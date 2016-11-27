“الأرصاد”.. أمطار رعدية على 6 مناطق

صحيفة المرصد-واس:توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق: الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والأجزاء الشرقية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشارت في تقريرها إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: الرياض، والشرقية، والقصيم، فيما تهطل الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق: الباحة، وعسير، وجازان، ومكة المكرمة والأجزاء الساحلية من القنفدة إلى جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتوقعت تكون الضباب على مناطق: الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون -بمشيئة الله تعالى- شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.