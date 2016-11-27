بالفيديو.. مصري يشعل حفل زواج سعودي بـ”وصلة رقص”

صحيفة المرصد: أشعل وافد مصري حفل زفاف سعودي بوصلة رقص طريفة على أنغام الأغاني السعودية.وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المصري وهو يرقص وسط عدد من المعازيم في حفل الزفاف، وظل يرقص بالطريقة المصرية حيث أشعل حفل الزفاف.

