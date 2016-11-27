  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شركة اتصالات ترفض إصدار شريحة لمواطن بِحُجّة غريبة.. ومغردون يتفاعلون

27 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص
شركة اتصالات ترفض إصدار شريحة لمواطن بِحُجّة غريبة.. ومغردون يتفاعلون
  • 1٬966
  • 25
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : كشف المواطن عبدالرحمن الدخيل، من خلال حسابه على موقع “تويتر”، أنه توجه إلى فرع الشركة لتحويل رقمه من اسم والده إلى اسمه وإصدار شريحة جديدة في شركة اتصالات ، لكنه تفاجأ من رفض الموظف استخراج الشريحة، وقوله: “أنت ما تقدر تبصم ما عندك أصابع”.

وأوضح المواطن عن حزنه واستيائه الشديد؛ نظير ما تعرض له من اضطهاد وأذى نفسي، متهماً الشركة بالوقوف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم مراعاتها لظروفهم.

يذكر أنه قد أعلن عدد من المغردين تضامنهم مع عبدالرحمن الدخيل، ودشنوا هاشتاقاً شنوا خلاله هجوماً على الشركة، وأعلن عدد منهم تحويل أرقام هواتفهم إلى شركات أخرى، فيما قرر آخرون إلغاء شرائح البيانات الخاصة بهم، تعبيراً عن تضامنهم مع الدخيل.



تعليقات ( 25 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    مجرد فكرة

    يوجد استثنائات في كل الانظمة وهي موجودة لدى كل ريس او مدير ويعمل بها حسب الصلاحية الممنوحة له اما ان يلجا الموظف لايذاء احد صعبة ولعا الموضوع في شكك لاكن برضو ما زال الحرب قائم علي الاتصالات ومستمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    تعليق 11

    هل سمعت بإذنك الموظف يقول هذا الكلام وبهذا النص . لعلمك الكلام المنقول بطريق الخطاء أو الشأعات تستخدم حتى في الحروب وذلك لقوتها على تفكيك المجتمع ،، لذلك لا تقول الموظف كلام لم يقله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    بن ليفان

    موظف الاتصالات معه حق لان التعليمات جايه من وزاره الداخليه وعلى المعاق ان يكتب الشريحه بأسم اخ له
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    sar-al-sa

    الظروف الحاليه لبلدنا العظيم والحبيب توجب التقيد الاعمى بالتعليمات من قبل المنفذين بقي حل مشكله المعاق عافاه الله واعانه مناط بالجهده الرقابيه وارجو ان يحصل على مايسره ويحفظ الامن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    محمد الغامدي

    العواطف بعض الاوقات لاتؤكل عيش وخاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية ونسال الله يلطف بكل مريض . المسألة تتعلق بمسؤولية مالية لايجب ان يتحملها موظف بسيط في الاتصالات . والسؤال كيف طلعت له بطاقة احوال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    سعد بن فهد بن قعد

    بدون أصابع كيف بيستخدم الجوال وفين اخوانه او زوجته او أهله ليش ما يطلعون له رقم وبعدين الآن الشرايح تباع على الارصفة بالبطحاء من الاجانب للاسف ومبصمة جاهزة ولا حسيب ولا رقيب للاسف
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  7. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    اسمرعبر

    الموظف معاه حق لازم يخلي مسؤليته بكرة لو صار شي بيجحده راعي الجوال ويقول الرقم ماهو لي .. مو شرط اي شخص فيه إصابة او اعاقة يكون انسان سوي
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  8. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    الله يعين المعاقين الإسلام يأمر بالرحمة والشفقة والعدل بكل البشر فكيف بهؤلاء المساكين لا تقدر ظروفهم ولا ظروف أهاليهم يجدون التعامل السيء في الدوائر الحكومية والبنوك وغيرهالقد نزعت الرحمة من القلوب .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  9. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 8:40 ص

    نتمنى عدم المزايدة على الموظف

    أنا متاكد ان الموظف حول العميل لمشرف الفرع ،، زياده على ذلك مايفتح طلب بدون البصمة ،، ماذا تريدون من الموظف يعض الجهاز ،، وبعدين كيف طلع ابوه شريحة بدون بصمة ، يعني يعتبر ابوه مخالف النظام .
    لا يعجبني(9) اعجبني(5)
  10. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    الوصف على صواب الأوامر لابد بصمة اليد ولاكن هل النظام تطرق لشخص الي لايوجد لديه أطراف سبحان الله على طول هجوما فكرة بالعقل مثل الموظف مشكلتنا نطيربالعجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    مستشارك

    كيف استخرج هوية وطنيه ولا يستطيع استخراج شريحة بثمن بخس من شركة لا تقدر تخدم عميل وهمها الاول والأخير الكسب واكبر دليل إلغاء شرائح البيانات الغريبه غالب بلدان العالم موجوده مسبقة الدفع مفتوحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    يا اخوان على هونكم!..لماذا تلقون باللائمة على الموظف!؟..الموظف ماهو الا ينفذ الأوامر .. لكن السؤال الأهم..كيف استطاع هذا المواطن استخراج هوية وطنية دون تبصيم؟ .. وهل يحق للمواطن التبصيم باصبع رجله ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    جاسم

    تعليق 8 اسال الله سبحانه بأن تقطع ايديك من مفصل الكف قولوا امين قل خيرا او اصمت ايها الامعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    المحنشى

    تعليق رقم ٨. كم دفعت لك الشركه حتى توقف بجنبها يازينك ساكت والله انك **********و******* روح دور********حط في فمك ******* يا************
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  15. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    بدور

    صراحه الموظف مايقدر يتصرف من عنده بس اسلوبه معاه غلط لما قاله انت ماعندك أصابع كأن فيها سخريه والله أعلم المفروض بررله بطريقه أفضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    العتيبى

    من امن العقوبه اساء الادب نبغى شركات منافسه تكسر الاحتكار والله انى متجه لاى شركه غير هذى الشركه ***الان الكوره في ملعب هيئه الاتصالات نشوف ويش يسوون لاحول ولا قوه الا بلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    كاريزما

    الموظف لا يتخذ قرار في المنع او القبول هو عبد مأمور فالمجاملات في مثل هذه الامور قد تؤدي الى فصله المفروض ادارة الشركة تصدر امر بطريقة التعامل مع المعاقين وطريقة تفعيل شرائحهم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    Zzzz

    وأعلن عدد منهم تحويل أرقام هواتفهم الى شركات اخرى فيما قرر اخرون إلغاء شرائحهم هات من هل الخريط السريط كذب x كذب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 8:02 ص

    ابو شلش

    الجهل مشكله كبيره يولد الخوف والغباء وعدم الإحساس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    ابو نورة

    هى بس جت على كذا اقول الله يعين ويجبر بخاطر المسكين وغيره من المواطنيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    السفياني

    تضامنا مع الاخ عبدالرحمن الدخيل سوف اكسر شريحه الاتصالات واتجه الى موبايلى او اي شركه اخرى غير شركه stc نطالب بمحاكمه الشركه وتعويض مجزي للاخ عبدالرحمن بسبب مالحق به من اذى نفسى وايقاف الشركه عند حدها
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  22. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    علي الميموني

    السلام عليكم قبل التعليق ضع نفسك مكان الموظف ، الموظف لديه نظام يمشي بموجبه وتعليمات دوله، المفروض ان هذا المواطن ذهب للشؤن الاجتماعية وطلب منهم إكمال اللازم حيال رغبته ، قبل الجهل فالرد لدي ابن معاق
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  23. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 7:53 ص

    تركي2

    هذا تصرف موظف الشركة ما لها دخل
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  24. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    بدران

    هذا يرفع قضية تميز وازدراء والله يعوضونه ملايين
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  25. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    رؤية 2090

    هذي كله من بركات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم