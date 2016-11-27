“نزاهة” تكشف عن نتائج التحقيق في قضية توظيف ابن الوزير..وتورط 10 وزارات

صحيفة المرصد: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن نتائج تحرياتها وتحققها بشأن ما تم تداول حول “توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية”، وما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية.بعد اتخاذ الإجراءات النظامية إلى المقام السامي الكريم.
وتبيّن للهيئة أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة)، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو أن لا يقل عن (33) سنة.
كما تبين لـ”نزاهة” بحسب بيانها عدم التزام (10) وزارات في بعض حالات التعاقد بــواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، وهي: ( وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)- على حد قولها.
تعليقات ( 67 )
سيم سيم بت نو ديفرنتتوظيف في ***
مشــعلنتائج التحقيق ؟ وين نتائج الاجراء
مجرة التبانةقبل كم سنه فصل ناس تم توظيفهم رسمي بسبب خطأ في التوظيف ، يجب فصل كل من حصل على الوظيفة بشكل غير نظامي كائنا من كان* على الرؤوس كلنا مواطنين لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات وهذا مبدأ المواطنة.
حمدالربياوياللي نبغى نعرفه هل سيحاسب الوزير ؟؟؟ وهل وزراء الوزارات اللي توسطوا ومرت المعاملة من عندهم سيحاسبون مثل بقية الشعب ؟؟ افيدونا يانزاهه
نورتعليق مخالف
محاورة كورةيعني الحين من إثرى***-
احمدابن الوزير إنتاجيته ساعه مثل إنتاجية الموظفين السعوديين **
الله كريمسنصل لرؤية 2030 باذن الله شكراً على القوة الخارقة لنزاهه ومكافحة الفساد واتخاذ الاجراءات الحازمة والحاسمة والرادعة الله يرحم مزنه
مصممالمذكور مازال على رأس العمل ///***
سنكولانزاهه تحتاج الى نزاهه شي طبيعي ماراح يورطو ابن الوزير الكبار يسنعون بعض رفعت الجلسه
الشهرانينزاهه بحاجة الی نزاهه
واااااااسطة(استغلال النفوذ ) حيث نصت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19/11/1377هـ الفقرة (أ) على : (معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها
من امن العقوبة اساء الادبوبعدين ايش بيصير في الموضوع سوف يتم عقابهم ولا ايش يعني؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
الهمدانياسامي رهيبة ههههههه ***
واااااااسطة(استغلال النفوذ ) حيث نصت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19/11/1377هـ الفقرة (أ) على : (معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها
🏇🚭يعنى يا نزاهة تيتى تيتى مثل ما رحتى جيئتى ما لديكم أى صلاحية تتخذونها اذا ما هى الفائدة من وجودكم ؟ ماهى الناس عارفة أن التعيين مخالف للشروط وهم يريدون ما هى الاجراءات المتخذه بحق الخارجين عن القانون
2+2يا اخوان انتم ضالمين الوزير ..الوزير**
عدد التعليقات:45
ana wbasتعليق مخالف
الغامدينزاهه نفسها بحاجه لنزاهه **
..اذا نزاهة مااكتشفت ***
2+2تعليق مخالف
علي العمري10 وزرات ايش. بقي. بس الترفيه. هيه. الاول. في النزاهه
سيرايفوا**توكلنا على الله الحمد لله الذي جعل الرزق في السماء والا تخطفه الناس في الارض
CNN1اذن من حق الموظفين ان يطالبو ببدلاتهم الملغاه. لان ما بنى على باطل فهو باطل
ت.متعليق مخالف
atmzتعليق مخالف
موسى بن موسى10 وزارات يا ساتر الفساد عدو التنميه ... الله انعم علينا بافضل دين ولكن الكثيرين لا يطبقونه في كل النواحي والا لارتقينا لمستوى الدول المتقدمه .. يفترض ان يستقيل وزير الخدمه
ت.متعليق مخالف
سيرايفواامسكلي واقطعلك وبكره افسحك هيئة مدارة الفساد حسبي الله وكفى حسبي الله وكفى حسبي الله وكفى
ابو لمى التميميبما معناه الدرعى ترعى
عدد التعليقات:15723
قلم الحقيقهنحتاج الى برلمان انتخابي من الشعب بدلآ من مجلس الشورى الحالي. يكون دوره الرئيسي أن يراقب أداء الوزراء في وزاراتهم ومدى تقديم خدماتهم للشعب على الوجه المطلوب.وتكون حكومتنا الرشيدة هي المنفذ لكل قراراته
قمرانتعليق مخالف
يالطيفمن الاخر يبقى ام يعدل وضعه ويكون في مصاف الشباب الذين ينتظرون التعيين الشرح غير واضح بشأن ابن الوزير عطونها بالوجه الصحيح وش الزبدة
سابقتشعيب وتشتيت الموضوع من اجل تمييع القضية مادخل 10وزارات في قضية أبن الوزير بدأت نزاهة تفقد الاجاه والانحراف عن الهدف هذه القضية أصبحت قضية رأي عام والنَّاس تنتظر النتائج فإما ان تكون نزاهة اولا تكون
عدد التعليقات:15723
قلم الحقيقهأجل الاسكان وخططه ضاربها الشلل التام وشــــــــ هو منه ؟؟؟.مايحتاج لانزاهة ولانقاهة الشواهد ماثلة للعيان. ماعليك الا أن تشاهد والحكم لك.
