شرطة القصيم تضبط قائد “جيب التويوتا”صاحب مقطع التطعيس-فيديو

صحيفة المرصد:ضبطت شرطة القصيم قائد جيب التويوتا المتهور الذي ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي أثناء اصطدامه بمركبة أخرى، وهو ما أدى إلى تضررها، حيث حذر متداولوه من خطورة القيادة بتهور والإضرار بالغير.
ووفقاً لموقع”سبق”أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه “بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر قيادة أحد الأشخاص لمركبةٍ من نوع جيب تويوتا ٢٠١٣ بتهورٍ وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر مما أدى إلى الإضرار بمركبةٍ أخرى جراء الاصطدام بها، فقد تم تحديد هوية قائد تلك المركبة من قبل مرور منطقة القصيم وإحضاره، وهو سعودي الجنسية (27 سنة)”.
وأضاف: اتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة وجرى حجز مركبته وإيقافه وإحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام.وتابع: كما سيتم عرضه على الهيئة المرورية المختصة؛ لتطبيق النظام بحقه وإنهاء إجراءات الحادث”.
تعليقات ( 22 )
REALITYو يجب منعه من قيادة أي سيارة لمدة عشر سنوات
عبيد ولد الشيخ عليمايذيك الى ***
....الاولين كانوا يقيمون سباقات على الخيول ونحن الان في عصر السيارات وكل دوله في العالم تقيم سباقات اخطر لاتلاحقون الشباب حتى في البراري لكن راقبوهم ووجهوهم واعطوهم الثقه
.... محمد عبداللهتطعيس اسراف بالمال اتقوووووو الله
....تعليق مخالف
ابوعابدتسمحون لهم بالتطعيس ثم تقبضون عليهم !!!
....شاهد الغرب كل رياضه لها ترتيب وتنضيم حتى الرياضات الخطره
....المفروض عمل ميدان منضم للتطعيس بسياج ومكان مخصص للجمهور وسيارات اسعاف
عادليستاهل اللي ما ربووه اهله تربيه الشرطة
....خير يضبطونه ليش مكان تطعيس يعني بر والخطاء على صاحب السياره المعترضه
أنا عن نفسي متطوع اي واحد اشوفه مخالف للأنظمه والقوانين على طول بلاغ عاجلشكراًلرجال الأمن البواسل على هذا الأنجاز وانا عن نفسي متطوع لخدمة المرور ورجال الأمن البواسل اقسم بالله اي واحد اشوفه يفحط-يقطع اشارة-يرتكب اي مخالفة اوثق وابلغ عنه هذا واجب وطني علينا ودام عزك ياوطنا
عدد التعليقات:6112
بسمهالاشكال هذي المفروض يعاقبوهم بالخدمة الاجتماعيه مثل تنظيف دورات المياه في الاستراحات والمساجد اللي بأحيائهم وتنظيف الشوارع كمان حتى يشوفوهم الناس اللي يعرفوهم ويمكن يمممكن ياخذوا درس ويعقلوا ولايخجلوا
عدد التعليقات:8373
الحرمانسبحان الله رغم ان الجمس متشطر وبعيد الا ان الاقدار لا مانع لها مهما احتاط الشخص
عزوزكوياحبيبي ياسلام ومليون ألف سلامه عليه والله إنه كفوا والخطاء ع المعفن صاحب سيارة الحوض واقف في مكان رياضة وخطر فضلا عن ذلك ما في أماكن مخصصه رسميه لذلك ولا يمسكونة ليه حتى الواحد ماهو عارف يفعلها أف
عزوزكوياحبيبي ياسلام ومليون ألف سلامه عليه والله إنه كفوا والخطاء ع المعفن صاحب سيارة الحوض واقف في مكان رياضة وخطر فضلا عن ذلك ما في أماكن مخصصه رسميه لذلك ولا يمسكونة ليه حتى الواحد ماهو عارف يفعلها أف
Ksbبعدين شف كيف امتص الصدمه وطلع صاحبها بخير بعد حفظ الله والله لو الجمس هو الي ناقز ع الجيب لا تصير علوم فارجوا عدم الفلسفه في هذي الامور محدثك سياره سيارته gxr 2014 وياليتني ما خذيته باي
Ksbتعليق ١ انت تعرف وش اختبار الصدمات بلعكس يدل ان السياره الامريكيه فيها مرونه ثانيا الجيب جاي من فوق كانك تنقز ع بطن واحد ثالثا شف الجمس ما تحرك الا متر رابعا السياره واقفه و هذي تفرق
همساتالله يصلح شبابنا ويعين حكومتنا على تهورهم ومشاكلهم التي لاتنتهي !!
يالطيفكيف حددتم صاخب الجيب وانتم غير متواجدين وانكنتم متواجدين***
تويوتا وبسالسارات الامريكي خردى تفككة على طول ودشدشت متل البسكويت
محب للسيسي واعشق تراب مصرالحمدلله قبضوا عليه وفكونا من شره