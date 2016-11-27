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عضو شوري يدعو للتوسع في “الأندية النسائية”.. وتعليمهن “الكاراتيه”

27 نوفمبر, 2016 , 8:36 ص
عضو شوري يدعو للتوسع في “الأندية النسائية”.. وتعليمهن “الكاراتيه”
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صحيفة المرصد : طالب عضو شورى بالتوسع في افتتاح النوادي الرياضية النسائية في مدن المملكة، على أن يخصص جزء منها لتعليم فنون القتال والدفاع عن النفس «الكاراتيه» و«الجودو».

وأبدى عضو مجلس الشورى عبدالعزيز العطيشان، في تصريح حسب صحيفة «الحياة» استغرابه من عدم توفر تعليم فنون الدفاع عن النفس للمرأة في المملكة، مشيراً إلى أن تعليم المرأة الكاراتيه والدفاع عن النفس يعد مطلباً مشروعاً «ولا يوجد أي محظور شرعي إذا تم في نواد للسيدات وقامت بالتدريب سيدة». ورأى العطيشان أن «تعليم المرأة فنون القتال والدفاع عن النفس يكسبها ثقةً بالنفس وقدرة على الدفاع عن نفسها في حال تعرضها للاعتداء، وأيضاً يمنع التحرش بها»، داعياً إلى الإسراع في تطبيق الرياضة المدرسية للطالبات والتوسع في تخصيص أماكن لممارستها لكبيرات السن.

وأكد أن الفرص المتاحة حالياً لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى التطلعات، «ولذلك فإن «رؤية 2030» تدعم إنشاء مزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بإمكان الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية. وسنشجع الرياضة بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها».



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    عبيد

    تعليق مخالف
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  2. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    زائر

    يكفيها الي فيها المراة من الحمل والولادة وتبغاها تلعب كراتيه استوصو بالنساء خيرا لاحول ولاقوة الا بالله
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  3. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    زائر

    مره وحده كارتيه ههههه
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  4. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    سنونو

    اقتراح جميل ويكتب في بطاقتها عندالزواج حاصلة على الدان الخامس والحرام الأسود في الكاراتيه حتى لا يتورط الزوج وينضرب منها
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  5. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    نبض قلب

    المراھ هِي نصف المجتمع وهي مواطنھ سعوديھ شقيقة المواطن السعودي يجب احترامها والاهتمام بها وبهمومها وإعطاءها كافة حقوقها ودعم كل ماهو فـي مصلحتها ويحقق لها الامان والاستقرار والطموح والسعادھ لأنها ملكھ
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  6. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    محمد

    ياخي اش العالم ذي تروح تروح وترجع للمراه يامجلس الشوري فيه مشاكل تخص المواطن ابدي بمناقشتها من هذه الامور والا الفاضس يعمل قاضي
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  7. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    العسيري

    والله من الفضاوة تطلع هالاقتراحات اطرحوا حلول للاسكان والبطالة وغلاء الاسعار .جمال وتميز المراة في انوثتها . اول كان يقال محاربة السمنة والان كارتيه دفاع عن النفس بكرة سباحة حتى لاتغرق
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  8. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    محمد الهذلي

    هذا ما سمع عن قضايا العقوق؛ اضطهاد الاخوات؛ تعنيف الفتيات؛ حرمانهن من الميراث؛ وغيرها كثيييير؛ *****
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  9. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    باختصار

    تعليق مخالف
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  10. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    سعد

    والله الرياضه مهم سواء للرجل او المرءه اقل شي انها تزيل الضغط النفسي
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  11. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    الحربي ....

    هذا حصيلة فكرك في هالمجلس !!
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  12. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    جنوبية..🌻🌻

    مابغا اتعلم كارتية ما أحتاجها لاني بطبيعتي مااحب اضارب عوضوني عن الكرتيه بوظيفة حكومية وظفوني وخلي النوادي للي شبعو من القريشات وصابتهم تخمة من العز
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  13. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 9:16 ص

    خلو الحريم يمارسون رياضتهم المفضلة في نوادي نسائية مغلقة من اجل الصحة والرشاقة والثقة بالنفس وشجعوهم حتى يصبحون رياضيات ورشيقات وانيقاات وحتى يملون عيونكم بدال ما تركضون ورا هالاجنبيات والاوروبيات
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  14. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    الاسلام ديني

    أخالفك الرأي المرأة بطبيعتها كائن لطيف ورقيق وجميل في نفس الوقت فالخشونة لا تتناسب مع أنوثتها وبالنسبة لتعرضها للأذى فمن أجلها تموت الرجال والحمد لله لسنا في عالم الغاب ولا عبرة للنادر
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  15. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    من الاخر

    تعليق مخالف
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  16. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    ااببووححمموودد

    لا داعي أن تتعلم الكراتيه .. يكفي أن يعلمها زوجها المصارعة كلما سنحت الفرصه 💧☁💧
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  17. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    عبدالعزيز//

    تعليق5 من جيبك هو ياخوي احمد ربك دول تعيش الجوع واقتصاد سيئ وهنا مشاريع صناعيه وبنى تحتيه واقتصاد بفضل الله بخير وبعدين الخبر للسعوديين امثالك ماله دخل
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  18. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    إستشاري صح

    حجج واهيه لهدف إفسادالمرأة .
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  19. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 8:52 ص

    السفياني

    ذلحين ويش الاهم النوادي النسائيه ولا هموم المواطن اللى راتبه ٢٠٠٠ ريال ولا زياده الفواتير ولا الاسكان ولا ساهر ولا ولا ولا. صراحه قرارات لا تلامس احتياجات المواطنين وتستنزف اموال الدوله .خيبه امل
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  20. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    في الصميم

    طالبو برواتب شهرية لربات البيوت وتوفير السكن الآمن للمطلقات والارامل وزيادة راتب الضمان للمطلقات والارامل وتوفير الوظائف المناسبه للخريجات والعاطلات وإيجاد حلول مناسبه للقضاء ع العنوسة والحد من الطلاق
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  21. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    خطوة جميلة جدا . نعم المراة السعودية تحتاج لان تتعلم رياضة الكاراتيه لتدافع عن نفسها في حال لو تعرضت لعنف اسري من الذكور وحتى تدافع عن نفسها من التحرش والاعتداء عليها في الشوارع والأماكن العامه
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  22. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    محب الهيئة

    وعن غلاء المعيشه يا العضو ما فيه كذا ولا كذا رأي. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم.
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  23. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    محب الهيئة

    وعن غلاء المعيشه يا العضو ما فيه كذا ولا كذا رأي. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم.
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