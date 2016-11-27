شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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تعليقات ( 47 )
المزن🌺هالأحصائيات تقول اكثر العوانس طبيبات وماشاء الله اعرف كثير طبيبات ومتزوجات فبلاش المبالغه وبث روح معنوية ضعيفة في أنفس النساء مازالت الدنيا بخير ترى.🌺
المزن🌺معليش ماني مقتنعه لان الواقع مغاير للي أقرأه في اجهزة التواصل ؛الشيء الثاني أغلبية الآباء زي مايقولون يعين ويعاون وكثير منهم يشتري الرجل ذو الخلق فما أصدق أن فيه ناس تأخروا في الزواج بهذا العدد 🌺
عدد التعليقات:11583
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عدد التعليقات:11583
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المزن🌺أبداً مو صحيح ولا أصدق هالأحصائيات إلا لما أتأكد من اللي سواها !؟ لأن الواقع غير واللي تقولونه غير فأنا صراحة أصدق الواقع على مدار الأسبوع ماشاء الله حفلات زواج وسط الاسبوع والويكند وكل الأوقات.🌺
عدد التعليقات:11583
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عدد التعليقات:11583
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المزن🌺شي غريب الناس يحجزون صالات الفنادق وقاعات الحفلات قبل شهر شهرين من الزحمه ! وانت يامنصف تقول البنات عنسوا وشلون الكل بيجيه نصيبه ولد ولا بنت والبعض يأجل فكرة الزواج لظروف هو يشوفها 🌺
المزن🌺لاإله إلا الله مشغل نفسك بالمعلقات ليه ماانخطبن وليه ماتزوجن!!والحل في نظرك الإختلاط لاحول ولاقوة إلا بالله ،اللي يقرأ كتاباتكم يشعر أن كل البنات بيعنسون خيييير!! 🌺
عدد التعليقات:11583
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عدد التعليقات:11583
إنسان منصفت ٢٨،،،،أكيد ،،،،تقصد،،،الراتب،،،،،،خخخخخخ
المزن🌺نسمع دائماًراحوا الطيبين.لمن تثارالشجون وذلك عندما تمرالذكريات مثلاً بزيارة مكان عاش فيه المرءفترة من عمره! حينها يردد:نحسب عمارالدارباب وجدران/وآثاري عمار الدار جمْعَتْ أهلها😢 🌺
عدد التعليقات:11583
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عدد التعليقات:11583
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عدد التعليقات:15073
هيفاء @😂😂. أبشرك يالمنتصر قمت أصلي. وبعدها برجع أكمل نومم هه
المزن🌺يارب مع كل قطرة مطر أن تشف مرضاناومرضى المسلمين 🌺
عدد التعليقات:5984
المنتصر باللهمعقوله يا تعليق 28 ههههههه
المزن🌺اللهم ارزقنا مع كل قطرة مطر وأحبتنا وجميع المسلمين جنات الفردوس ، وحقق لنا أمنياتنا ونحن في أحسن حال وصحة وعافية 🌺
حسيبك الله❇❇❇مالنا في شرهت الغالين طاقه // لو بساوم … في معزتكم عيوني*** ✨ ✨ ✨ العتب👈🏼يشعل حطب نار الحماقه🔥*** والعذر👈🏼 جنت رضا من يزعلوني ***
حسيبك الله❇❇❇الكلمة اللي تـرتـبــط بأخـــلاقـــي// ✨ ✨ ✨ ماهي حـبـيـســة لــحـظة الـتـرويــقـــه***
حسيبك الله❇❇❇يـسـعـدك ياعـذب القصيد الراقــي.. // اللي تـعـب فـكـري على تـنــمـيـقـــه.. *** ✨ ✨ ✨ يــ/بايـع المـاء لاتـجـي للـســاقـــي.. // صــبـه لـصــدرٍ ماعــرف تـســـويـقــــه.. ***
المزن🌺ياليت فيه أستراتيجية للدراسة في فصل الشتاء تكون الفصول في🎪 خيام في البر والفسحة لعب في ارض الله الواسعه ياليت فكرة ممتازة☔️☔️🌺
حسيبك الله❇❇❇توقيع الحضور ***// حـــــــســـــــيـــبـــكـــ الــــلــــــه ✨ ✨ ✨ 😂😂✋
