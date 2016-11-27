صحيفة المرصد: انشغلت الصحافة المحلية بالكويت، بالانقلاب الواضح في مشهد الانتخابات البرلمانية عقب عودة الإخوان المسلمين وشخصيات كانت قد قاطعت الانتخابات الأخيرة، مقابل تقلص تمثل السلفيين والشيعة، حسبما أفاد موقع “سي إن إن” الأمريكي.
ووصفت صحيفة “الجريدة” ما جرى بأنه “انتفاضة شعبية تطيح بأغلبية مجلس 2013″ واعتبرت ما جرى ترجمة واضحة لـ”غضب الجماهير وانتفاضتها الشعبية ضد أداء المجلس المنصرم”.
أما صحيفة “القبس” فقالت في افتتاحيتها إن الشعب الكويتي قال كلمته عبر مشاركة لم تعهدها الانتخابات وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد، ووصلت إلى نحو 70 في المائة فأفرزت مجلسا يوحي بمشهد سياسي ساخن في المرحلة المقبلة، مضيفة أن نسبة التغيير مقارنة بالمجلس الماضي وصلت إلى 62 في المائة.
وأكدت الصحيفة أن مقاعد الأقلية الشيعية في الكويت تراجعت من تسعة إلى ستة، كما خسر التيار السلفي في الدائرتين الثانية والثالثة وفقد وجوده فيهما، وحقق المقاطعون والمستقيلون من المجلس السابق نتيجة لافتة تجاوزت الـ50 في المئة حيث عاد من المقاطعين 9 نواب من اصل 16 مرشحاً، ونجح 3 نواب من الخمسة المستقيلين من مجلس 2013، في نتيجة تدل على أن المشاركة افضل من المقاطعة.
ويبدو أن تراجع حصة السلفيين والشيعة كان بين أبرز اهتمامات المغردين والناشطين الكويتيين عبر مختلف وسائل التواصل، إلى جانب حصول جماعة الإخوان المسلمين على أربعة مقاعد وفق أدنى تقدير، وذلك بعد موجة المقاطعة خلال الانتخابات الماضية.
يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقيات تهاني للفائزين بعضوية مجلس الأمة (البرلمان)، بعد انتهاء فرز الأصوات واتضاح تشكيلة المجلس الجديد وهوية أعضائه.
الكويت: خسائر للسلفيين والشيعة وعودة برلمانية للإخوان بعد مفاجآت انتخابية
صحيفة المرصد: انشغلت الصحافة المحلية بالكويت، بالانقلاب الواضح في مشهد الانتخابات البرلمانية عقب عودة الإخوان المسلمين وشخصيات كانت قد قاطعت الانتخابات الأخيرة، مقابل تقلص تمثل السلفيين والشيعة، حسبما أفاد موقع “سي إن إن” الأمريكي.
تعليقات ( 45 )
مجرة التبانةمبارك لمن فاز والله يحفظ الكويت واهلها تجربتهم البرلمانية ارث تاريخي يحتذى لايجب التخلي عنه بل تدعيمه وتطويره لخدمة شعب الكويت الحبيب.
مشــعلاذناب ايران الاخونج مادخلوا وطن الا دمروه
ام ايلينساميه الشياطين تكره سماع الاذان الحمدلله الذي عفانا مما ابتلاك به
عابر سبيلالف مبارك للإخوان الثقة الشعبية ، الشعوب تحب الاخوان مهما كانت الماكينة الإعلامية العالمية ضدهم . هم رمز النزاهة والأصالة بحق
الهمدانيماحد يجيب الناس للخلف غير السلفين
اسمرعبرنبارك لهم هذه الديموقراطية والانتخابات النزيهه التي يختار فيها الشعب من يرأسه
طريخم نابلسيشيعة ، سنه ، سلفيين , جاميين ، سروريين ، اخوان وغيره وغيره ما هي إلا اسماء سميتموها لم ينزل بها سلطان لهذا سيستمر التناحر وهدر دم المسلم لأخيه المسلم , اسماكم الله (( مسلمين )) فقط
ليبرالي31 حسب ماعرف ان الاخون صار لهم حضورمن85 اما في استينيات والسبعينيات كانت الكويت ديمقراطيه وفي عزشبابها والاخوان مايحلون في بلد الا يدهور امنه واقتصاده لنهم اهل نفاق ونصب واحتيال وعنصريه مكروهين شياطين
علي العمريمجلس. الشوره. عندنا. ***. افضل. وأحسن. فيه. علماه ***
يالطيفلا السلفيين ولا الشيعه قدمو شي المناصب اصبحت مكاسب انتم دخلتم المجلس ليس لترزز وتعملون لأنفسكم فقط لا وراكم مواطنين ينتظرون نتائج وقضاء حاجتهم المشكله انتم تاخذونها جاها وليس عمل وانتاج
عدد التعليقات:1276
نبرااسمجلس امه وبرلمان منتخب مين قدك يا كويت الديموقراطيه
علي العمريما. شا الله. هذا المجلس. الي. يخدم الشعب. كله. عاشت. الكويت. بلد. الحريه. في. اختيار من يمثل. الشعب.
