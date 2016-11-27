بالفيديو والصور.. اكتساء شوارع وبراري شقراء بالبرد

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا تم التقاطها صباح اليوم الأحد، أثناء سقوط زخات من البرد على مدينة شقراء الواقعة في منطقة الرياض، كشفت اكتساء الشوارع والبراري باللون الأبيض.

وعلق الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس، على ما تداوله المغردون عبر حسابه بـ”تويتر” قائلًا:” بردية تصيب فجر اليوم شقراء وثرمداء والعبارات السيلية تجري بشكل قوي ناحية هاتين المنطقتين”.







