الباحة: مواطن يتهم مستشفى بصرف علاج “منتهي الصلاحية” لابنته .. والصحة تعلق – صورة

صحيفة المرصد : اتهم المواطن عبدالعزيز الزهراني مستشفى المخواة بصرف علاج منتهي الصلاحية لابنته وقال إنه راجع المستشفى بسبب وعكة تعرضت لها طفلته، حيث صرف له دواء واكتشف أن صلاحيته قد انتهت.
وحسب صحيفة “الوطن” أضاف الزهراني : لم تحدد عبوة العلاج اليوم الذي ينتهي فيه العلاج واكتفى الملصق بتحديد شهر نوفمبر الجاري موعدا لانتهاء العلاج، مما دفعني إلى ترك هذا الدواء وشراء آخر من إحدى الصيدليات الخاصة.
من جهته، أوضح المتحدث باسم صحة الباحة ماجد الشطيفي أن الدواء لم تنته صلاحيته كما ادعى المواطن، ولا يزال صالحا للاستخدام، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، قائلا إن الدواء عندما صرف للمريضة، حدد الطبيب استخدامه لمدة 3 أيام فقط، مما يعني أن الصلاحية مستمرة حتى نهاية الشهر. وتابع “المستشفى يتبع سياسات الوزارة في عمليات التقنين والترشيد ولا يمكن صرف أي دواء منتهي الصلاحية لأي مريض كان، وهنالك سياسات عمل متبعة للتعامل مع الأدوية قريبة الصلاحية وضمان عدم صرفها”.
تعليقات ( 11 )
ابو شلشخير تعمل شر تلقى
دعباديههههه من خبرتي غالبيات الادوية الي نهاية تاريخه تصبح فعاليته ٩٠٪ ليس مثل الاطعمه تسمم ولكن تقل فعاليته يعني لو عندك حبوب ضغط وخلص تاريخها لو ٣ شهور ابلع ولا تشاور ماراح يجيك تسمم
💎💛عــــهــــــود💛💎كذلك واضح أن الطفلة عمرها سنتان فأقل لأن الجرعة المعطاة ٢ مل لاتحتمل التجارب والأمور التقديرية ثم أن ميزانية الصحة مليارات فلماذا لم يتم إتلاف الدواء مطلع شهر نوفمبر وجلب عبوات جديدة ؟ ؟ ؟ ؟
💎💛عــــهــــــود💛💎هل الدواء مثبت علمياً ١٠٠ بالمئة أنه صالح إلى ٣٠ نوفمبر وأنه في صبيحة يوم ١ ديسمبر سيصبح غير صالح ؟ هذه أمور تقديرية تحتمل الخطأ والصواب فلماذا نعرض طفلة صغيرة لدائرة الشك تاااابع
💎💛عــــهــــــود💛💎كذلك فترة انتهاء الصلاحية تقريبية أي أن الدواء ممكن يفقد فعاليته منتصف شهر نوفمبر ويصبح بلا مفعول مما يجعل الأم تعطي ابنتها أكثر من ثلاث أيام لاستمرارية الأعراض مما يهدد صحة الطفلة تابع
💎💛عــــهــــــود💛💎اليوم ٢٧ نوفمبر وشهر نوفمبر ٣٠ يوم والعلاج ٣ أيام وإذا افترضنا أنه أخذه بالأمس أي ٢٦ - ٢٧-٢٨ مدة العلاج لكن ماذا لو استمرت الأعراض ومددت الأم العلاج لمدة خمسة أيام أو أسبوع كما تفعل معظم الأمهات تابع
الهمدانيعادي عادي مافقد قيمته العلاجية اشرب اكرع ترى تصير معنا كثير عادي عادي
عدد التعليقات:4462
العنيدالادويه في المراكز الصحيه هي فيفادول حبوب وادول شراب والباقي اشتره من برا . وتطعيمات الاطفال مافيه الا لسن محدد الله المستعان.؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:4462
العنيدسلامات يا متحدث صحه الباحه !!! تناقض نفسك !!! واخر كلامك تقول الادويه القريبه انتهاء صلاحيتها تنسحب من الصيدليات .. وطيب الدواء هذا انصرف على نهايه الشهر نوفمبر ... استغفر الله !!
التاريخحتي نكون محقين الدواء لم تنتهي صلاحيتة بعد فصلاحيتة بنهاية ( 11) نوفمبر /2016 ، فلما الشكوي اذن ، اذا الطبيب محدد 3 ايام كان استعملتة وربك الشافي المعافي ، ولا لازم اكشن وزحمة على شي مايستاهل .
loovivoolحسب منظور الصحة أو أي دائرة حكومية فالمشكلة أما تكون من الدواء أو من المريض أما الوزارة فحاشاها ما تصرف شيء ولا تقبل مريض اصلاً حتى تصرف له دواء منتهي أو صالح عدا الأجانب لهم تعامل خاص