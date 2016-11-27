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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

27 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبدالله المرزوق

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 47
    27 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    المزن

    🌺هالأحصائيات تقول اكثر العوانس طبيبات وماشاء الله اعرف كثير طبيبات ومتزوجات فبلاش المبالغه وبث روح معنوية ضعيفة في أنفس النساء مازالت الدنيا بخير ترى.🌺
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  2. 46
    27 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    المزن

    🌺معليش ماني مقتنعه لان الواقع مغاير للي أقرأه في اجهزة التواصل ؛الشيء الثاني أغلبية الآباء زي مايقولون يعين ويعاون وكثير منهم يشتري الرجل ذو الخلق فما أصدق أن فيه ناس تأخروا في الزواج بهذا العدد 🌺
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  3. 45
    27 نوفمبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:11583

    إنسان منصف

    والله اتمنى،،،،تكون الإحصائيات ،،،،كذب،،،في كذب،،،،،لكن بسبب،،،عملي،،،،واطلاعي،،،،على الكثير،،،،انبئك،،،،،ان العوانس،،،،اكثر مما تتخيلين،،،بالوثائق والمستندات
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  4. 44
    27 نوفمبر, 2016 , 13:02 م
    عدد التعليقات:11583

    إنسان منصف

    يا المزن،،،،اقرأي،،،،وتثقفي،،،،ستشاهدين،،،،،العوانس،،،،،زي الرز،،،،،مع ان البعض منهن،،،،مقبولات شكلا،،،،،لكن ،،،،آبائهن،،،،يبون،،،،،يخللونهن،،،،ممنوع ،،،تكشف،،،،والزوج لازم تكون مواصفاته،،،،وشروط
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  5. 43
    27 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    المزن

    🌺أبداً مو صحيح ولا أصدق هالأحصائيات إلا لما أتأكد من اللي سواها !؟ لأن الواقع غير واللي تقولونه غير فأنا صراحة أصدق الواقع على مدار الأسبوع ماشاء الله حفلات زواج وسط الاسبوع والويكند وكل الأوقات.🌺
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  6. 42
    27 نوفمبر, 2016 , 12:59 م
    عدد التعليقات:11583

    إنسان منصف

    اللي ،،،يعلق ،،،،بنعلق،،،على كتاباته،،،،ونستشف ،،،،من مفرداته،،،،،مايعنيه،،،،،واقدم له الحل،،،،،ببلاش،،،،،بدون مقابل،،،،الاختلاط،،،،،والكشف،،،،،من أسباب ،،،،القضاء على العنوسه
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  7. 41
    27 نوفمبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:11583

    إنسان منصف

    يا المزن،،،،هذا ماهو كلامي،،،،،هذه احصائيات،،،،،حقيقية ،،،،العنوسه،،،،في البلد،،،،،زادة،،،،عن حدها،،،،بشكل مرعب،،،،والاسباب،،،،كثيره،،،،،منها،،،،الستار الحديدي،،،،،بين الشاب ،،،،والبنت
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  8. 40
    27 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    المزن

    🌺شي غريب الناس يحجزون صالات الفنادق وقاعات الحفلات قبل شهر شهرين من الزحمه ! وانت يامنصف تقول البنات عنسوا وشلون الكل بيجيه نصيبه ولد ولا بنت والبعض يأجل فكرة الزواج لظروف هو يشوفها 🌺
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  9. 39
    27 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    المزن

    🌺لاإله إلا الله مشغل نفسك بالمعلقات ليه ماانخطبن وليه ماتزوجن!!والحل في نظرك الإختلاط لاحول ولاقوة إلا بالله ،اللي يقرأ كتاباتكم يشعر أن كل البنات بيعنسون خيييير!! 🌺
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  10. 38
    27 نوفمبر, 2016 , 12:31 م
    عدد التعليقات:11583

    إنسان منصف

    لو فيه اختلاط،،،،وكشف،،،،كان معظم المعلقات،،،،،انخطبن وتزوجن،،،،لكن،،،،الستار الحديدي،،،،،من أسباب العنوسه
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  11. 37
    27 نوفمبر, 2016 , 12:28 م
    عدد التعليقات:11583

    إنسان منصف

    ت ٢٨،،،،أكيد ،،،،تقصد،،،الراتب،،،،،،خخخخخخ
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  12. 36
    27 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    المزن

    🌺نسمع دائماًراحوا الطيبين.لمن تثارالشجون وذلك عندما تمرالذكريات مثلاً بزيارة مكان عاش فيه المرءفترة من عمره! حينها يردد:نحسب عمارالدارباب وجدران/وآثاري عمار الدار جمْعَتْ أهلها😢 🌺
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  13. 35
    27 نوفمبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:11583

