الكويت: خسائر للسلفيين والشيعة وعودة برلمانية للإخوان بعد مفاجآت انتخابية

صحيفة المرصد: انشغلت الصحافة المحلية بالكويت، بالانقلاب الواضح في مشهد الانتخابات البرلمانية عقب عودة الإخوان المسلمين وشخصيات كانت قد قاطعت الانتخابات الأخيرة، مقابل تقلص تمثل السلفيين والشيعة، حسبما أفاد موقع “سي إن إن” الأمريكي.

ووصفت صحيفة “الجريدة” ما جرى بأنه “انتفاضة شعبية تطيح بأغلبية مجلس 2013″ واعتبرت ما جرى ترجمة واضحة لـ”غضب الجماهير وانتفاضتها الشعبية ضد أداء المجلس المنصرم”.

أما صحيفة “القبس” فقالت في افتتاحيتها إن الشعب الكويتي قال كلمته عبر مشاركة لم تعهدها الانتخابات وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد، ووصلت إلى نحو 70 في المائة فأفرزت مجلسا يوحي بمشهد سياسي ساخن في المرحلة المقبلة، مضيفة أن نسبة التغيير مقارنة بالمجلس الماضي وصلت إلى 62 في المائة.

وأكدت الصحيفة أن مقاعد الأقلية الشيعية في الكويت تراجعت من تسعة إلى ستة، كما خسر التيار السلفي في الدائرتين الثانية والثالثة وفقد وجوده فيهما، وحقق المقاطعون والمستقيلون من المجلس السابق نتيجة لافتة تجاوزت الـ50 في المئة حيث عاد من المقاطعين 9 نواب من اصل 16 مرشحاً، ونجح 3 نواب من الخمسة المستقيلين من مجلس 2013، في نتيجة تدل على أن المشاركة افضل من المقاطعة.

ويبدو أن تراجع حصة السلفيين والشيعة كان بين أبرز اهتمامات المغردين والناشطين الكويتيين عبر مختلف وسائل التواصل، إلى جانب حصول جماعة الإخوان المسلمين على أربعة مقاعد وفق أدنى تقدير، وذلك بعد موجة المقاطعة خلال الانتخابات الماضية.

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقيات تهاني للفائزين بعضوية مجلس الأمة (البرلمان)، بعد انتهاء فرز الأصوات واتضاح تشكيلة المجلس الجديد وهوية أعضائه.