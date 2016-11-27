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“الأرصاد”.. أمطار رعدية على 6 مناطق

27 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص
“الأرصاد”.. أمطار رعدية على 6 مناطق
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صحيفة المرصد-واس:توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق: الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والأجزاء الشرقية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشارت في تقريرها إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: الرياض، والشرقية، والقصيم، فيما تهطل الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق: الباحة، وعسير، وجازان، ومكة المكرمة والأجزاء الساحلية من القنفدة إلى جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتوقعت تكون الضباب على مناطق: الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون -بمشيئة الله تعالى- شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    جنوبية..🌻🌻

    ليه جدة مايجيها مطر استغفر الله يارب والله نتمني البراد والمطر الله يرزقنا
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  2. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    🇸🇦.. سعودي ..🇸🇦

    مطرنا بفضل الله ورحمته
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  3. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    الهمداني

    زخات مطر شوية برد بكرة احصوا خسائر الارواح
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  4. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    المزن

    ☔️اللهم ارزقنا غيثاً نافعاً تسقي به البلاد وتطهر به قلوب العباد آمين .الله يكون في عونكم ياالدفاع المدني في مواجهة الجهلة ومن يقول الخطر مهنتي وما يفكر في عواقب الخوض في مياه السيول. ☔️
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  5. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    معيض

    اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها بلاد المسلمين
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  6. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    88

    ان شاء الله ما تصير حوادث فى الانفاق
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  7. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    محق

    تعليق مخالف
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  8. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    احمد عسيري

    جعلها الله امطار خيرا وبركة وعم بنفعها بلاد المسلمين
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  9. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    سبحان الله جدة اخر مدينة يجيها البرد واول مدينة يجيها الحر وشكلها مستبعدة من الامطار
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