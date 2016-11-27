شاهد .. منارة بدون مسجد بالطائف

صحيفة المرصد : أصبحت منارة مسجد بالطائف مثيرة لاستغراب الكثيرين ممن يعبرون طريق الملك عبدالله. المنارة التي يتجاوز طولها 12 مترًا تقف بدون أي مسجد بجوارها تتحدث عن نفسها ويتحدث عنها الناس.

أمّا الجامع الذي كانت المنارة تزينه فتمّت إزالته قبل سنوات لتوسعة الطريق لتبقى المنارة وحدها دون وجود مساحة كافية بجانبها لإنشاء مسجد!!. أكثر من ذلك فقد رأى البعض ضرورة إزالتها بشكل فني حتى لا تشكل خطرًا على السكان والمارة في يوم من الأيام حسب صحيفة “المدينة”.