    إنسان منصف

    اكل ومرعى،،،،وقلت صنعه،،،،مسكين ابوك،،،،يلعف ،،،على الفاضي،،،،خسرتيه،،،،شقاوه،،،،وتعب سنين عمره،،،،اشتغلي،،،،سكرتيره،،،،يمكن،،،،يتزوجك،،،،مديرك،،،،او ،،،،ماودي أقول ،،،،استحي،،،،خلي شايف يقووووول،،،خخ
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  14. 34
    27 نوفمبر, 2016 , 12:23 م
    عدد التعليقات:11583

    إنسان منصف

    انت،،،،،يالقزمه،،،،يا ام عيون ،،،،صغار،،،،،تعطيني كف،،،،،لازم تلبسين كعب عااااااالي،،،،وتمرين على،،،،أشياء ،،،،علشان تاصلين،،،،بس ما انصحك،،،،علشان،،،،ما ودي أقول ،،،،عيب،،،،استحي،،،،خلي شايف يقول،،!!
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  15. 33
    27 نوفمبر, 2016 , 12:17 م
    عدد التعليقات:15073

    هيفاء @

    😂😂. أبشرك يالمنتصر قمت أصلي. وبعدها برجع أكمل نومم هه
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  16. 32
    27 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    المزن

    🌺يارب مع كل قطرة مطر أن تشف مرضاناومرضى المسلمين 🌺
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  17. 31
    27 نوفمبر, 2016 , 12:13 م
    عدد التعليقات:5984

    المنتصر بالله

    معقوله يا تعليق 28 ههههههه
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  18. 30
    27 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    المزن

    🌺اللهم ارزقنا مع كل قطرة مطر وأحبتنا وجميع المسلمين جنات الفردوس ، وحقق لنا أمنياتنا ونحن في أحسن حال وصحة وعافية 🌺
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  19. 29
    27 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    حسيبك الله❇❇❇

    مالنا في شرهت الغالين طاقه // لو بساوم … في معزتكم عيوني*** ✨ ✨ ✨ العتب👈🏼يشعل حطب نار الحماقه🔥*** والعذر👈🏼 جنت رضا من يزعلوني ***
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  20. 28
    27 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    ذاك ؟ حتى لو انه بعيد يبقى عندي دون كل الناس غير ! يكفي إنه لو سألني كيف حالك؟ يبتسم حالي ولو ماني بخير...💤
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  21. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    الكلمة اللي تـرتـبــط بأخـــلاقـــي// ✨ ✨ ✨ ماهي حـبـيـســة لــحـظة الـتـرويــقـــه***
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  22. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    يـسـعـدك ياعـذب القصيد الراقــي.. // اللي تـعـب فـكـري على تـنــمـيـقـــه.. *** ✨ ✨ ✨ يــ/بايـع المـاء لاتـجـي للـســاقـــي.. // صــبـه لـصــدرٍ ماعــرف تـســـويـقــــه.. ***
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  23. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    المزن

    🌺ياليت فيه أستراتيجية للدراسة في فصل الشتاء تكون الفصول في🎪 خيام في البر والفسحة لعب في ارض الله الواسعه ياليت فكرة ممتازة☔️☔️🌺
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  24. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    توقيع الحضور ***// حـــــــســـــــيـــبـــكـــ الــــلــــــه ✨ ✨ ✨ 😂😂✋
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  25. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    المزن

    🌺المشي حافياً على السيراميك يسبب مسمار القدم والتهاب العقب وخطورة المشي حافياً على الأرضيات الباردة يسبب أمراض كثيرة منها الربو وحساسية الصدر وألم المفاصل وغيره الله يحفظنا جميعاً 🌺
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  26. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    المزن

    🌺في فصل الشتاء عند الخروج من مكان دافئ الى مكان بارد (مثل من يخرج من المجلس وفيه مدفأة أوفحم للتدفئة )عليك تغطية الوجه والرأس وشرب كأس ماء بارد !! تجنباً لشلل العصب السابع في الوجه (أبو الوجيه )🌺
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  27. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:5984

    المنتصر بالله

    إلى المزن شكراً على النصيحه ولك خبر عاجل اليوم أمطار غزيرة على شقراء واشيقر وبرد وسيول ⚘🌷
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  28. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:5984

    المنتصر بالله

    أمطار غزيرة فجر هذا اليوم على شقراء واشيقر وبرد وسيول الله وكيلك ولله الحمد والمنه هذا من فضل الله على عباده الصالحين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعي
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  29. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    المزن