معيضوهل للإخوان المسلمين حزب في الكويت
ليبراليالاخوان متغلغلين من سمعة فصل الجنسين في الدراسة ونامل ان دولة الكويت الشقيقه لاتكون تحت صيطرة دعاة الفتنه والفرقه
محب آل البيتتعليق مخالف
حقيقة المشهد !!!و طويت صفحة ومزقت أوراق
حقيقة المشهد !!!هذا قدركم فلا تتوهم قدرا لن تناله
حقيقة المشهد !!!9 الإخوان بعبع الجاميه ههههه ((وأهل السنة والجماعة لهما ولغيرهما بالمرصد ))
حقيقة المشهد !!!ألف مبروك للشعب الكويتي الشقيق ونسأل الله أن ينفع بهذا المجلس وأن يكون معول بناء ومساندة لا معول هدم ومناكفة وفرقة وتفريق
حقيقة المشهد !!!16 .... يوجد نواب مستقلون لكنهم يخدمون بعض التيارات ((*** )) هل تقصد هذا ؟!
حقيقة المشهد !!!ابو (( 4 )) سجل سوبر هاترك من قدك
حقيقة المشهد !!!ابو (( 6 )) و ابو (( 4 )) ماركة مسجلة لفريقين
حقيقة المشهد !!!الزبدة رابت على ( 4 )
88يا تعليق 7 شكلك ما عمرك رحت الكويت و لا تعرف اي شى عن الكويت نسبه الشيعه فى الكويت 30% من المواطنين الاصليين
عدد التعليقات:15723
قلم الحقيقهأخوان الكويت يختلفون عن أخوان جارهم في كل شيء فكريآ وتنويريآ واخلاصهم لوطنهم الأم الكويت وهم الأقرب للتجربة التركية التي سبقهم فيها التجربة القطرية.لكن الكويت برلمانية والقطرية عمرانية وسياسية.
حقيقة المشهد !!!وجعلوا من الأربعة ( 4 ) نصر مبين وفتح تمكين
حقيقة المشهد !!!خريف رابعه ربع على الاخوان
....يوجد نواب مستقلون لكنهم يخدمون بعض التيارات اكثر من المنتمين اليها
حقيقة المشهد !!!42 فاهم عادي الإخوان حتى في تونس (( قصدك طردهم الشعب التونسي كما طردهم الشعب الليبي بعد صحوة الشعبين ))
شيعي حزينالشيعة فقط ست أصوات ههههههه مقابل خمس واربعين لسنه هذي يُبين حجم الشيعة في العالم اقليه
حقيقة المشهد !!!((( 4 ))) مقاعد اخونية بعدد أصابع ( رابعة ) !لن ينسوها
حقيقة المشهد !!!((( 4 ))) مقاعد اخونية من بين 50 مقعد الف الف الف مبروك !
عدد التعليقات:1078
ساميةأهم شي لاينسون يختارون مؤذن للمجلس 😂😂😂
حقيقة المشهد !!!الشيعية 6 مقاعد + 4 مقاعد للأخوان = يعني ليس لهم الا 10 مقاعد من 50 مقعدد
عدد التعليقات:1078
ساميةالله يعينك ياالكويت
مبرووك للكويت والسنه عمومااساسا الشيعة في الكويت اقليه مجنسه كلهم ايرانيين ،،الكويت كلهم عوائل و قبائل سنيه حسب الاستفتاء الفوز خمس واربعين من النواب سنه بينما الشيعة لايشكلون سوى خمسة في المئه بمجلس الأمة مبرووك للكويت والسنه
....الله يرحمه ويصبر اهله السيول خير فلا تجعلوها شر
حقيقة المشهد !!!(( 4 )) مقاعد لأتباع جماعة الاخوان !!! طيب ليه يقولون دائما ليس هناك شيئ أسمه اخوان ؟!!
فاهمعادي الإخوان حتى في تونس نجحو في البرلمان لأنهم جديين في كل مكان يوجد فيه الإخوان ينجحون ولو استمر حكم الإخوان في مصر لنجحو
حقيقة المشهد !!!(( 4 )) مقاعد لأتباع جماعة الاخوان وتنظيمهم الدولي
حقيقة المشهد !!!مقاعد الاخوان في الكويت ( 4 ) مقاعد فقط لا غير الف مبروك !!!!!!!!!!!!!!!!
حقيقة المشهد !!!مقاعد الأقلية الشيعية في الكويت تراجعت من ( 9 ) إلى ( 6 )