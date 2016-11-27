بالفيديو: شرطي مغربي يقتل “شاب” أمام والدته!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر مصرع شاب مغربي على يد شرطي أمام والدته في أحد شوارع بني ملال بالمغرب.

ويوضح المقطع الشباب المقتول وهو ملقى على الأرض، وعويل الأم وعدد من المارة الذين صادف مرورهم أثناء الحادث.