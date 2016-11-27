شركة اتصالات ترفض إصدار شريحة لمواطن بِحُجّة غريبة.. ومغردون يتفاعلون

صحيفة المرصد : كشف المواطن عبدالرحمن الدخيل، من خلال حسابه على موقع “تويتر”، أنه توجه إلى فرع الشركة لتحويل رقمه من اسم والده إلى اسمه وإصدار شريحة جديدة في شركة اتصالات ، لكنه تفاجأ من رفض الموظف استخراج الشريحة، وقوله: “أنت ما تقدر تبصم ما عندك أصابع”.

وأوضح المواطن عن حزنه واستيائه الشديد؛ نظير ما تعرض له من اضطهاد وأذى نفسي، متهماً الشركة بالوقوف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم مراعاتها لظروفهم.

يذكر أنه قد أعلن عدد من المغردين تضامنهم مع عبدالرحمن الدخيل، ودشنوا هاشتاقاً شنوا خلاله هجوماً على الشركة، وأعلن عدد منهم تحويل أرقام هواتفهم إلى شركات أخرى، فيما قرر آخرون إلغاء شرائح البيانات الخاصة بهم، تعبيراً عن تضامنهم مع الدخيل.