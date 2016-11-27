الباحة: مواطن يتهم مستشفى بصرف علاج “منتهي الصلاحية” لابنته .. والصحة تعلق – صورة

صحيفة المرصد : اتهم المواطن عبدالعزيز الزهراني مستشفى المخواة بصرف علاج منتهي الصلاحية لابنته وقال إنه راجع المستشفى بسبب وعكة تعرضت لها طفلته، حيث صرف له دواء واكتشف أن صلاحيته قد انتهت.

وحسب صحيفة “الوطن” أضاف الزهراني : لم تحدد عبوة العلاج اليوم الذي ينتهي فيه العلاج واكتفى الملصق بتحديد شهر نوفمبر الجاري موعدا لانتهاء العلاج، مما دفعني إلى ترك هذا الدواء وشراء آخر من إحدى الصيدليات الخاصة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم صحة الباحة ماجد الشطيفي أن الدواء لم تنته صلاحيته كما ادعى المواطن، ولا يزال صالحا للاستخدام، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، قائلا إن الدواء عندما صرف للمريضة، حدد الطبيب استخدامه لمدة 3 أيام فقط، مما يعني أن الصلاحية مستمرة حتى نهاية الشهر. وتابع “المستشفى يتبع سياسات الوزارة في عمليات التقنين والترشيد ولا يمكن صرف أي دواء منتهي الصلاحية لأي مريض كان، وهنالك سياسات عمل متبعة للتعامل مع الأدوية قريبة الصلاحية وضمان عدم صرفها”.