قيادي عسكري موالي للحوثيين: خسرنا كل شيء!

صحيفة المرصد: اعترف العميد شرف لقمان، المتحدث باسم وحدات الجيش الموالية للحوثيين باليمن، أن قواتهم لم تحرز أي تقدم يذكر على جبهات القتال الأمامية خلال العام الماضي، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقال لقمان:” خسرنا كل شيء، حتى البنية التحتية، وما يحدث الآن هو حربٌ استنزاف طويلة فقط”.

وكشفت الصحيفة أن الحوثيين يكافحون الآن للحكم في ظل الحرب التي وصلت إلى حالة من الجمود المدمر، في ظل افتقارهم للسياسيين المهرة، والمثقفين، والتكنوقراط المتخصصين، معتبرة أن القوة القتالية للمتمردين يقابلها ضعف في تلك المجالات.

ولفتت الصحيفة إلى أن معظم إدارة الحوثيين تعتمد على الموظفين المدنيين، وعلى أتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المتحالف معهم، مؤكدة أن الحملة التي تقودها المملكة في اليمن تعيق بشكل متزايد جهودهم في الحكم.