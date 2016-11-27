كشف تفاصيل جديدة عن “هايل العطوي” قاتل جندي تبوك

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحفية أن الإرهابي هايل العطوي، المتورط في جريمة إطلاق النار على الجندي أول بالقوات المسلحة عبدالله الرشيدي، بتبوك الأحد الماضي، كان يعمل سابقا في السلك العسكري قبل فصله، وهو في العقد الثالث من العمر. وكشفت وزارة الداخلية، في بيان أمس، عن القبض على سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية، فيما أوضح مصدر مقرب من عائلة الإرهابي العطوي حسب صحيفة “الوطن”، بأنه تشدد مؤخرا، مشيرا إلى أن له أربعة إخوة، أحدهم توفي في قضية قتل قبل عدة سنوات.

فيما كشفت وزارة الداخلية عن القبض على المتورط في جريمة إطلاق النار على الجندي أول بالقوات المسلحة عبدالله ناصر الرشيدي، بتبوك الأحد الماضي، والذي يدعى هايل بن زعل بن محمد العطوي “سعودي”، والقبض على سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية، أوضحت المصادر أن الإرهابي هايل العطوي كان يعمل سابقا في السلك العسكري قبل فصله وهو في العقد الثالث من العمر، وأن والده متوفى.

وأوضح مصدر مقرب من عائلة الإرهابي هايل العطوي، أنه تشدد دينيا مؤخرا، مشيرا إلى أن له أربعة إخوان، أحدهم توفي في قضية قتل قبل عدة سنوات، لافتا إلى أنه يسكن في الأحياء الجنوبية.