المزن🌺المشي حافياً على السيراميك يسبب مسمار القدم والتهاب العقب وخطورة المشي حافياً على الأرضيات الباردة يسبب أمراض كثيرة منها الربو وحساسية الصدر وألم المفاصل وغيره الله يحفظنا جميعاً 🌺
المزن🌺في فصل الشتاء عند الخروج من مكان دافئ الى مكان بارد (مثل من يخرج من المجلس وفيه مدفأة أوفحم للتدفئة )عليك تغطية الوجه والرأس وشرب كأس ماء بارد !! تجنباً لشلل العصب السابع في الوجه (أبو الوجيه )🌺
عدد التعليقات:5984
المنتصر باللهإلى المزن شكراً على النصيحه ولك خبر عاجل اليوم أمطار غزيرة على شقراء واشيقر وبرد وسيول ⚘🌷
عدد التعليقات:5984
المنتصر باللهأمطار غزيرة فجر هذا اليوم على شقراء واشيقر وبرد وسيول الله وكيلك ولله الحمد والمنه هذا من فضل الله على عباده الصالحين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعي
المزن🌺..وذلك عن طريقة فتحه صغيره بالنافذة ،أو ترك إناء فيه ماء داخل الغرفة ليربط الجو ويزيد نسبة الأوكسجين في الغرفة🌺
المزن🌺في فصل الشتاء تكثر حوادث الاختناق ؛ ليس من الفحم فقط بل من تشغيل المكيف على الحار! لأنه يقلل من نسبة الأكسجين في المكان وأحياناً يعدم الأكسجين ! ويسبب الإختناق أثناء النوم لاقدرالله،فهناك أمور تقلل.؛🌺
عدد التعليقات:5984
المنتصر باللهنوم أهل الكهف يا هيفاء علم
عدد التعليقات:5984
المنتصر باللهحسيبك الله 💘 تعال وقع ورقة الدوام في المرصد لا أكتبك غياب بدون عذر علم 💘💘
عدد التعليقات:15073
هيفاء @💕هلا وعليكم السلام. ياصباح الورد والبرد والمطر. 💧☔ههههه ي المزن. يلا استودعكم الله. فيني نومم 💋💋
المزن🌺السلام عليكم /صباح الورد والبرد 🌺
# احفظ_لسانك_فأنت_مسلم!تكلم - حاور - ناقش - اضحك - قول شعر - قول حكمه - قول شي مفيد - بمعرف او بدون معرف - بس الله يخليك مانبي غيبة ولا نميمة ولا سب ولا قذف ولا همز ولمز ولا سخرية واستهزأ ولا احتقار ولا استخفاف - لانك محاسب
عدد التعليقات:45
ana wbasجميل جدا ويعبر عن واقع الايام الحاليه مع نزول الامطار وخوف بعض المسولين عن تسريبات المياه من السقوف كما حدث باماكن كثيره
عدد التعليقات:15073
هيفاء @اللهم انا نسٱلك صباحا يقودنا لرضاك اللهم ياولينا أجعله يوم فلاح وبركة و سعادة اللهم بشرنا بما يسرنا وهب لأخواننا في كل مكان نصرًا وفرجًا🌼
❗️❓❗️❓❗️❓مسؤوووول وخايف من المطر !!بلا والله الفساد المستشري أيها المسؤول من المسؤول ياترى ؟!
عدد التعليقات:15073
هيفاء @عيش عمرك كبير و خلّ قلبك كبير واحضن اللي عليك من الزمان ارتموا و حاول تْحب لكن لا تحب بضمير اكثر اللي يحبون بضمير / ندموا
معيضحلوة كاريكاتير خالد المسؤول اللي يخاف من المطر
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيعندما تٌعلق، تكتب، تنقل، تتحدث، تنطق، تتلفظ، تأمل جيداً في قوله تعالى( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ ملكان عن يمينك وشمالك يسجلان كل ماتقوله فاحذر من لسانك وأفعالك .. لكي لاتؤدي بك للمهالك!
عدد التعليقات:15073
هيفاء @إنسان منصف. لا تتدخل في مالا يعينك حتى لا يأتيك كف يعميك 😐 ي ناقص العقل
ااببووححممووددصباح الضباب والجو اللي يسيل اللعاب ☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁ والحاضر يعلم الغايب🌿
نقطة ونقطةفي نقطة ما تعور مثل الأبرة و في نقطة تصير بقعة مثل المسمار!
رسولكم قدوة لكمشيئان لا حرية تعبير فيهما ولا حرية نقد ؟ خلقة الله ، وأعراض البشر .
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 ولله وبالله وتالله ' أن اخوانك بالطاقة هم من يقلبون الأنظمة والقوانين لأجل المحلي ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