صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا تم التقاطها صباح اليوم الأحد، أثناء سقوط زخات من البرد على مدينة شقراء الواقعة في منطقة الرياض، كشفت اكتساء الشوارع والبراري باللون الأبيض.
وعلق الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس، على ما تداوله المغردون عبر حسابه بـ”تويتر” قائلًا:” بردية تصيب فجر اليوم شقراء وثرمداء والعبارات السيلية تجري بشكل قوي ناحية هاتين المنطقتين”.
بالفيديو والصور.. اكتساء شوارع وبراري شقراء بالبرد
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا تم التقاطها صباح اليوم الأحد، أثناء سقوط زخات من البرد على مدينة شقراء الواقعة في منطقة الرياض، كشفت اكتساء الشوارع والبراري باللون الأبيض.
تعليقات ( 4 )
عدد التعليقات:5987
المنتصر باللهعادي من لا يحمي نفسه الدفاع المدني ليس مسؤول عن الخبول والحمقى علم
عدد التعليقات:5987
المنتصر باللهأجواء غير يا شيهانه ⚘🌷
عدد التعليقات:5987
المنتصر باللهمن يرغب أن يتقهوى في ذا الطعوس يجي في خيمتي وكل شيء علانا من الماء إلى الخروف لأني مخيم لي يومين الله يحييييييكم عهود و 💘⚘🌷 112
متابع عن بعدالحمد لله .. الله يجعله مطر خير وبركة ويعم به بلاد المسلمين .. وعسى الله يعين رجال الدفاع المدني في ملاحقة الحمقى في الطعوس والوديان والشعيب..