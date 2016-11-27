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شاهد .. منارة بدون مسجد بالطائف

27 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص
شاهد .. منارة بدون مسجد بالطائف
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صحيفة المرصد : أصبحت منارة مسجد بالطائف مثيرة لاستغراب الكثيرين ممن يعبرون طريق الملك عبدالله. المنارة التي يتجاوز طولها 12 مترًا تقف بدون أي مسجد بجوارها تتحدث عن نفسها ويتحدث عنها الناس.

أمّا الجامع الذي كانت المنارة تزينه فتمّت إزالته قبل سنوات لتوسعة الطريق لتبقى المنارة وحدها دون وجود مساحة كافية بجانبها لإنشاء مسجد!!. أكثر من ذلك فقد رأى البعض ضرورة إزالتها بشكل فني حتى لا تشكل خطرًا على السكان والمارة في يوم من الأيام حسب صحيفة “المدينة”.

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تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 10:15 ص
    عدد التعليقات:15717

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  2. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص
    عدد التعليقات:5974

    المنتصر بالله

    إلى قلم الحقينه وش رأيك نسويها مكان *****ههههه
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  3. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص
    عدد التعليقات:5974

    المنتصر بالله

    علقوا فيها ساهر وكيمرات مراقبه للطريق...........................?
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  4. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص
    عدد التعليقات:15717

    قلم الحقيقه

    أين هو الطريق الذي أزيل المسجد بسببه وأبقيت منارته؟.المسجد تم ازالته لبناء مسكن خاص مكانه وعلى أرضه.ويبدو أن هناك أمرآ ما منع هذا المشروع من الاكتمال ليرى النور.عندها تركت منارته لفشل مشروع ***أرضه.
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  5. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    بنت الوطن

    تركوها كي يجعوها حجه لجمع التبرعات من المسلمين والالماذا يتركونها
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  6. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    البواب

    عادي شكل جمالي تحتاج شوي تعديل فقط
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  7. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص

    شجاع

    وش المانع من بقائها كمعلم
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  8. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    جنوبية..🌻🌻

    مرة ماقدرو يكملو إزالة ولا وقتهم من ذهب يمكن ماشافوها ههههههههه
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