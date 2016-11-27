الكشف عن تفاصيل اجتماع بين “الفالح” وقيادات “أرامكو” بعد تأجيل حفل افتتاح “إثراء”

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، طلب من قيادات عليا في شركة “أرامكو”، إجراء تحقيق عاجل بشأن تجمع مياه الأمطار بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في ليلة الافتتاح المقررة، والرفع له خلال أيام.

وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة “الوطن”، إلى أن الفالح اجتمع بقيادات أرامكو حتى ساعات فجر أول أمس (الجمعة)؛ لمناقشة المأزق الذي وقعت فيه الشركة، مبينة أن الاجتماع بحث إمكانية تسريع الصيانة في المبنى والافتتاح بشكل عاجل، إلا أنه تم رفض الاقتراح خوفاً من حدوث ماس كهربائي.

وأوضحت أن وزير الطاقة انتقد تبرير الشركة على حسابها الرسمي في “تويتر” بأن تأجيل الحفل حدث بسبب سوء الأحوال الجوية، في الوقت الذي أعلن فيه عبر حسابه عن الأسباب الحقيقية للتأجيل.