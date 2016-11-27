عضو شوري يدعو للتوسع في “الأندية النسائية”.. وتعليمهن “الكاراتيه”

صحيفة المرصد : طالب عضو شورى بالتوسع في افتتاح النوادي الرياضية النسائية في مدن المملكة، على أن يخصص جزء منها لتعليم فنون القتال والدفاع عن النفس «الكاراتيه» و«الجودو».
وأبدى عضو مجلس الشورى عبدالعزيز العطيشان، في تصريح حسب صحيفة «الحياة» استغرابه من عدم توفر تعليم فنون الدفاع عن النفس للمرأة في المملكة، مشيراً إلى أن تعليم المرأة الكاراتيه والدفاع عن النفس يعد مطلباً مشروعاً «ولا يوجد أي محظور شرعي إذا تم في نواد للسيدات وقامت بالتدريب سيدة». ورأى العطيشان أن «تعليم المرأة فنون القتال والدفاع عن النفس يكسبها ثقةً بالنفس وقدرة على الدفاع عن نفسها في حال تعرضها للاعتداء، وأيضاً يمنع التحرش بها»، داعياً إلى الإسراع في تطبيق الرياضة المدرسية للطالبات والتوسع في تخصيص أماكن لممارستها لكبيرات السن.
وأكد أن الفرص المتاحة حالياً لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى التطلعات، «ولذلك فإن «رؤية 2030» تدعم إنشاء مزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بإمكان الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية. وسنشجع الرياضة بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها».
تعليقات ( 23 )
عبيدتعليق مخالف
زائريكفيها الي فيها المراة من الحمل والولادة وتبغاها تلعب كراتيه استوصو بالنساء خيرا لاحول ولاقوة الا بالله
زائرمره وحده كارتيه ههههه
سنونواقتراح جميل ويكتب في بطاقتها عندالزواج حاصلة على الدان الخامس والحرام الأسود في الكاراتيه حتى لا يتورط الزوج وينضرب منها
نبض قلبالمراھ هِي نصف المجتمع وهي مواطنھ سعوديھ شقيقة المواطن السعودي يجب احترامها والاهتمام بها وبهمومها وإعطاءها كافة حقوقها ودعم كل ماهو فـي مصلحتها ويحقق لها الامان والاستقرار والطموح والسعادھ لأنها ملكھ
محمدياخي اش العالم ذي تروح تروح وترجع للمراه يامجلس الشوري فيه مشاكل تخص المواطن ابدي بمناقشتها من هذه الامور والا الفاضس يعمل قاضي
العسيريوالله من الفضاوة تطلع هالاقتراحات اطرحوا حلول للاسكان والبطالة وغلاء الاسعار .جمال وتميز المراة في انوثتها . اول كان يقال محاربة السمنة والان كارتيه دفاع عن النفس بكرة سباحة حتى لاتغرق
محمد الهذليهذا ما سمع عن قضايا العقوق؛ اضطهاد الاخوات؛ تعنيف الفتيات؛ حرمانهن من الميراث؛ وغيرها كثيييير؛ *****
باختصارتعليق مخالف
سعدوالله الرياضه مهم سواء للرجل او المرءه اقل شي انها تزيل الضغط النفسي
الحربي ....هذا حصيلة فكرك في هالمجلس !!
جنوبية..🌻🌻مابغا اتعلم كارتية ما أحتاجها لاني بطبيعتي مااحب اضارب عوضوني عن الكرتيه بوظيفة حكومية وظفوني وخلي النوادي للي شبعو من القريشات وصابتهم تخمة من العز
الاسلام دينيأخالفك الرأي المرأة بطبيعتها كائن لطيف ورقيق وجميل في نفس الوقت فالخشونة لا تتناسب مع أنوثتها وبالنسبة لتعرضها للأذى فمن أجلها تموت الرجال والحمد لله لسنا في عالم الغاب ولا عبرة للنادر
من الاخرتعليق مخالف
ااببووححممووددلا داعي أن تتعلم الكراتيه .. يكفي أن يعلمها زوجها المصارعة كلما سنحت الفرصه 💧☁💧
عبدالعزيز//تعليق5 من جيبك هو ياخوي احمد ربك دول تعيش الجوع واقتصاد سيئ وهنا مشاريع صناعيه وبنى تحتيه واقتصاد بفضل الله بخير وبعدين الخبر للسعوديين امثالك ماله دخل
إستشاري صححجج واهيه لهدف إفسادالمرأة .
السفيانيذلحين ويش الاهم النوادي النسائيه ولا هموم المواطن اللى راتبه ٢٠٠٠ ريال ولا زياده الفواتير ولا الاسكان ولا ساهر ولا ولا ولا. صراحه قرارات لا تلامس احتياجات المواطنين وتستنزف اموال الدوله .خيبه امل
في الصميمطالبو برواتب شهرية لربات البيوت وتوفير السكن الآمن للمطلقات والارامل وزيادة راتب الضمان للمطلقات والارامل وتوفير الوظائف المناسبه للخريجات والعاطلات وإيجاد حلول مناسبه للقضاء ع العنوسة والحد من الطلاق
محب الهيئةوعن غلاء المعيشه يا العضو ما فيه كذا ولا كذا رأي. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم.
محب الهيئةوعن غلاء المعيشه يا العضو ما فيه كذا ولا كذا رأي. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم.