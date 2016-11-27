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شرطة القصيم تضبط قائد “جيب التويوتا”صاحب مقطع التطعيس-فيديو

27 نوفمبر, 2016 , 14:11 م
شرطة القصيم تضبط قائد “جيب التويوتا”صاحب مقطع التطعيس-فيديو
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صحيفة المرصد:ضبطت شرطة القصيم قائد جيب التويوتا المتهور الذي ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي أثناء اصطدامه بمركبة أخرى، وهو ما أدى إلى تضررها، حيث حذر متداولوه من خطورة القيادة بتهور والإضرار بالغير.

ووفقاً لموقع”سبق”أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه “بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر قيادة أحد الأشخاص لمركبةٍ من نوع جيب تويوتا ٢٠١٣ بتهورٍ وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر مما أدى إلى الإضرار بمركبةٍ أخرى جراء الاصطدام بها، فقد تم تحديد هوية قائد تلك المركبة من قبل مرور منطقة القصيم وإحضاره، وهو سعودي الجنسية (27 سنة)”.

وأضاف: اتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة وجرى حجز مركبته وإيقافه وإحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام.وتابع: كما سيتم عرضه على الهيئة المرورية المختصة؛ لتطبيق النظام بحقه وإنهاء إجراءات الحادث”.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    REALITY

    و يجب منعه من قيادة أي سيارة لمدة عشر سنوات
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  2. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    عبيد ولد الشيخ علي

    مايذيك الى ***
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  3. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    ....

    الاولين كانوا يقيمون سباقات على الخيول ونحن الان في عصر السيارات وكل دوله في العالم تقيم سباقات اخطر لاتلاحقون الشباب حتى في البراري لكن راقبوهم ووجهوهم واعطوهم الثقه
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  4. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    .... محمد عبدالله

    تطعيس اسراف بالمال اتقوووووو الله
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  5. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    ....

    تعليق مخالف
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  6. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    ابوعابد

    تسمحون لهم بالتطعيس ثم تقبضون عليهم !!!
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  7. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    ....

    شاهد الغرب كل رياضه لها ترتيب وتنضيم حتى الرياضات الخطره
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  8. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    ....

    المفروض عمل ميدان منضم للتطعيس بسياج ومكان مخصص للجمهور وسيارات اسعاف
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  9. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    عادل

    يستاهل اللي ما ربووه اهله تربيه الشرطة
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  10. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    ....

    خير يضبطونه ليش مكان تطعيس يعني بر والخطاء على صاحب السياره المعترضه
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  11. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    تخيلوا لاسمح الله لو كان فى حوض الوانيت اشخاص جالسين كان حدثث كارثة أنسانية
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  12. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    أنا عن نفسي متطوع اي واحد اشوفه مخالف للأنظمه والقوانين على طول بلاغ عاجل

    شكراًلرجال الأمن البواسل على هذا الأنجاز وانا عن نفسي متطوع لخدمة المرور ورجال الأمن البواسل اقسم بالله اي واحد اشوفه يفحط-يقطع اشارة-يرتكب اي مخالفة اوثق وابلغ عنه هذا واجب وطني علينا ودام عزك ياوطنا
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  13. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 15:08 م
    عدد التعليقات:6112

    بسمه

    الاشكال هذي المفروض يعاقبوهم بالخدمة الاجتماعيه مثل تنظيف دورات المياه في الاستراحات والمساجد اللي بأحيائهم وتنظيف الشوارع كمان حتى يشوفوهم الناس اللي يعرفوهم ويمكن يمممكن ياخذوا درس ويعقلوا ولايخجلوا
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  14. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 15:03 م
    عدد التعليقات:8373

    الحرمان

    سبحان الله رغم ان الجمس متشطر وبعيد الا ان الاقدار لا مانع لها مهما احتاط الشخص
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  15. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    عزوزكو

    ياحبيبي ياسلام ومليون ألف سلامه عليه والله إنه كفوا والخطاء ع المعفن صاحب سيارة الحوض واقف في مكان رياضة وخطر فضلا عن ذلك ما في أماكن مخصصه رسميه لذلك ولا يمسكونة ليه حتى الواحد ماهو عارف يفعلها أف
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  16. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    عزوزكو

    ياحبيبي ياسلام ومليون ألف سلامه عليه والله إنه كفوا والخطاء ع المعفن صاحب سيارة الحوض واقف في مكان رياضة وخطر فضلا عن ذلك ما في أماكن مخصصه رسميه لذلك ولا يمسكونة ليه حتى الواحد ماهو عارف يفعلها أف
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  17. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    Ksb

    بعدين شف كيف امتص الصدمه وطلع صاحبها بخير بعد حفظ الله والله لو الجمس هو الي ناقز ع الجيب لا تصير علوم فارجوا عدم الفلسفه في هذي الامور محدثك سياره سيارته gxr 2014 وياليتني ما خذيته باي
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  18. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    Ksb

    تعليق ١ انت تعرف وش اختبار الصدمات بلعكس يدل ان السياره الامريكيه فيها مرونه ثانيا الجيب جاي من فوق كانك تنقز ع بطن واحد ثالثا شف الجمس ما تحرك الا متر رابعا السياره واقفه و هذي تفرق
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  19. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    همسات

    الله يصلح شبابنا ويعين حكومتنا على تهورهم ومشاكلهم التي لاتنتهي !!
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  20. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    يالطيف

    كيف حددتم صاخب الجيب وانتم غير متواجدين وانكنتم متواجدين***
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  21. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    تويوتا وبس

    السارات الامريكي خردى تفككة على طول ودشدشت متل البسكويت
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  22. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    محب للسيسي واعشق تراب مصر

    الحمدلله قبضوا عليه وفكونا من شره
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