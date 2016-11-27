بالفيديو: مشهد غريب ظهر به محمد عبدالجواد داخل الاستوديو التحليلي بعد مباراة الأهلي والهلال

صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو ظهر فيه لاعب الأهلي السابق محمد عبدالجواد، وقد تمزق قميصه، ويقوم أحد الأشخاص بحقنة بإبرة، استغراب وتسائلات “المغردين”.

ووصف المغردون اللقطة بالغريبة لاسيما أنها داخل الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والهلال التي انتهت بفوز الأخير 2-1.

ويظهر الفيديو عبدالجواد وهو يجلس بجانب محمد الدعيع، وقيل إن السبب في ذلك هو خفض نسبة الضغط التي ارتفعت لديه بسبب نتيجة المباراة، بينما قال البعض إنها حملة تطعيم ضد الإنفلونزا.