    🌺..وذلك عن طريقة فتحه صغيره بالنافذة ،أو ترك إناء فيه ماء داخل الغرفة ليربط الجو ويزيد نسبة الأوكسجين في الغرفة🌺
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  30. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    المزن

    🌺في فصل الشتاء تكثر حوادث الاختناق ؛ ليس من الفحم فقط بل من تشغيل المكيف على الحار! لأنه يقلل من نسبة الأكسجين في المكان وأحياناً يعدم الأكسجين ! ويسبب الإختناق أثناء النوم لاقدرالله،فهناك أمور تقلل.؛🌺
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  31. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:5984

    المنتصر بالله

    نوم أهل الكهف يا هيفاء علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:5984

    المنتصر بالله

    حسيبك الله 💘 تعال وقع ورقة الدوام في المرصد لا أكتبك غياب بدون عذر علم 💘💘
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  33. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:15073

    هيفاء @

    💕هلا وعليكم السلام. ياصباح الورد والبرد والمطر. 💧☔ههههه ي المزن. يلا استودعكم الله. فيني نومم 💋💋
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  34. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    المزن

    🌺السلام عليكم /صباح الورد والبرد 🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    # احفظ_لسانك_فأنت_مسلم!

    تكلم - حاور - ناقش - اضحك - قول شعر - قول حكمه - قول شي مفيد - بمعرف او بدون معرف - بس الله يخليك مانبي غيبة ولا نميمة ولا سب ولا قذف ولا همز ولمز ولا سخرية واستهزأ ولا احتقار ولا استخفاف - لانك محاسب
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  36. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:45

    ana wbas

    جميل جدا ويعبر عن واقع الايام الحاليه مع نزول الامطار وخوف بعض المسولين عن تسريبات المياه من السقوف كما حدث باماكن كثيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  37. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:15073

    هيفاء @

    ‏اللهم انا نسٱلك صباحا يقودنا لرضاك اللهم ياولينا أجعله يوم فلاح وبركة و سعادة اللهم بشرنا بما يسرنا وهب لأخواننا في كل مكان نصرًا وفرجًا🌼
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  38. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    ❗️❓❗️❓❗️❓

    مسؤوووول وخايف من المطر !!بلا والله الفساد المستشري أيها المسؤول من المسؤول ياترى ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:15073

    هيفاء @

    ‏عيش عمرك كبير و خلّ قلبك كبير واحضن اللي عليك من الزمان ارتموا و حاول تْحب لكن لا تحب بضمير اكثر اللي يحبون بضمير / ندموا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    معيض

    حلوة كاريكاتير خالد المسؤول اللي يخاف من المطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    عندما تٌعلق، تكتب، تنقل، تتحدث، تنطق، تتلفظ، تأمل جيداً في قوله تعالى( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ ملكان عن يمينك وشمالك يسجلان كل ماتقوله فاحذر من لسانك وأفعالك .. لكي لاتؤدي بك للمهالك!
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  42. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:15073

    هيفاء @

    إنسان منصف. ‏لا تتدخل في مالا يعينك حتى لا يأتيك كف يعميك 😐 ي ناقص العقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    ❌ﻣﻦْ ﺃﻋﻈﻢّ ﺍﻟﺤﺴﺮﺍﺕْ ﻳﻮﻡُ ﺍﻟﻘﻴّﺎﻣﺔ ﺃﻥْ ﺗﺮﻯّ ﻃﺎﻋﺘﻚِ ﻓﻲُ ﻣﻴﺰﺁﻥْ ﻏﻴﺮّﻙ ﻳﺂﻟﻬّﺎ ﻣﻦ ﻋﺜﺮّﺓِ ﻻ‌ ﺗﻘّﺎﻝ ..ﺍﻟﻠﻬﻢّ ﺃﺣُﻔﻆ ﺍﻟﺴُﻨﺘﻨْﺎ ﻣِﻦْ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ
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  44. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    ااببووححمموودد

    صباح الضباب والجو اللي يسيل اللعاب ☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁💧☁ والحاضر يعلم الغايب🌿
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  45. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    نقطة ونقطة

    في نقطة ما تعور مثل الأبرة و في نقطة تصير بقعة مثل المسمار!
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  46. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    رسولكم قدوة لكم

    شيئان لا حرية تعبير فيهما ولا حرية نقد ؟ خلقة الله ، وأعراض البشر .
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  47. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 ولله وبالله وتالله ' أن اخوانك بالطاقة هم من يقلبون الأنظمة والقوانين لأجل المحلي ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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