...تعليق مخالف
قلم من ذهبإعفاء الوزير لمخالفة النظام الأمانة والمساواة بين أفراد الشعب هي أساس العدل لاتنسي ياوزير العمل انت في منصب حساس يتعلق توظيف أبناء الوطن ليس الإعفاء فقط بل العقوبة ليكون عبرة لجميع الوزراء الله بلدن
في الصميمتعليق مخالف
Samالبلد رايح فيها فساد بفساد . والضحيه المواطن الغلبان .
...على الوزير تقديم استقالته وان بقى فلعلم ان الموضوع اكبر من الوزير
طريخم نابلسيمن ابجديات عمل سعادة وزير الخدمة ان يعرف سن تقاعد الموظف ، بينما للاسف سعادة الوزير لم يكن يلم بسن تقاعد الموظف مره كان يقول 59 والعسكري 45 وكلها خطأ
ابو نوافطيب والخلاصة من هذا الكلام ايش الاجراءات القانونية المتخذة من قبل هيئة النزاهة في حق الوزير وابنه المتميز كله ضحك علينا ويبقي الوضع كما هو عليه الوزير يشيل ولده المتميز من وزارة لوزارة
الخلاوييمهل ولا يهمل سبحانك يا الله
الحكمة يمانيةصلب الموضوع هل ابن الوزير مخالف أو لا ؟؟؟ لا يحتاج كل هذا التموية يانزاهة، اما الامور الباقية فلا تخفى على احـــد
زائرابوفوازأنصحكم وانصح نفسي ايه لاخوه اكثرو ذا لأيام وبي كثره ولاحد يمل أو ينسى لأكثار لاكثار وبي كثره كل صباح وعند المساء من شرب الحليب مفيد ولامانع من وضع قليل من الزنجبيل ترا الحليب مفيد لي الصغار والكبار
الركاده طيبهتعليق 1 ... حقيقة من يابو حقيقه هذا الله ساق لسانه عشان يفضح نفسه بنفسه الى شاب 22 سنه يتقاضا 21600 ليه د.. مخ واعصاب ما اخذ هذا الراتب لكن ربك يمهل ولا يهمل***
طريخم نابلسيلولا كفائة الموظف السعودي والتزامة على مر الاجيال لما رئينا النهضة التي نعيشها كيف نبخس موظفي ارامكو وسابك وبقية موظفي القطاعين العام والخاص حقهم ومن اين يستلم الوزير راتبه اذا لم يعملوا الموظفين
عدد التعليقات:1276
نبرااسمالنا الا الله سبحانه الرقيب الحسيب لا هيئة ولا يحزنون.
حربي المدينةوأوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد! وش خلى من المخالفات؟ توظيفه كله مخالف
فكر حرتعليق مخالف
ناس13كل سنه ونت طيب صار ان هناك فسااااد
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدينرب ضارة نافعة
المزن🌺طيب !! وبعدين وش صار؟!🌺
خانهازا نفرات ***كتير
سبهللشيء طيب اكتشاف هيئة النزاهة لهذه الأشياء ولكن ماهي الا رأس جبل الجليد
ناساقسم بالله شي يقهر
ناسبرنامج استقطاب الكفائات المتميزه...كانت دايم على لسان الوزير
ناسوباقي مبررين ساحه الوزير ..ان الخدمه المدنيه لاعلم لها
88المخالفه عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية و المستفيد محل السوال هو ابن مدير الخدمة المدنية هذي نفس قصه البيضه و الدجاجه
ابو سليمانثقافةامسكلي واقطعلك والمجسوبيه والواسطه معروفه للجميع ياليت ابو الوزير ولا اخوى المدير ولا عندي كم بعير وسابق بم ارقيبه
عدد التعليقات:4463
العنيدلابد ان يعزل اي وزير سعى لتوظيف اقرباؤه بدون وجه حق
جبال سديرماقالة الوزير حقيقة واقعة نراها باعيننا في اغلب المصالح الحكومية بنسبة 80% الذين يعملون باخلاص ويتواجدون في مكاتبهم 20% فقط
الركاده طيبه(( كلمه او زلة لسان من وزير )) عصفة بكل الوزارات وكشفتهم هههههههههه اكيد زملاه من الوزراء الأن بيطردونه من القروب خخخخخخخخخخخخخ
بوسعدكفو وبيض الله وجيهكم, الله يحفظ ملكنا سلمان الحزم ياجعلني افداه بروحي ودمي.
الركاده طيبهوش بقى كل الوزارات ذكرتموها الدنيا خربانه***
الله معك يا معالي الوزير فانت ابرأت ذمتك وقلت الحقيقه التي اوجعت الكثيراذا طاح الجمل كثرت سكاكينه كل هذا الهجوم على الرجال علشان قال الحقيقه ثانيا مكافحة الفساد وينك من زماااان . شهر عسل .