بالفيديو: شرطي مغربي يقتل “شاب” أمام والدته!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر مصرع شاب مغربي على يد شرطي أمام والدته في أحد شوارع بني ملال بالمغرب.
ويوضح المقطع الشباب المقتول وهو ملقى على الأرض، وعويل الأم وعدد من المارة الذين صادف مرورهم أثناء الحادث.
صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر مصرع شاب مغربي على يد شرطي أمام والدته في أحد شوارع بني ملال بالمغرب.
ويوضح المقطع الشباب المقتول وهو ملقى على الأرض، وعويل الأم وعدد من المارة الذين صادف مرورهم أثناء الحادث.
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 27 )
الهمدانيارواح الناس ماهي لعب بكرة بيجي القصاص
عدد التعليقات:5984
المنتصر بالله2017 مرحله خطيره تمر بها البلاد العربيه والإسلامية ويجب على الجميع حكام شعوب الهدؤ وعدم استفزاز بعض والجلوس مع بعض والاستماع إلى بعض في الرأي والمشوره وجعل العقل والمنطق أن يسود وجه الحوار الوطني .?
..حرام عليهم وين عايشين هذولا في غابة ..؟؟ ليه يقتله بلا رحمة حسبي الله عليهم
عدد التعليقات:5984
المنتصر باللههقوتي هذا الحادث مدبر مثل راع السمك لخلق غضب في الشارع المغربي ( بوعزيزي) مغربي وبو عزيزي مصري ووووووووووووووووووووووووووو
عدد التعليقات:5984
المنتصر باللهيجب على البطانه أن لا تحجب الواقع بين الحاكم والرعيه ويجب على الحاكم أن يسمع من أكثر من مصدر موثوق في مايجري ويحدث في دولهم وشعوبها لكي لا يصبح مثل الأطرش في الزفه أو مثل من كان العلقمي وزيره أيام...?
يالطيفخلو عويل امه المهم وش اصل القصه يمكن الشاب مطلوب ا شي الشرطي يقوم بواجبه ومن خرج عن القانون القانون يعيدة للقانون حتى ولو حصل اطلاق نار واصابات
٤٢٠آش كون خويا شفار لا شمكار
نوراكل التعليقات مخطط وايران ومدي ايش ولا احد علق على صوت الام المسكينه انا بكيت من قهري لما سمعت هذي الام تبكي ولدها الله يرحمه يارب ويصبر قلبها
طريخم نابلسيالله يصبر اوميته ويجبرها كانه ميت
الركاده طيبهالمغرب في السنين الأخيره سارت مرعبه من الشباب المجرم تجدهم على الدبابات او سيارات خاصه مجموعات يجوبون المناطق بالأسلحه البيضاء واعضمها السواطير لقتناص الضعفاء لخطفهم لسلبهم او اغتصابهم
عدد التعليقات:5984
المنتصر باللهالغرب يخطط لتدمير الدول العربية والإسلامية وهناك مؤامره على العرب لكن على الشعوب أن لا تنخدع ويجب على الحكام أن لا يستفزون شعوبهم ويحتوونهم ويصبرون على بعض النقد وبعض الملاحظات على تصريف المال العام
الركاده طيبهلولم يكن بلطجي ومن ارباب الأجرام والسطوا ماقتل .. الفلته ماهي زينه لابد للأمن ان يحكم قبضته على المجرمين .. بعدين الأمن لايقتل ويطلق الرصاص الحي اعتباطآ هذا جزاء كل من يفسد في الأرض ويؤذي المسلمين
عدد التعليقات:5984
المنتصر باللهفعلاً مايحدث في المغرب هو تهييج الشعب على الدوله والدليل هو قتل هذا الشاب وقبله راع السمك وهناك حركات في دول أخرى مثل راعي الشاهي على الجمر ووووووووووووو يجب على الدوله والشعب التكاتف وحذف مصر لبنان
ابو وسميمن وجه نظري لا يوجد اثار اطلاق النار على المقتول ولا آثار دماء واذا العسكري هو المتسبب في الحادثه يجوز استخدم الصاعق الكهربائي والرجال اغمي عليه
محمدلا حول الله وصار في الدنيا . الشرطه في خدمة الشعب ولا في قتل الشعب
صدي المحبهسيخرج المهدي أنشاء الله وهذه من علاماته كثرة القتل وكثرة الظلم !!!!!!!!!
ابو ريماغريب الاغلبية هاجمت الشرطي واتهتمت اما ***او ما فيه رحمة ولا حطو الاحتمال ان الشاب ممكن يكون ارتكب جريمة ورفض التوقف الله اعلم ما حصل عموما الله يرحمه ويعفو عنه كان برئيا او مذنبا ويصبر امه واهله
جرصموصايا المخطط منحوتة على نصب تذكاري ماسوني حجري *نصب جورجيا الغامض* يزيد ارتفاعة عن 10 امتار في ولاية جورجيا يهدفون لتقليص اعداد البشر للتعايش مع الطبيعة وهي بالواقع اضاحي للشطيان وعشر وصايا اخرى
ابو ريمابالمغرب ما يسمون ***بس اخطر هذولي يهجمو عليك في وضح النهار بالسكانين والسواطير الكبيرة وحظك حلو لو سرقوك وسلمت منهم لا مت ولا جتك ضربة تطيرت اصبعك او نص وجهك وخلو دمك نافورة
جرصممخطط "النظام العالمي الجديد" ذكره بوش الاب في عدد من خطاباته واوباما وترمب ايضا وكلهم يسيرون لتدمير البشرية بتقولون غير معقول وكلام كذب لكن كل مايحدث تفسيره الوحيد هو هذه المؤامرة الماسونية المفضوحة
ابو ريماالله يرحمه صدر بالمغرب قانون يسمح للشرطة اطلاق النار على اللصوص والمجرمين لايقافهم وقتلهم ان شكلو خطر للقضاء على ظاهرة السطو المسلح بالاسلحة النارية والبيضاء بعد تفشي الظاهرةوتعرض كثير المواطنين لسرقة
جرصمهذا مخطط ال NEW WORLD ORDER خططه مدبرة لرفع غضب الشعوب وتفكيك الثقة بينهم وبين حكوماتهم والهدف معروف يبونها ثورة وعقبها تقسيم وبعدها تقليص اعداد البشر ل2 مليار المنتجين مهنيا فقط والباقي مصيرهم الموت
هاشمقد يكون الشرطي ****
عسكوووول الوااافيتعليق مخالف
مشعل العتيبيالناس ماعاد في قلوبهم رحمه