يرقص سفرو اربع مليون مصري جنودنا يقتلون بسبب رئيسهم وحكومته يرسلون الاسلحة والزوارق البحرية الحربيه للحوثيين ويرسلون الى سوريا جيشهم واسلحتهم وطائراتهم ليقتلو المسلمين
عدد التعليقات:1
الحرمانفعلا قسم الرجال في الاعراس الغالب كئيب محتاج دبك اما جلسه وشاي احمر ولا اصفر تقل عزي مايصلح 💃
حسن ابو سنهالتقريب ههههه
من شبوة اليمنيهلاوصيكم على صلاة الفجر ياعباد الله
عدد التعليقات:15067
هيفاء @هههههههه