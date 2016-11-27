رسب الأهلي ونجح الهلال !

• عندما يتراجع مستوى لاعب أو لاعبين أو ثلاثة من السهل على أي مدرب أن يتدخل ويعالج الموقف لكن أن ينهار فريق كامل فهنا المعالجة من المدرب أو الإدارة أو الجمهور تكاد تكون مستحيلة !

• هكذا كان الأهلي أمام الهلال وإن أردتم حقيقة ما أتحدث عنه ارجعوا لنسبة الاستحواذ ففيها تفسير واضح لما حدث على أرض الملعب !

• وأعتقد بل أكاد أجزم أن الانهيار كان كليا للأهلي وأستثني الحارس الشاب الرحيلي في حين كان الهلال في عز تألقه !

• ليس عيبا أن تخسر في كرة القدم ولا كارثة فهي بنيت على ثلاثة: فوز وتعادل وخسارة، لكن العيب أن تخسر كل شيء في مباراة!

• وفي الجانب الآخر كان الهلال حاضرا فنياً وروحاً وذهنياً في مباراة لو سجل نصف فرصها في مرمى الأهلي كانت ثقيلة جداً !

• يجب أن يراجع الأهلي بكامل مكوناته حساباته لتجاوز هذه الهزة، فخسارة الهلال قد تكون بداية عودة إذا عرف الأهلاويون احتواء الفريق والبحث في فترة التسجيل الثانية عما يرى جروس أنه بحاجته !

• أما إعادة سيناريو «نبي فلان وابعدوا فلان» من قبل بعض الحسابات الوهمية في تويتر وانجراف بعض الطيبين خلفها بحسن نية فهذه لها توجه آخر ينبغي أن يتعامل معها الأهلاويون بعقل وبحكمة وقبل ذلك أعرف من تخاطب !

• وهنا لا بد أن نوجه رسالة للاعبين الذين هم أدوات النجاح والفشل !

• ومن هذا المنطلق تقع على اللاعبين مسؤولية تصحيح المسار لاسيما أن الفريق من مباراة السوبر حتى الآن لم يقدم ما يشفع له الحفاظ على مكتسباته !

• نحترم الخطط ونقدر لأي مدرب عمله لكن عندما تغيب الروح يغيب كل عمل الإدارة وعمل المدرب والجمهور !

• والذي حصل في مباراة الأهلي والهلال أن الروح حضرت مع الثاني واختفت مع الأول وهي بالمناسبة لا تشترى ولكن تكتسب !

(2)

• في الوقت الذي بدأت فيه جماهير النصر تلتقط أنفاسها وتعود بالتدرج لدعم فريقها أقول في هذا الوقت تحديداً سقط العالمي أمام التعاون وعاد الجمهور للمربع الأول !

• يا ترى من هزم النصر أمام التعاون زوران أم حسين أم الفريدي !

• ودي أقول ولكن أخاف من مشجع نصراوي يقول «مو شغلك» !

(3)

• قد يكون النمر والأسد أكثر قوة ولكن الذئب لا يقدم عروضاً في السيرك !

نقلا عن “عكاظ”