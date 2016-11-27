  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو.. مصري يشعل حفل زواج سعودي بـ”وصلة رقص”

27 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص
بالفيديو.. مصري يشعل حفل زواج سعودي بـ”وصلة رقص”
  • 955
  • 9
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أشعل وافد مصري حفل زفاف سعودي بوصلة رقص طريفة على أنغام الأغاني السعودية.وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المصري وهو يرقص وسط عدد من المعازيم في حفل الزفاف، وظل يرقص بالطريقة المصرية حيث أشعل حفل الزفاف.



تعليقات ( 9 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 4:50 ص

    كذا اشعل الحمدلله لو هو بديرته جاب رقاصات فعلا دوله اسلاميه اختيارات غير موفقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 4:43 ص

    زائر المرصد

    المصريين. دا الي انتو فالحين ***. وشيخ البلد خلف ولد.سميناه عبد الصمد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 4:28 ص

    خالد

    ما يمدح الا قلم الحقيقة الكذب ومعرفاته ما همه ابنائنا يقتلون على الحدود الجنوبية ولا يهمه قتل المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 4:27 ص

    محمد

    اقول بلا يرقص بلا ما يرقص سفرو اربع مليون مصري جنودنا يقتلون بسبب رئيسهم وحكومته يرسلون الاسلحة والزوارق البحرية الحربيه للحوثيين ويرسلون الى سوريا جيشهم واسلحتهم وطائراتهم ليقتلو المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 4:19 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    فعلا قسم الرجال في الاعراس الغالب كئيب محتاج دبك اما جلسه وشاي احمر ولا اصفر تقل عزي مايصلح 💃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 4:03 ص

    سنبقى اخوه مهما حصل وسنبقى يد واحده والشعب مع الشعب ولا تعنينا ابواق التفرقه فمصر والمملكه واااااااااااااااااااحد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  7. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 3:34 ص

    حسن ابو سنه

    التقريب ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 3:31 ص

    من شبوة اليمنيه

    لاوصيكم على صلاة الفجر ياعباد الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  9. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 3:28 ص
    عدد التعليقات:15067

    هيفاء @

    هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم