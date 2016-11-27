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بالفيديو: مشهد غريب ظهر به محمد عبدالجواد داخل الاستوديو التحليلي بعد مباراة الأهلي والهلال

27 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
بالفيديو: مشهد غريب ظهر به محمد عبدالجواد داخل الاستوديو التحليلي بعد مباراة الأهلي والهلال
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صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو ظهر فيه لاعب الأهلي السابق محمد عبدالجواد، وقد تمزق قميصه، ويقوم أحد الأشخاص بحقنة بإبرة، استغراب وتسائلات “المغردين”.

ووصف المغردون اللقطة بالغريبة لاسيما أنها داخل الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والهلال التي انتهت بفوز الأخير 2-1.

ويظهر الفيديو عبدالجواد وهو يجلس بجانب محمد الدعيع، وقيل إن السبب في ذلك هو خفض نسبة الضغط التي ارتفعت لديه بسبب نتيجة المباراة، بينما قال البعض إنها حملة تطعيم ضد الإنفلونزا.



تعليقات ( 36 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 36
    27 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    الهمداني

    عبدالجواد توه خارج من***
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  2. 35
    27 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    اسمرعبر

    ما ينلام الهلال يلعب على باب واحد وصاكينهم بهدفين اكيد حالته بتكون كذا مثل الفقراوي بالضبط اذا دبغناهم بـ ٤
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 34
    27 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    محمدالجعيد

    الشرهه على المخرج
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 33
    27 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    شعراء للفريق

    الله يشفيه وكل فريق يشف له شاعر يمدحه ويجيد الشعر وللجمهور ايضا والمشجعين
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  5. 32
    27 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    زائر

    الله يشفيه ويعافية احمدو ربكم على العافية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 31
    27 نوفمبر, 2016 , 12:53 م
    عدد التعليقات:11583

    إنسان منصف

    ليش مستغربين،،،،يابشر،،،،اللاعبين،،،،والفنانين ،،،،مطربين ومطربات،،ممثلين وممثلات،،،،،اغلبهم،،،طلعوا من الشارع،،،الى النجوميه،،،،لا ثقافة ،،،،ولا علم،،،،مجرد ،،،،كره،،،،او صوت،،،او تمثيل،،،فلا تستغربو
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  7. 30
    27 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    فهد البدر

    حملة تطعيم جميع عاملين استاد الجوهرة وارامكو المسئولة عن الملعب ولم يكن هناك تصوير تلفزيوني كان تصوير خاص من بعض زملائه وياطواقي خفو علينا ترا الدعوة 3نقاط بعد سلب البطولات منكم وتعريتكم من الاهلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 29
    27 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    D.R

    مرة ثانية ما تتحدى الزعيم يا عبدالجواد
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  9. 28
    27 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    الراهي

    حركات مبتذله للفت النظر ..... دايم له حركات كاريكاتوريه غبيه"""""
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    غليص

    شكل الطحلبي اغمى عليه بعد ما ما فاز عليه الزعيم
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  11. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    احا

    سماجه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    مجبر رجل القعسي

    حقنة تطعيم مثل داوود الشريان طعم اثناء بث حلق الثامنه وكان موضوع الحلقه عن التطعبات الخاصه لمكافحه االانفلونزا الموسميه انصح اصحاب الطواقي التأدب في التعليق واقول لهم لنتفرحوا بكأس الدوري
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  13. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    عزيز

    للعلم هذا اللي حصل في الفاصل مو على الهواء كما التبس على بعض اللي شاركوا في كتابة تعليقاتهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  14. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    ابوسعود

    اذا بليتوا فاستترو هل هذا الصياح وهذي الحركات تليق برجل يمثل قدورة لبعض الشباب وش ترك للجنس الناعم وللمستأنثين من الرجال حسافه هذا وامثاله تدفع مبالغ مالية للاشتراك ومتابتعهم في الناقل الرسمي
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  15. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    حنشل

    هذه نتائج التعصب الذي وصلنا اليه من اعلام فاسد ورياضة فاسده نسال الله السلامه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    موسى بن موسى

    بعض االلاعبين والفنانين اذا تقدم بهم العمر يسيؤن لتاريخهم بتصرقات لا تليق
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    مراقب

    أشياءغريبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    زائره

    من وسائل التواصل عرفنا أن الرجال ناقصين عقل ودين واكثرهم بعد بلا عقل الله يوفق من اخترع لنا كل وسائل التواصل ..أمي تقول اول مانسمع الا صوتهم في المجلس ولا ندري عن سواليفهم نهابهم ونخاف منهم هههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(54)
  19. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 12:08 م

    ابو عقلين

    طيب ليش التصوير كان سترت نفسك بصراحه منظر لايليق برجل بعمرك وبشهرتك عيب العقل نعمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    اذا كان تطعيم انفلونزا كما رقعتم ليش الدعيع ما طعم وليش يشيل كامل ملابسه تقل طالع من مضاربه احترموا عقولنا وبلاش بكش
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  21. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص
    عدد التعليقات:15723

    قلم الحقيقه

    حتى امساكه ببدلة زميله الدعيع فيها نوع من الاستخفاف بالآخرين وعدم الاكتراث بهم وبتواجدهم وبمكانتهم وهو أسلوب لايمكن أن يقدم عليه شخص يحترم نفسه وغيره.والشكرلحارس المنتحب السابق لتحمله تهريج هذا المهرج
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  22. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    ستبدي لك الايام ما كنت ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    اسد

    يالربع حدو من المهازل لهذي الكورة ومتابعتها والمفروض كل ***حقين الكورة الحد الجنوبي قسم بالله يتعلم ويعرف الفرق بين الكورة والمعارك مهززززززله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    88

    مريض الله يشفيه
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  26. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    يالطيف

    احمدو ربكم على الصحه شوفو كيف الله يشفي مرضى المسلمين صدق من قال الناس مالها الى الظاهر وداخل الناس الله اعلم به
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    احمد عسيري

    لماذا تغتال الفرحة والابتسامة على شفاه الناس دعوه اقسم لكم بانه رجل فاضل ومحترم ومحبوب لكل من عرفه اخلاقه حميدة وسريرته نقية يحب المزاح والضحك وصنع الابتسامة حواليه الله يسعده في دينه ودنياه
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  28. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    ابو عسرة

    ويبغون ندفع اشتراك هزلت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    شجاع

    تكفى ياعبد الجواد ما عاد باقي لك الا مايحمله محبيك من اخلاق وثقل وكريزما تليق بجمهورك ومحبيك وخل المزاح والضحك خلف الكواليس فانتم من الجيل الذهبي الذي يصعب تكرارة
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  31. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:45

    ana wbas

    هى حملة تطعيم ضد الإنفلونزا.وكان يجب الاشارة من مقدم البرنامج والايضاح للمتابعين وقد يكون من اثار الهزيمه من الزعيم للاهلى والله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    شايف كذا

    قلت ***وما فيه احترام للمشاهد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    الحائر

    يادافع البلاء الله يكفي شر هالكوره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:15723

    قلم الحقيقه

    سلامات وشـــــ هذه الفوضى وقلة ***والحركات والمشاهد التي أقل مايقال عنها عيب التي تخرج من الذين كانو يحسبون في يوم ما نجوم لرياضتنا ومنتخبنا وأنديتنا السعودية.مريض يالحبيب اجلس في بيتكم أستر لك.
    لا يعجبني(5) اعجبني(9)
  35. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    احمد الغامدي

    تطعيم عادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    احمد الغامدي

    تطعيم عادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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