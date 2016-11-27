شرطة القصيم تضبط قائد “جيب التويوتا”صاحب مقطع التطعيس-فيديو

صحيفة المرصد:ضبطت شرطة القصيم قائد جيب التويوتا المتهور الذي ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي أثناء اصطدامه بمركبة أخرى، وهو ما أدى إلى تضررها، حيث حذر متداولوه من خطورة القيادة بتهور والإضرار بالغير.

ووفقاً لموقع”سبق”أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه “بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر قيادة أحد الأشخاص لمركبةٍ من نوع جيب تويوتا ٢٠١٣ بتهورٍ وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر مما أدى إلى الإضرار بمركبةٍ أخرى جراء الاصطدام بها، فقد تم تحديد هوية قائد تلك المركبة من قبل مرور منطقة القصيم وإحضاره، وهو سعودي الجنسية (27 سنة)”.

وأضاف: اتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة وجرى حجز مركبته وإيقافه وإحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام.وتابع: كما سيتم عرضه على الهيئة المرورية المختصة؛ لتطبيق النظام بحقه وإنهاء إجراءات الحادث”.