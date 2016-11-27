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الكويت: خسائر للسلفيين والشيعة وعودة برلمانية للإخوان بعد مفاجآت انتخابية

27 نوفمبر, 2016 , 12:09 م
الكويت: خسائر للسلفيين والشيعة وعودة برلمانية للإخوان بعد مفاجآت انتخابية
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صحيفة المرصد: انشغلت الصحافة المحلية بالكويت، بالانقلاب الواضح في مشهد الانتخابات البرلمانية عقب عودة الإخوان المسلمين وشخصيات كانت قد قاطعت الانتخابات الأخيرة، مقابل تقلص تمثل السلفيين والشيعة، حسبما أفاد موقع “سي إن إن” الأمريكي.
ووصفت صحيفة “الجريدة” ما جرى بأنه “انتفاضة شعبية تطيح بأغلبية مجلس 2013″ واعتبرت ما جرى ترجمة واضحة لـ”غضب الجماهير وانتفاضتها الشعبية ضد أداء المجلس المنصرم”.
أما صحيفة “القبس” فقالت في افتتاحيتها إن الشعب الكويتي قال كلمته عبر مشاركة لم تعهدها الانتخابات وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد، ووصلت إلى نحو 70 في المائة فأفرزت مجلسا يوحي بمشهد سياسي ساخن في المرحلة المقبلة، مضيفة أن نسبة التغيير مقارنة بالمجلس الماضي وصلت إلى 62 في المائة.
وأكدت الصحيفة أن مقاعد الأقلية الشيعية في الكويت تراجعت من تسعة إلى ستة، كما خسر التيار السلفي في الدائرتين الثانية والثالثة وفقد وجوده فيهما، وحقق المقاطعون والمستقيلون من المجلس السابق نتيجة لافتة تجاوزت الـ50 في المئة حيث عاد من المقاطعين 9 نواب من اصل 16 مرشحاً، ونجح 3 نواب من الخمسة المستقيلين من مجلس 2013، في نتيجة تدل على أن المشاركة افضل من المقاطعة.
ويبدو أن تراجع حصة السلفيين والشيعة كان بين أبرز اهتمامات المغردين والناشطين الكويتيين عبر مختلف وسائل التواصل، إلى جانب حصول جماعة الإخوان المسلمين على أربعة مقاعد وفق أدنى تقدير، وذلك بعد موجة المقاطعة خلال الانتخابات الماضية.
يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقيات تهاني للفائزين بعضوية مجلس الأمة (البرلمان)، بعد انتهاء فرز الأصوات واتضاح تشكيلة المجلس الجديد وهوية أعضائه.



تعليقات ( 45 )

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  1. 45
    27 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    مجرة التبانة

    مبارك لمن فاز والله يحفظ الكويت واهلها تجربتهم البرلمانية ارث تاريخي يحتذى لايجب التخلي عنه بل تدعيمه وتطويره لخدمة شعب الكويت الحبيب.
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  2. 44
    27 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    مشــعل

    اذناب ايران الاخونج مادخلوا وطن الا دمروه
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  3. 43
    27 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    بشاير خير لان الاخوان رجال ودين وقويين ما شاء الله عليهم وسنه الاخوان سنه .
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  4. 42
    27 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    ام ايلين

    ساميه الشياطين تكره سماع الاذان الحمدلله الذي عفانا مما ابتلاك به
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  5. 41
    27 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    عابر سبيل

    الف مبارك للإخوان الثقة الشعبية ، الشعوب تحب الاخوان مهما كانت الماكينة الإعلامية العالمية ضدهم . هم رمز النزاهة والأصالة بحق
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  6. 40
    27 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    الهمداني

    ماحد يجيب الناس للخلف غير السلفين
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  7. 39
    27 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    اسمرعبر

    نبارك لهم هذه الديموقراطية والانتخابات النزيهه التي يختار فيها الشعب من يرأسه
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  8. 38
    27 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    طريخم نابلسي

    شيعة ، سنه ، سلفيين , جاميين ، سروريين ، اخوان وغيره وغيره ما هي إلا اسماء سميتموها لم ينزل بها سلطان لهذا سيستمر التناحر وهدر دم المسلم لأخيه المسلم , اسماكم الله (( مسلمين )) فقط
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  9. 37
    27 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    ليبرالي

    31 حسب ماعرف ان الاخون صار لهم حضورمن85 اما في استينيات والسبعينيات كانت الكويت ديمقراطيه وفي عزشبابها والاخوان مايحلون في بلد الا يدهور امنه واقتصاده لنهم اهل نفاق ونصب واحتيال وعنصريه مكروهين شياطين
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  10. 36
    27 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    أهم شيء لا يطلع مثل مجلس الأمة السابق مضاربات بالعقل والأحذية ومصارعة وصراخ وتهديد ووعيد وأن يرقى إلى تمثيل الشعب الكويتي وخسارة السنة هو خسارة للشعب الكويتي .
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  11. 35
    27 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    علي العمري

    مجلس. الشوره. عندنا. ***. افضل. وأحسن. فيه. علماه ***
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  12. 34
    27 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    يالطيف

    لا السلفيين ولا الشيعه قدمو شي المناصب اصبحت مكاسب انتم دخلتم المجلس ليس لترزز وتعملون لأنفسكم فقط لا وراكم مواطنين ينتظرون نتائج وقضاء حاجتهم المشكله انتم تاخذونها جاها وليس عمل وانتاج
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  13. 33
    27 نوفمبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:1276

    نبرااس

    مجلس امه وبرلمان منتخب مين قدك يا كويت الديموقراطيه
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  14. 32
    27 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    علي العمري

    ما. شا الله. هذا المجلس. الي. يخدم الشعب. كله. عاشت. الكويت. بلد. الحريه. في. اختيار من يمثل. الشعب.
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  15. 31
    27 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    معيض

    وهل للإخوان المسلمين حزب في الكويت
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  16. 30
    27 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    ليبرالي

    الاخوان متغلغلين من سمعة فصل الجنسين في الدراسة ونامل ان دولة الكويت الشقيقه لاتكون تحت صيطرة دعاة الفتنه والفرقه
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  17. 29
    27 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    محب آل البيت

    تعليق مخالف
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  18. 28
    27 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    حقيقة المشهد !!!

