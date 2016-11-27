الكشف عن تفاصيل اجتماع بين “الفالح” وقيادات “أرامكو” بعد تأجيل حفل افتتاح “إثراء”

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، طلب من قيادات عليا في شركة “أرامكو”، إجراء تحقيق عاجل بشأن تجمع مياه الأمطار بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في ليلة الافتتاح المقررة، والرفع له خلال أيام.
وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة “الوطن”، إلى أن الفالح اجتمع بقيادات أرامكو حتى ساعات فجر أول أمس (الجمعة)؛ لمناقشة المأزق الذي وقعت فيه الشركة، مبينة أن الاجتماع بحث إمكانية تسريع الصيانة في المبنى والافتتاح بشكل عاجل، إلا أنه تم رفض الاقتراح خوفاً من حدوث ماس كهربائي.
وأوضحت أن وزير الطاقة انتقد تبرير الشركة على حسابها الرسمي في “تويتر” بأن تأجيل الحفل حدث بسبب سوء الأحوال الجوية، في الوقت الذي أعلن فيه عبر حسابه عن الأسباب الحقيقية للتأجيل.
تعليقات ( 22 )
A.awadتعليق مخالف
A.awadالفالح هومن أســس ***في أرامكــو من بعد (( الأنـظباط )) الأمـريكـي. في عـهـد الـنـعـيم كانة الأمور ماشـيـه على حـسـب النظام الأمريكي... الفالح اسس للم****
مرسيتعليق مخالف
alsadiarمن الاخر مافي امانة في العمل وايضا العجلة في العمل بعض الاحيان يطلب بتسريع المشاريع وهدا نتاجها
z000n9كانت ارامكو من افضل الشركات في العالم الا ان رئس ادارتها الفالح لم يبقي شي الا طالة الدمار بداية من الموضف الا المنشئة واخرتها خفضى سقف الأنتاج في اجتماع اوبك الأخير وقد وبخه ***علا ذالك والمزيد
سنونولماذا لا تعود الإدارة الأمريكية الي أرامكو
سابقمن **ان تكرر نفس العمل مرتين وتتوقع نتائج مختلفة كما يقول أنشتاين هناك شركات مقاولات محتكرة السوق الحكومي ولا زالت تعيش علىً الاسم المجرد رغم فشلها في كثير من المشاريع
حان الوقتلإيجاد البديل من يدير زمام الأمور والخيرين الأفاضل كثار
قيدروف يعتذرسيم سيم ما يحصل داخل شركة ما بالهمزة
تستاهلتعليق مخالف
بقايا مشاعر.....♡في اروبا والدول المتقدمه يستقيل المدير وريس الشركه تحملا ل.مسؤليته امام هذه الكارثه اما هنا عادي حتى لو حضر ريس الدوله
خالدكواقترح اعادة الشركات الاجنبية بشكل عاجل للمشاريع الكبيرة والهامة واعادة تصنيف وتأهيل الشركات لدينا والغاء مايسمى شركات الباطن او تحديد مسؤلياتها بعقود واضحة ومحاسبة صارمة وحازمة لنرتقي بالوطن عالمياً
خالدكو2/ وبين الطريق السريع حالياً ووجود موازين للشاحنات الخ ***
خالدكوياجماعة سأضرب لكم مثلاً مقتع للفرق بين بعض او اغلب الشركات الوطنية او العربية وبين الاجنبية طريق الرياض -سدير - القصيم القديم اتجاه واحد فقط وجميع السيارات الكبيرة والصغيره عليه ولايوجد ميزان يتبع
محب الهيئةطيب كارثة بحضور الملك هل سيكون هناك عقوبة ام إنها سوف تمر مر الكرام.
عدد التعليقات:1274
نبرااسدول شرق اسيا الفقيره تتساقط عليها الامطار طوال العام ولاتأجيل لمشاريع او حفر في شوارع ولا غرق لانفاق,البلد بعد 80 عام من التنميه مازالت بنيته التحتيه هشه ولاتوازي دول مثل اندونيسيا والهند.
الحرفيالتبريرات يجب لأتقبل للبته في مثل هذه المشاريع ايا كانت شوارع مباني لماذا يكون هناك متابعه والتنفيذ حسب الشروط والمواصفات واذا حصل مثل هذه الامور قام المسوؤل يزبد ويرعد اولا يحمي نفسه والشركه اوالموسسه المنفذه وكم من طرق داخل المدينه بعد سنه تجد المطبات وحدث ولأحرج والله الموفق والسلام000
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتكل مسئول يلقي اللائمة على الاخرين..اين الرقابة على المشاريع كما هو الحال بشركة ارامكو ام ان الموضوع يخص المواطنين ولهذا لا يجب ان تخدم مشاريع المواطنين كما هو الحال بالنسبة لمنسوبي ارامكو..ظهر الخافي
أبو الدحمقدر الله علي أن أخرج مع عائلتي في رحلة برية قريبة في خيمة مجهزة عن طريق إحدى المؤسسات بإيجار قدره 600 ريال.. وقدر الله أن تتساقط الأمطار ونحن في الخيمة أم 600 ريال ولكن لم تخرخر علينا نقطة واحدة.
فهدالجويانيالفالح مشاريعكم هشه اين الشفافيه اين العقاب الشديد للمقصر كان يظرب المثل في شركة ارامكو لدقتها وانظباطها واخلاصها في العمل ***
قال من شاهدكاقول من كان رئيسها!