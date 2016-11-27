شركة اتصالات ترفض إصدار شريحة لمواطن بِحُجّة غريبة.. ومغردون يتفاعلون

صحيفة المرصد : كشف المواطن عبدالرحمن الدخيل، من خلال حسابه على موقع “تويتر”، أنه توجه إلى فرع الشركة لتحويل رقمه من اسم والده إلى اسمه وإصدار شريحة جديدة في شركة اتصالات ، لكنه تفاجأ من رفض الموظف استخراج الشريحة، وقوله: “أنت ما تقدر تبصم ما عندك أصابع”.
وأوضح المواطن عن حزنه واستيائه الشديد؛ نظير ما تعرض له من اضطهاد وأذى نفسي، متهماً الشركة بالوقوف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم مراعاتها لظروفهم.
يذكر أنه قد أعلن عدد من المغردين تضامنهم مع عبدالرحمن الدخيل، ودشنوا هاشتاقاً شنوا خلاله هجوماً على الشركة، وأعلن عدد منهم تحويل أرقام هواتفهم إلى شركات أخرى، فيما قرر آخرون إلغاء شرائح البيانات الخاصة بهم، تعبيراً عن تضامنهم مع الدخيل.
تعليقات ( 25 )
مجرد فكرةيوجد استثنائات في كل الانظمة وهي موجودة لدى كل ريس او مدير ويعمل بها حسب الصلاحية الممنوحة له اما ان يلجا الموظف لايذاء احد صعبة ولعا الموضوع في شكك لاكن برضو ما زال الحرب قائم علي الاتصالات ومستمر
تعليق 11هل سمعت بإذنك الموظف يقول هذا الكلام وبهذا النص . لعلمك الكلام المنقول بطريق الخطاء أو الشأعات تستخدم حتى في الحروب وذلك لقوتها على تفكيك المجتمع ،، لذلك لا تقول الموظف كلام لم يقله .
بن ليفانموظف الاتصالات معه حق لان التعليمات جايه من وزاره الداخليه وعلى المعاق ان يكتب الشريحه بأسم اخ له
sar-al-saالظروف الحاليه لبلدنا العظيم والحبيب توجب التقيد الاعمى بالتعليمات من قبل المنفذين بقي حل مشكله المعاق عافاه الله واعانه مناط بالجهده الرقابيه وارجو ان يحصل على مايسره ويحفظ الامن
محمد الغامديالعواطف بعض الاوقات لاتؤكل عيش وخاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية ونسال الله يلطف بكل مريض . المسألة تتعلق بمسؤولية مالية لايجب ان يتحملها موظف بسيط في الاتصالات . والسؤال كيف طلعت له بطاقة احوال
سعد بن فهد بن قعدبدون أصابع كيف بيستخدم الجوال وفين اخوانه او زوجته او أهله ليش ما يطلعون له رقم وبعدين الآن الشرايح تباع على الارصفة بالبطحاء من الاجانب للاسف ومبصمة جاهزة ولا حسيب ولا رقيب للاسف
اسمرعبرالموظف معاه حق لازم يخلي مسؤليته بكرة لو صار شي بيجحده راعي الجوال ويقول الرقم ماهو لي .. مو شرط اي شخص فيه إصابة او اعاقة يكون انسان سوي
نتمنى عدم المزايدة على الموظفأنا متاكد ان الموظف حول العميل لمشرف الفرع ،، زياده على ذلك مايفتح طلب بدون البصمة ،، ماذا تريدون من الموظف يعض الجهاز ،، وبعدين كيف طلع ابوه شريحة بدون بصمة ، يعني يعتبر ابوه مخالف النظام .
مستشارككيف استخرج هوية وطنيه ولا يستطيع استخراج شريحة بثمن بخس من شركة لا تقدر تخدم عميل وهمها الاول والأخير الكسب واكبر دليل إلغاء شرائح البيانات الغريبه غالب بلدان العالم موجوده مسبقة الدفع مفتوحه
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتيا اخوان على هونكم!..لماذا تلقون باللائمة على الموظف!؟..الموظف ماهو الا ينفذ الأوامر .. لكن السؤال الأهم..كيف استطاع هذا المواطن استخراج هوية وطنية دون تبصيم؟ .. وهل يحق للمواطن التبصيم باصبع رجله ؟
جاسمتعليق 8 اسال الله سبحانه بأن تقطع ايديك من مفصل الكف قولوا امين قل خيرا او اصمت ايها الامعه
المحنشىتعليق رقم ٨. كم دفعت لك الشركه حتى توقف بجنبها يازينك ساكت والله انك **********و******* روح دور********حط في فمك ******* يا************
بدورصراحه الموظف مايقدر يتصرف من عنده بس اسلوبه معاه غلط لما قاله انت ماعندك أصابع كأن فيها سخريه والله أعلم المفروض بررله بطريقه أفضل
العتيبىمن امن العقوبه اساء الادب نبغى شركات منافسه تكسر الاحتكار والله انى متجه لاى شركه غير هذى الشركه ***الان الكوره في ملعب هيئه الاتصالات نشوف ويش يسوون لاحول ولا قوه الا بلله
كاريزماالموظف لا يتخذ قرار في المنع او القبول هو عبد مأمور فالمجاملات في مثل هذه الامور قد تؤدي الى فصله المفروض ادارة الشركة تصدر امر بطريقة التعامل مع المعاقين وطريقة تفعيل شرائحهم .
Zzzzوأعلن عدد منهم تحويل أرقام هواتفهم الى شركات اخرى فيما قرر اخرون إلغاء شرائحهم هات من هل الخريط السريط كذب x كذب
ابو شلشالجهل مشكله كبيره يولد الخوف والغباء وعدم الإحساس
ابو نورةهى بس جت على كذا اقول الله يعين ويجبر بخاطر المسكين وغيره من المواطنيين
السفيانيتضامنا مع الاخ عبدالرحمن الدخيل سوف اكسر شريحه الاتصالات واتجه الى موبايلى او اي شركه اخرى غير شركه stc نطالب بمحاكمه الشركه وتعويض مجزي للاخ عبدالرحمن بسبب مالحق به من اذى نفسى وايقاف الشركه عند حدها
علي الميمونيالسلام عليكم قبل التعليق ضع نفسك مكان الموظف ، الموظف لديه نظام يمشي بموجبه وتعليمات دوله، المفروض ان هذا المواطن ذهب للشؤن الاجتماعية وطلب منهم إكمال اللازم حيال رغبته ، قبل الجهل فالرد لدي ابن معاق
تركي2هذا تصرف موظف الشركة ما لها دخل
بدرانهذا يرفع قضية تميز وازدراء والله يعوضونه ملايين
رؤية 2090هذي كله من بركات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات