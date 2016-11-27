بالفيديو: مشهد غريب ظهر به محمد عبدالجواد داخل الاستوديو التحليلي بعد مباراة الأهلي والهلال

صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو ظهر فيه لاعب الأهلي السابق محمد عبدالجواد، وقد تمزق قميصه، ويقوم أحد الأشخاص بحقنة بإبرة، استغراب وتسائلات “المغردين”.
ووصف المغردون اللقطة بالغريبة لاسيما أنها داخل الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والهلال التي انتهت بفوز الأخير 2-1.
ويظهر الفيديو عبدالجواد وهو يجلس بجانب محمد الدعيع، وقيل إن السبب في ذلك هو خفض نسبة الضغط التي ارتفعت لديه بسبب نتيجة المباراة، بينما قال البعض إنها حملة تطعيم ضد الإنفلونزا.
تعليقات ( 36 )
الهمدانيعبدالجواد توه خارج من***
اسمرعبرما ينلام الهلال يلعب على باب واحد وصاكينهم بهدفين اكيد حالته بتكون كذا مثل الفقراوي بالضبط اذا دبغناهم بـ ٤
محمدالجعيدالشرهه على المخرج
شعراء للفريقالله يشفيه وكل فريق يشف له شاعر يمدحه ويجيد الشعر وللجمهور ايضا والمشجعين
زائرالله يشفيه ويعافية احمدو ربكم على العافية
عدد التعليقات:11583
إنسان منصفليش مستغربين،،،،يابشر،،،،اللاعبين،،،،والفنانين ،،،،مطربين ومطربات،،ممثلين وممثلات،،،،،اغلبهم،،،طلعوا من الشارع،،،الى النجوميه،،،،لا ثقافة ،،،،ولا علم،،،،مجرد ،،،،كره،،،،او صوت،،،او تمثيل،،،فلا تستغربو
فهد البدرحملة تطعيم جميع عاملين استاد الجوهرة وارامكو المسئولة عن الملعب ولم يكن هناك تصوير تلفزيوني كان تصوير خاص من بعض زملائه وياطواقي خفو علينا ترا الدعوة 3نقاط بعد سلب البطولات منكم وتعريتكم من الاهلي
D.Rمرة ثانية ما تتحدى الزعيم يا عبدالجواد
الراهيحركات مبتذله للفت النظر ..... دايم له حركات كاريكاتوريه غبيه"""""
غليصشكل الطحلبي اغمى عليه بعد ما ما فاز عليه الزعيم
احاسماجه
مجبر رجل القعسيحقنة تطعيم مثل داوود الشريان طعم اثناء بث حلق الثامنه وكان موضوع الحلقه عن التطعبات الخاصه لمكافحه االانفلونزا الموسميه انصح اصحاب الطواقي التأدب في التعليق واقول لهم لنتفرحوا بكأس الدوري
عزيزللعلم هذا اللي حصل في الفاصل مو على الهواء كما التبس على بعض اللي شاركوا في كتابة تعليقاتهم .
ابوسعوداذا بليتوا فاستترو هل هذا الصياح وهذي الحركات تليق برجل يمثل قدورة لبعض الشباب وش ترك للجنس الناعم وللمستأنثين من الرجال حسافه هذا وامثاله تدفع مبالغ مالية للاشتراك ومتابتعهم في الناقل الرسمي
حنشلهذه نتائج التعصب الذي وصلنا اليه من اعلام فاسد ورياضة فاسده نسال الله السلامه
موسى بن موسىبعض االلاعبين والفنانين اذا تقدم بهم العمر يسيؤن لتاريخهم بتصرقات لا تليق
مراقبأشياءغريبة
زائرهمن وسائل التواصل عرفنا أن الرجال ناقصين عقل ودين واكثرهم بعد بلا عقل الله يوفق من اخترع لنا كل وسائل التواصل ..أمي تقول اول مانسمع الا صوتهم في المجلس ولا ندري عن سواليفهم نهابهم ونخاف منهم هههههههه
ابو عقلينطيب ليش التصوير كان سترت نفسك بصراحه منظر لايليق برجل بعمرك وبشهرتك عيب العقل نعمة
عدد التعليقات:15723
قلم الحقيقهحتى امساكه ببدلة زميله الدعيع فيها نوع من الاستخفاف بالآخرين وعدم الاكتراث بهم وبتواجدهم وبمكانتهم وهو أسلوب لايمكن أن يقدم عليه شخص يحترم نفسه وغيره.والشكرلحارس المنتحب السابق لتحمله تهريج هذا المهرج
اسديالربع حدو من المهازل لهذي الكورة ومتابعتها والمفروض كل ***حقين الكورة الحد الجنوبي قسم بالله يتعلم ويعرف الفرق بين الكورة والمعارك مهززززززله
88مريض الله يشفيه
يالطيفاحمدو ربكم على الصحه شوفو كيف الله يشفي مرضى المسلمين صدق من قال الناس مالها الى الظاهر وداخل الناس الله اعلم به
احمد عسيريلماذا تغتال الفرحة والابتسامة على شفاه الناس دعوه اقسم لكم بانه رجل فاضل ومحترم ومحبوب لكل من عرفه اخلاقه حميدة وسريرته نقية يحب المزاح والضحك وصنع الابتسامة حواليه الله يسعده في دينه ودنياه
ابو عسرةويبغون ندفع اشتراك هزلت
شجاعتكفى ياعبد الجواد ما عاد باقي لك الا مايحمله محبيك من اخلاق وثقل وكريزما تليق بجمهورك ومحبيك وخل المزاح والضحك خلف الكواليس فانتم من الجيل الذهبي الذي يصعب تكرارة
عدد التعليقات:45
ana wbasهى حملة تطعيم ضد الإنفلونزا.وكان يجب الاشارة من مقدم البرنامج والايضاح للمتابعين وقد يكون من اثار الهزيمه من الزعيم للاهلى والله اعلم
شايف كذاقلت ***وما فيه احترام للمشاهد
الحائريادافع البلاء الله يكفي شر هالكوره
عدد التعليقات:15723
قلم الحقيقهسلامات وشـــــ هذه الفوضى وقلة ***والحركات والمشاهد التي أقل مايقال عنها عيب التي تخرج من الذين كانو يحسبون في يوم ما نجوم لرياضتنا ومنتخبنا وأنديتنا السعودية.مريض يالحبيب اجلس في بيتكم أستر لك.
احمد الغامديتطعيم عادي
احمد الغامديتطعيم عادي