عضو شوري يدعو للتوسع في “الأندية النسائية”.. وتعليمهن “الكاراتيه”

صحيفة المرصد : طالب عضو شورى بالتوسع في افتتاح النوادي الرياضية النسائية في مدن المملكة، على أن يخصص جزء منها لتعليم فنون القتال والدفاع عن النفس «الكاراتيه» و«الجودو».

وأبدى عضو مجلس الشورى عبدالعزيز العطيشان، في تصريح حسب صحيفة «الحياة» استغرابه من عدم توفر تعليم فنون الدفاع عن النفس للمرأة في المملكة، مشيراً إلى أن تعليم المرأة الكاراتيه والدفاع عن النفس يعد مطلباً مشروعاً «ولا يوجد أي محظور شرعي إذا تم في نواد للسيدات وقامت بالتدريب سيدة». ورأى العطيشان أن «تعليم المرأة فنون القتال والدفاع عن النفس يكسبها ثقةً بالنفس وقدرة على الدفاع عن نفسها في حال تعرضها للاعتداء، وأيضاً يمنع التحرش بها»، داعياً إلى الإسراع في تطبيق الرياضة المدرسية للطالبات والتوسع في تخصيص أماكن لممارستها لكبيرات السن.

وأكد أن الفرص المتاحة حالياً لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى التطلعات، «ولذلك فإن «رؤية 2030» تدعم إنشاء مزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بإمكان الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية. وسنشجع الرياضة بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها».