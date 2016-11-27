بالصور.. تشييع جثمان “على الفيفي” شهيد ظهران الجنوب

صحيفة المرصد: أدى أهالي محافظة خميس مشيط، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الرقيب بحرس الحدود علي بن حسن المشنوي الفيفي، بجامع الفرقان، الذي استشهد الجمعة الماضية في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الحوثيين بظهران الجنوب.

وعقب الصلاة شيع الأهالي الجثمان إلى مثواه الأخير بمقبرة “مصلوم” بحي شجاعة، يتقدمهم قائد حرس الحدود بعسير اللواء سعد الغامدي، ونائب مدير الاستخبارات اللواء محمد الشهري، ومحافظ خميس مشيط سعيد بن مشيط، وعدد كبير من ضباط وأفراد حرس الحدود.

وخلال مراسم الدفن عبر والد الشهيد عن فخره باستشهاد نجله فداء للدين والوطن وولاة الأمر، مؤكدًا أن هذه الشهادة بمثابة وسام على صدورهم.

يشار إلى أن الشهيد متزوج ولديه اثنان من الأبناء الأكبر عمره 14 عاما والأصغر 4 أعوام.









