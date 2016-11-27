شاهد .. منارة بدون مسجد بالطائف

صحيفة المرصد : أصبحت منارة مسجد بالطائف مثيرة لاستغراب الكثيرين ممن يعبرون طريق الملك عبدالله. المنارة التي يتجاوز طولها 12 مترًا تقف بدون أي مسجد بجوارها تتحدث عن نفسها ويتحدث عنها الناس.
أمّا الجامع الذي كانت المنارة تزينه فتمّت إزالته قبل سنوات لتوسعة الطريق لتبقى المنارة وحدها دون وجود مساحة كافية بجانبها لإنشاء مسجد!!. أكثر من ذلك فقد رأى البعض ضرورة إزالتها بشكل فني حتى لا تشكل خطرًا على السكان والمارة في يوم من الأيام حسب صحيفة “المدينة”.
تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:15717
قلم الحقيقهتعليق مخالف
عدد التعليقات:5974
المنتصر باللهإلى قلم الحقينه وش رأيك نسويها مكان *****ههههه
عدد التعليقات:5974
المنتصر باللهعلقوا فيها ساهر وكيمرات مراقبه للطريق...........................?
عدد التعليقات:15717
قلم الحقيقهأين هو الطريق الذي أزيل المسجد بسببه وأبقيت منارته؟.المسجد تم ازالته لبناء مسكن خاص مكانه وعلى أرضه.ويبدو أن هناك أمرآ ما منع هذا المشروع من الاكتمال ليرى النور.عندها تركت منارته لفشل مشروع ***أرضه.
بنت الوطنتركوها كي يجعوها حجه لجمع التبرعات من المسلمين والالماذا يتركونها
البوابعادي شكل جمالي تحتاج شوي تعديل فقط
شجاعوش المانع من بقائها كمعلم
جنوبية..🌻🌻مرة ماقدرو يكملو إزالة ولا وقتهم من ذهب يمكن ماشافوها ههههههههه