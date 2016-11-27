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“قديروف” يعتذر لولي ولي العهد عن مؤتمر غروزني

27 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص
“قديروف” يعتذر لولي ولي العهد عن مؤتمر غروزني
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صحيفة المرصد : استقبل ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم “الأحد” في قصر العزيزية رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لموقع “سبق” أن الرئيس “قديروف” قدم اعتذاره لسمو ولي ولي العهد عن مؤتمر غروزني، مؤكدًا أن السلفية وأهل الحديث مكوّن رئيس في أهل السنة والجماعة، معتذرًا عن أي سوء فهم.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    88

    معتذرًا عن أي سوء فهم
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  2. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    عبيد

    الجفري والخمداني بوضعية ميت
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  3. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    تعليق غير لائق طبيا

    تبون الصراحه الرجال ونعم فيه مليون جالس ومنصت ومحترم
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  4. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    ابن اﻷحساء

    اللهم احفظ لنا ديننا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم اهزم واكبت عدونا يا سميع يا مجيب
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  5. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    الرساوي

    ابوسلمان تكفى طالبه اعادة المؤتمر وجعله سلفيا والله هولاء اعداء السلف انظر الي تاريخهم وحربهم ع اخواننا السلفيين في بلادهم
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  6. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    عبيد

    تعليق مخالف
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  7. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    الابي

    اعداء السلفيه من قديم فلاتغرنكم المظاهر
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  8. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    برعم ناضج

    تعليق مخالف
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  9. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    ولول

    تعليق مخالف
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  10. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    ااببووححمموودد

    ***.. على المستوى الشخصي اعتذار غير مقبول ⁉
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  11. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    رعد الجنوب

    شيئ طيب
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  12. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    أجامل أيامي

    تعليق مخالف
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  13. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    مع زاتك

    هم العدو فا احذرهم
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  14. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    مكروف

    يعتذر بعد ما ***ما عاد ينفع ...
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  15. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    💚🇸🇦

    اكيد يبي يعتذر هذي بلاد الحرمين مو لعبه 🇸🇦💚
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  16. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    سابق

    مشاهدناه في هذا المؤتمر المشبوه ليس سوء فهم ولكن سوء نوايا سياسية مبيته وعلى كل حال انتهى مؤتمر الدجل والخرافة بالفشل وبقيت السنة النبوية الطاهرة لم يمسسها سوء ولايحيط المكر السيء الا باهله
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  17. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    السعودية هيييييبة وصعبة وقويه على كل العالم

    السعودية هيبة صعب احد ينال منها واذا تكلم احد فيها على طول يتراجع بلد فيها مكة والمدينه وقبله المسلمين وأرض الرساله ومهبط الوحي ومن الدول السبع الكبرى في اكبر اقتصاديات العالم صعب احد يتعدى عليها
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