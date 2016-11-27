اشتعال الجدل بين الغذامي و”الثقافة والإعلام” في “تويتر”

صحيفة المرصد : أثارت تغريدة الدكتور عبدالله الغذامي حول الدعوات لمؤتمر الأدباء الخامس المزمع انعقاده اليوم (الأحد) في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، حفيظة الحساب الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام في موقع التواصل “تويتر”.

وحسب صحيفة “عكاظ” اتهم الغذامي في تغريدته وزارة الثقافة”، إذ والإعلام باستبعاد أدباء ومفكرين من دعوات الوزارة للمشاركة في المؤتمر، مدعياً تلقيه معلومات مؤكدة عن سقوط أسماء انتقدت وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي من الحضور والمشاركة.

بينما انبرى حساب وزارة الثقافة والإعلام معلقاً :”سعادتكم على قائمة الدعوات لكبار المثقفين، وسبق أن أرسل خطاب رسمي بالدعوة، وسيتواصل معاكم المنظمين للتأكد من عدم وصول الدعوة”.

الغذامي عاد موضحاً “تغريدتي تلك ليست عن سعادتي ‏وليست أمرا شخصيا ‏وأنتم لم تتواصلوا معي قط فقط حركتكم التغريدة ‏عليكم بمن تجاهلتموهم غيري ‏أما أنا فلا تعنونني بحال”.