“قديروف” يعتذر لولي ولي العهد عن مؤتمر غروزني

صحيفة المرصد : استقبل ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم “الأحد” في قصر العزيزية رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لموقع “سبق” أن الرئيس “قديروف” قدم اعتذاره لسمو ولي ولي العهد عن مؤتمر غروزني، مؤكدًا أن السلفية وأهل الحديث مكوّن رئيس في أهل السنة والجماعة، معتذرًا عن أي سوء فهم.