    و طويت صفحة ومزقت أوراق
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  19. 27
    27 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    حقيقة المشهد !!!

    هذا قدركم فلا تتوهم قدرا لن تناله
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  20. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    حقيقة المشهد !!!

    9 الإخوان بعبع الجاميه ههههه ((وأهل السنة والجماعة لهما ولغيرهما بالمرصد ))
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  21. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    حقيقة المشهد !!!

    ألف مبروك للشعب الكويتي الشقيق ونسأل الله أن ينفع بهذا المجلس وأن يكون معول بناء ومساندة لا معول هدم ومناكفة وفرقة وتفريق
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  22. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    حقيقة المشهد !!!

    16 .... يوجد نواب مستقلون لكنهم يخدمون بعض التيارات ((*** )) هل تقصد هذا ؟!
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  23. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    حقيقة المشهد !!!

    ابو (( 4 )) سجل سوبر هاترك من قدك
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  24. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    حقيقة المشهد !!!

    ابو (( 6 )) و ابو (( 4 )) ماركة مسجلة لفريقين
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  25. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    حقيقة المشهد !!!

    الزبدة رابت على ( 4 )
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  26. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    88

    يا تعليق 7 شكلك ما عمرك رحت الكويت و لا تعرف اي شى عن الكويت نسبه الشيعه فى الكويت 30% من المواطنين الاصليين
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  27. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 12:32 م
    عدد التعليقات:15723

    قلم الحقيقه

    أخوان الكويت يختلفون عن أخوان جارهم في كل شيء فكريآ وتنويريآ واخلاصهم لوطنهم الأم الكويت وهم الأقرب للتجربة التركية التي سبقهم فيها التجربة القطرية.لكن الكويت برلمانية والقطرية عمرانية وسياسية.
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  28. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    حقيقة المشهد !!!

    وجعلوا من الأربعة ( 4 ) نصر مبين وفتح تمكين
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  29. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    حقيقة المشهد !!!

    خريف رابعه ربع على الاخوان
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  30. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    ....

    يوجد نواب مستقلون لكنهم يخدمون بعض التيارات اكثر من المنتمين اليها
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  31. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    حقيقة المشهد !!!

    42 فاهم عادي الإخوان حتى في تونس (( قصدك طردهم الشعب التونسي كما طردهم الشعب الليبي بعد صحوة الشعبين ))
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  32. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    شيعي حزين

    الشيعة فقط ست أصوات ههههههه مقابل خمس واربعين لسنه هذي يُبين حجم الشيعة في العالم اقليه
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  33. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    حقيقة المشهد !!!

    ((( 4 ))) مقاعد اخونية بعدد أصابع ( رابعة ) !لن ينسوها
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  34. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    حقيقة المشهد !!!

    ((( 4 ))) مقاعد اخونية من بين 50 مقعد الف الف الف مبروك !
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  35. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 12:24 م
    عدد التعليقات:1078

    سامية

    أهم شي لاينسون يختارون مؤذن للمجلس 😂😂😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  36. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    حقيقة المشهد !!!

    الشيعية 6 مقاعد + 4 مقاعد للأخوان = يعني ليس لهم الا 10 مقاعد من 50 مقعدد
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  37. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    الإخوان بعبع الجاميه ههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 12:20 م
    عدد التعليقات:1078

    سامية

    الله يعينك ياالكويت
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  39. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    مبرووك للكويت والسنه عموما

    اساسا الشيعة في الكويت اقليه مجنسه كلهم ايرانيين ،،الكويت كلهم عوائل و قبائل سنيه حسب الاستفتاء الفوز خمس واربعين من النواب سنه بينما الشيعة لايشكلون سوى خمسة في المئه بمجلس الأمة مبرووك للكويت والسنه
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  40. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    ....

    الله يرحمه ويصبر اهله السيول خير فلا تجعلوها شر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    حقيقة المشهد !!!

    (( 4 )) مقاعد لأتباع جماعة الاخوان !!! طيب ليه يقولون دائما ليس هناك شيئ أسمه اخوان ؟!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    فاهم

    عادي الإخوان حتى في تونس نجحو في البرلمان لأنهم جديين في كل مكان يوجد فيه الإخوان ينجحون ولو استمر حكم الإخوان في مصر لنجحو
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    حقيقة المشهد !!!

    (( 4 )) مقاعد لأتباع جماعة الاخوان وتنظيمهم الدولي
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  44. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    حقيقة المشهد !!!

    مقاعد الاخوان في الكويت ( 4 ) مقاعد فقط لا غير الف مبروك !!!!!!!!!!!!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    حقيقة المشهد !!!

    مقاعد الأقلية الشيعية في الكويت تراجعت من ( 9 ) إلى ( 6 )
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