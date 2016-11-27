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بالفيديو والصور.. اكتساء شوارع وبراري شقراء بالبرد

27 نوفمبر, 2016 , 14:02 م
بالفيديو والصور.. اكتساء شوارع وبراري شقراء بالبرد
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا تم التقاطها صباح اليوم الأحد، أثناء سقوط زخات من البرد على مدينة شقراء الواقعة في منطقة الرياض، كشفت اكتساء الشوارع والبراري باللون الأبيض.
وعلق الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس، على ما تداوله المغردون عبر حسابه بـ”تويتر” قائلًا:” بردية تصيب فجر اليوم شقراء وثرمداء والعبارات السيلية تجري بشكل قوي ناحية هاتين المنطقتين”.
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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 14:18 م
    عدد التعليقات:5987

    المنتصر بالله

    عادي من لا يحمي نفسه الدفاع المدني ليس مسؤول عن الخبول والحمقى علم
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  2. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 14:15 م
    عدد التعليقات:5987

    المنتصر بالله

    أجواء غير يا شيهانه ⚘🌷
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  3. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 14:12 م
    عدد التعليقات:5987

    المنتصر بالله

    من يرغب أن يتقهوى في ذا الطعوس يجي في خيمتي وكل شيء علانا من الماء إلى الخروف لأني مخيم لي يومين الله يحييييييكم عهود و 💘⚘🌷 112
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  4. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    متابع عن بعد

    الحمد لله .. الله يجعله مطر خير وبركة ويعم به بلاد المسلمين .. وعسى الله يعين رجال الدفاع المدني في ملاحقة الحمقى في الطعوس والوديان والشعيب..
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