كشف تفاصيل جديدة عن “هايل العطوي” قاتل جندي تبوك

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر صحفية أن الإرهابي هايل العطوي، المتورط في جريمة إطلاق النار على الجندي أول بالقوات المسلحة عبدالله الرشيدي، بتبوك الأحد الماضي، كان يعمل سابقا في السلك العسكري قبل فصله، وهو في العقد الثالث من العمر. وكشفت وزارة الداخلية، في بيان أمس، عن القبض على سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية، فيما أوضح مصدر مقرب من عائلة الإرهابي العطوي حسب صحيفة “الوطن”، بأنه تشدد مؤخرا، مشيرا إلى أن له أربعة إخوة، أحدهم توفي في قضية قتل قبل عدة سنوات.
فيما كشفت وزارة الداخلية عن القبض على المتورط في جريمة إطلاق النار على الجندي أول بالقوات المسلحة عبدالله ناصر الرشيدي، بتبوك الأحد الماضي، والذي يدعى هايل بن زعل بن محمد العطوي “سعودي”، والقبض على سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية، أوضحت المصادر أن الإرهابي هايل العطوي كان يعمل سابقا في السلك العسكري قبل فصله وهو في العقد الثالث من العمر، وأن والده متوفى.
وأوضح مصدر مقرب من عائلة الإرهابي هايل العطوي، أنه تشدد دينيا مؤخرا، مشيرا إلى أن له أربعة إخوان، أحدهم توفي في قضية قتل قبل عدة سنوات، لافتا إلى أنه يسكن في الأحياء الجنوبية.
تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:1269
نبرااسيجب تشديد الرقابه على مواقع التواصل الاجتماعي لانها تتكاثر هناك تلك الجرذان ويسهل تجنيدهم,فالداعشي شخص ماضيه اسود ويريد اقرب طريق للجنه بلا جهد عند توبته ولا اسهل من القتل الغدر.
عدد التعليقات:4462
العنيدصحيح كل المتطرفين من السنه و الشيعه له ماضي قذر و يحاول انه يلتمس طريق قصير للصلاح و لكنه يتجه لطريق اسوء طريق المظللين فاسد يتبع مظلل حاقد كذاب.!!!
عدد التعليقات:4462
العنيدي.أخوان نسأل الله العافيه والله يديم هذاالأمن في ظل قيادتتناالرشيده تحت سقف.ن.سيدي.الملك/سلمان وآحلى دعوه على هذيه الآفه ي.أخون حسبي الله ونعم الوكيل.... و...الحمدلله الذي عافانامماأبتلاهم به
هويديالزبال المنشورة صورة خسيس العرب و انذلهم فصل من العسكرية بسبب تعاطيه ومتاجرة في المخدرات فصل فصل الله راْسه في القريب العاجل نتمنا فصل راْسه قبل شهر أكيد انه يعرف دواعش الدمام حققوا مع الكلاب و بيعترف
هويديهذا وجهه ليس متشدد بل مروج مخدرات الحبوب لاعبه في راْسه وبين كلم اي احد في الدشارة في الدين اهم شي المال و حبوب المخدرات ويسوي اي شي يسرق يضارب يقتل ماتفوق عندة عليه لعنه الله وملئكة و الناس اجمعين
مزارع من أرض الطيبينلانتشرف ولايهمنا تاريخه في النهاية مزبلة التاريخ تنتظره والعار والخزي مصيرة ومصير كل ارهابي نجس يعتدي على رجال الأمن أو مواطنين عزل آمنين في مساجدهم ذاكرين الله قيامن وجلوسن اللهم بتليهم بأنفسهم يارب
يالطيفانتم اله وليس بشر يحركونكم بالريموت كنترول التشدد الدينيني ليس برفع السلاح على من هب ودب التشدد الديني تكون مع الحق وتوضح الامور بالتي هي الاحسن وتحبب ولاتنفر وتبين أن التشدد الديني هو الانسان السوي