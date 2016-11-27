اشتعال الجدل بين الغذامي و”الثقافة والإعلام” في “تويتر”

صحيفة المرصد : أثارت تغريدة الدكتور عبدالله الغذامي حول الدعوات لمؤتمر الأدباء الخامس المزمع انعقاده اليوم (الأحد) في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، حفيظة الحساب الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام في موقع التواصل “تويتر”.
وحسب صحيفة “عكاظ” اتهم الغذامي في تغريدته وزارة الثقافة”، إذ والإعلام باستبعاد أدباء ومفكرين من دعوات الوزارة للمشاركة في المؤتمر، مدعياً تلقيه معلومات مؤكدة عن سقوط أسماء انتقدت وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي من الحضور والمشاركة.
بينما انبرى حساب وزارة الثقافة والإعلام معلقاً :”سعادتكم على قائمة الدعوات لكبار المثقفين، وسبق أن أرسل خطاب رسمي بالدعوة، وسيتواصل معاكم المنظمين للتأكد من عدم وصول الدعوة”.
الغذامي عاد موضحاً “تغريدتي تلك ليست عن سعادتي وليست أمرا شخصيا وأنتم لم تتواصلوا معي قط فقط حركتكم التغريدة عليكم بمن تجاهلتموهم غيري أما أنا فلا تعنونني بحال”.
تعليقات ( 7 )
موسوسأحسنت وزارة الثقافة في عدم دعوة المرضى النفسيين والموسوسين لمثل هذه المؤتمرات اعرف الغذامي عن قرب كثير من أفكاره مسمومة وليس في جعبته إلا الدجل والشعوذة
بوزواللبرالي الغذامي مدعو سبحان الله كل هم بني لبرل هدم اسس الدولة وقيم المجتمع ومع هذا مرضي عنه
(منصف)احسنت ايها المفكر الكبير، عندما يتعالى بعض الشباب على من سبقوهم علما وثقافة فقل على الدنيا السلام
المنصفتسلم أيها المفكر الذي يفخر به كل مواطن ستبقى شامخا***
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتهذا الكاتب لا تأخذه بالله لومة لائم .. فقد تكلم والجميع يعرف ماذا يقصد الغذامي من وراء هذا الحديث لوزارة الاعلام .. ولكن المسئولين بوزارة الاعلام يريدون ان يحرفوا مقصد الدكتور بأنه على قائمة المدعوين!
فيصلانا صراحة مع الدكتور الغذامي****