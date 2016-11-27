“قديروف” يعتذر لولي ولي العهد عن مؤتمر غروزني

صحيفة المرصد : استقبل ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم “الأحد” في قصر العزيزية رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ووفقا لموقع “سبق” أن الرئيس “قديروف” قدم اعتذاره لسمو ولي ولي العهد عن مؤتمر غروزني، مؤكدًا أن السلفية وأهل الحديث مكوّن رئيس في أهل السنة والجماعة، معتذرًا عن أي سوء فهم.
تعليقات ( 17 )
88معتذرًا عن أي سوء فهم
عبيدالجفري والخمداني بوضعية ميت
تعليق غير لائق طبياتبون الصراحه الرجال ونعم فيه مليون جالس ومنصت ومحترم
ابن اﻷحساءاللهم احفظ لنا ديننا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم اهزم واكبت عدونا يا سميع يا مجيب
الرساويابوسلمان تكفى طالبه اعادة المؤتمر وجعله سلفيا والله هولاء اعداء السلف انظر الي تاريخهم وحربهم ع اخواننا السلفيين في بلادهم
عبيدتعليق مخالف
الابياعداء السلفيه من قديم فلاتغرنكم المظاهر
برعم ناضجتعليق مخالف
ولولتعليق مخالف
ااببووححمموودد***.. على المستوى الشخصي اعتذار غير مقبول ⁉
رعد الجنوبشيئ طيب
أجامل أياميتعليق مخالف
مع زاتكهم العدو فا احذرهم
مكروفيعتذر بعد ما ***ما عاد ينفع ...
💚🇸🇦اكيد يبي يعتذر هذي بلاد الحرمين مو لعبه 🇸🇦💚
سابقمشاهدناه في هذا المؤتمر المشبوه ليس سوء فهم ولكن سوء نوايا سياسية مبيته وعلى كل حال انتهى مؤتمر الدجل والخرافة بالفشل وبقيت السنة النبوية الطاهرة لم يمسسها سوء ولايحيط المكر السيء الا باهله
السعودية هيييييبة وصعبة وقويه على كل العالمالسعودية هيبة صعب احد ينال منها واذا تكلم احد فيها على طول يتراجع بلد فيها مكة والمدينه وقبله المسلمين وأرض الرساله ومهبط الوحي ومن الدول السبع الكبرى في اكبر اقتصاديات العالم صعب احد يتعدى عليها