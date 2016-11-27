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“نزاهة” تكشف عن نتائج التحقيق في قضية توظيف ابن الوزير..وتورط 10 وزارات

27 نوفمبر, 2016 , 12:22 م
“نزاهة” تكشف عن نتائج التحقيق في قضية توظيف ابن الوزير..وتورط 10 وزارات
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صحيفة المرصد: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن نتائج تحرياتها وتحققها بشأن ما تم تداول حول “توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية”، وما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية.بعد اتخاذ الإجراءات النظامية إلى المقام السامي الكريم.

وتبيّن للهيئة أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة)، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو أن لا يقل عن (33) سنة.

كما تبين لـ”نزاهة” بحسب بيانها عدم التزام (10) وزارات في بعض حالات التعاقد بــواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، وهي: ( وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)- على حد قولها.



تعليقات ( 67 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 67
    27 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    سيم سيم بت نو ديفرنت

    توظيف في ***
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  2. 66
    27 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    مشــعل

    نتائج التحقيق ؟ وين نتائج الاجراء
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  3. 65
    27 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    مجرة التبانة

    قبل كم سنه فصل ناس تم توظيفهم رسمي بسبب خطأ في التوظيف ، يجب فصل كل من حصل على الوظيفة بشكل غير نظامي كائنا من كان* على الرؤوس كلنا مواطنين لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات وهذا مبدأ المواطنة.
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  4. 64
    27 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    حمدالربياوي

    اللي نبغى نعرفه هل سيحاسب الوزير ؟؟؟ وهل وزراء الوزارات اللي توسطوا ومرت المعاملة من عندهم سيحاسبون مثل بقية الشعب ؟؟ افيدونا يانزاهه
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  5. 63
    27 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    نور

    تعليق مخالف
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  6. 62
    27 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    محاورة كورة

    يعني الحين من إثرى***-
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  7. 61
    27 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    احمد

    ابن الوزير إنتاجيته ساعه مثل إنتاجية الموظفين السعوديين **
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  8. 60
    27 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    الله كريم

    سنصل لرؤية 2030 باذن الله شكراً على القوة الخارقة لنزاهه ومكافحة الفساد واتخاذ الاجراءات الحازمة والحاسمة والرادعة الله يرحم مزنه
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  9. 59
    27 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    مصمم

    المذكور مازال على رأس العمل ///***
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  10. 58
    27 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    سنكولا

    نزاهه تحتاج الى نزاهه شي طبيعي ماراح يورطو ابن الوزير الكبار يسنعون بعض رفعت الجلسه
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  11. 57
    27 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    الشهراني

    نزاهه بحاجة الی نزاهه
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  12. 56
    27 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    واااااااسطة

    (استغلال النفوذ ) حيث نصت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19/11/1377هـ الفقرة (أ) على : (معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها
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  13. 55
    27 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    من امن العقوبة اساء الادب

    وبعدين ايش بيصير في الموضوع سوف يتم عقابهم ولا ايش يعني؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
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  14. 54
    27 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    الهمداني

    اسامي رهيبة ههههههه ***
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  15. 53
    27 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    واااااااسطة

    (استغلال النفوذ ) حيث نصت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19/11/1377هـ الفقرة (أ) على : (معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 52
    27 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    🏇🚭

    يعنى يا نزاهة تيتى تيتى مثل ما رحتى جيئتى ما لديكم أى صلاحية تتخذونها اذا ما هى الفائدة من وجودكم ؟ ماهى الناس عارفة أن التعيين مخالف للشروط وهم يريدون ما هى الاجراءات المتخذه بحق الخارجين عن القانون
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  17. 51
    27 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    2+2

    يا اخوان انتم ضالمين الوزير ..الوزير**
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  18. 50
    27 نوفمبر, 2016 , 13:29 م
    عدد التعليقات:45

    ana wbas

    تعليق مخالف
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  19. 49
    27 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    الغامدي

    نزاهه نفسها بحاجه لنزاهه **
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  20. 48
    27 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    ..

    اذا نزاهة مااكتشفت ***
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  21. 47
    27 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    2+2

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 46
    27 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    علي العمري

    10 وزرات ايش. بقي. بس الترفيه. هيه. الاول. في النزاهه
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  23. 45
    27 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    سيرايفوا

    **توكلنا على الله الحمد لله الذي جعل الرزق في السماء والا تخطفه الناس في الارض
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  24. 44
    27 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    CNN1

    اذن من حق الموظفين ان يطالبو ببدلاتهم الملغاه. لان ما بنى على باطل فهو باطل
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  25. 43
    27 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    ت.م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 42
    27 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    atmz

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 41
    27 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    موسى بن موسى

    10 وزارات يا ساتر الفساد عدو التنميه ... الله انعم علينا بافضل دين ولكن الكثيرين لا يطبقونه في كل النواحي والا لارتقينا لمستوى الدول المتقدمه .. يفترض ان يستقيل وزير الخدمه
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  28. 40
    27 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    ت.م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  29. 39
    27 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    سيرايفوا

    امسكلي واقطعلك وبكره افسحك هيئة مدارة الفساد حسبي الله وكفى حسبي الله وكفى حسبي الله وكفى
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  30. 38
    27 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    ابو لمى التميمي

    بما معناه الدرعى ترعى
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  31. 37
    27 نوفمبر, 2016 , 13:15 م
    عدد التعليقات:15723

    قلم الحقيقه

    نحتاج الى برلمان انتخابي من الشعب بدلآ من مجلس الشورى الحالي. يكون دوره الرئيسي أن يراقب أداء الوزراء في وزاراتهم ومدى تقديم خدماتهم للشعب على الوجه المطلوب.وتكون حكومتنا الرشيدة هي المنفذ لكل قراراته
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  32. 36
    27 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    تعليق مخالف
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  33. 35
    27 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    قمران

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 34
    27 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    يالطيف

    من الاخر يبقى ام يعدل وضعه ويكون في مصاف الشباب الذين ينتظرون التعيين الشرح غير واضح بشأن ابن الوزير عطونها بالوجه الصحيح وش الزبدة
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  35. 33
    27 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    سابق

    تشعيب وتشتيت الموضوع من اجل تمييع القضية مادخل 10وزارات في قضية أبن الوزير بدأت نزاهة تفقد الاجاه والانحراف عن الهدف هذه القضية أصبحت قضية رأي عام والنَّاس تنتظر النتائج فإما ان تكون نزاهة اولا تكون
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  36. 32
    27 نوفمبر, 2016 , 13:12 م
    عدد التعليقات:15723

    قلم الحقيقه

    أجل الاسكان وخططه ضاربها الشلل التام وشــــــــ هو منه ؟؟؟.مايحتاج لانزاهة ولانقاهة الشواهد ماثلة للعيان. ماعليك الا أن تشاهد والحكم لك.
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  37. 31
    27 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    ...

    تعليق مخالف
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  38. 30
    27 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    قلم من ذهب

    إعفاء الوزير لمخالفة النظام الأمانة والمساواة بين أفراد الشعب هي أساس العدل لاتنسي ياوزير العمل انت في منصب حساس يتعلق توظيف أبناء الوطن ليس الإعفاء فقط بل العقوبة ليكون عبرة لجميع الوزراء الله بلدن
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  39. 29
    27 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    في الصميم

    تعليق مخالف
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  40. 28
    27 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    Sam

    البلد رايح فيها فساد بفساد . والضحيه المواطن الغلبان .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    ...

    على الوزير تقديم استقالته وان بقى فلعلم ان الموضوع اكبر من الوزير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    طريخم نابلسي

    من ابجديات عمل سعادة وزير الخدمة ان يعرف سن تقاعد الموظف ، بينما للاسف سعادة الوزير لم يكن يلم بسن تقاعد الموظف مره كان يقول 59 والعسكري 45 وكلها خطأ
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  43. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    ابو نواف

    طيب والخلاصة من هذا الكلام ايش الاجراءات القانونية المتخذة من قبل هيئة النزاهة في حق الوزير وابنه المتميز كله ضحك علينا ويبقي الوضع كما هو عليه الوزير يشيل ولده المتميز من وزارة لوزارة
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  44. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    الخلاوي

    يمهل ولا يهمل سبحانك يا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    الحكمة يمانية

    صلب الموضوع هل ابن الوزير مخالف أو لا ؟؟؟ لا يحتاج كل هذا التموية يانزاهة، اما الامور الباقية فلا تخفى على احـــد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    زائرابوفواز

    أنصحكم وانصح نفسي ايه لاخوه اكثرو ذا لأيام وبي كثره ولاحد يمل أو ينسى لأكثار لاكثار وبي كثره كل صباح وعند المساء من شرب الحليب مفيد ولامانع من وضع قليل من الزنجبيل ترا الحليب مفيد لي الصغار والكبار
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  47. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    الركاده طيبه

    تعليق 1 ... حقيقة من يابو حقيقه هذا الله ساق لسانه عشان يفضح نفسه بنفسه الى شاب 22 سنه يتقاضا 21600 ليه د.. مخ واعصاب ما اخذ هذا الراتب لكن ربك يمهل ولا يهمل***
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  48. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    طريخم نابلسي

    لولا كفائة الموظف السعودي والتزامة على مر الاجيال لما رئينا النهضة التي نعيشها كيف نبخس موظفي ارامكو وسابك وبقية موظفي القطاعين العام والخاص حقهم ومن اين يستلم الوزير راتبه اذا لم يعملوا الموظفين
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  49. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:1276

    نبرااس

    مالنا الا الله سبحانه الرقيب الحسيب لا هيئة ولا يحزنون.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    حربي المدينة

    وأوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد! وش خلى من المخالفات؟ توظيفه كله مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    فكر حر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    ناس

    13كل سنه ونت طيب صار ان هناك فسااااد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    رب ضارة نافعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    المزن

    🌺طيب !! وبعدين وش صار؟!🌺
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  55. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    خان

    هازا نفرات ***كتير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    سبهلل

    شيء طيب اكتشاف هيئة النزاهة لهذه الأشياء ولكن ماهي الا رأس جبل الجليد
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  57. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    ناس

    اقسم بالله شي يقهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    ناس

    برنامج استقطاب الكفائات المتميزه...كانت دايم على لسان الوزير
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  59. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    ناس

    وباقي مبررين ساحه الوزير ..ان الخدمه المدنيه لاعلم لها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    88

    المخالفه عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية و المستفيد محل السوال هو ابن مدير الخدمة المدنية هذي نفس قصه البيضه و الدجاجه
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  61. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    ابو سليمان

    ثقافةامسكلي واقطعلك والمجسوبيه والواسطه معروفه للجميع ياليت ابو الوزير ولا اخوى المدير ولا عندي كم بعير وسابق بم ارقيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 12:39 م
    عدد التعليقات:4463

    العنيد

    لابد ان يعزل اي وزير سعى لتوظيف اقرباؤه بدون وجه حق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    جبال سدير

    ماقالة الوزير حقيقة واقعة نراها باعيننا في اغلب المصالح الحكومية بنسبة 80% الذين يعملون باخلاص ويتواجدون في مكاتبهم 20% فقط
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  64. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    الركاده طيبه

    (( كلمه او زلة لسان من وزير )) عصفة بكل الوزارات وكشفتهم هههههههههه اكيد زملاه من الوزراء الأن بيطردونه من القروب خخخخخخخخخخخخخ
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  65. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    بوسعد

    كفو وبيض الله وجيهكم, الله يحفظ ملكنا سلمان الحزم ياجعلني افداه بروحي ودمي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    الركاده طيبه

    وش بقى كل الوزارات ذكرتموها الدنيا خربانه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  67. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    الله معك يا معالي الوزير فانت ابرأت ذمتك وقلت الحقيقه التي اوجعت الكثير

    اذا طاح الجمل كثرت سكاكينه كل هذا الهجوم على الرجال علشان قال الحقيقه ثانيا مكافحة الفساد وينك من زماااان . شهر عسل .
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