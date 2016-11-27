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قيادي عسكري موالي للحوثيين: خسرنا كل شيء!

27 نوفمبر, 2016 , 14:25 م
قيادي عسكري موالي للحوثيين: خسرنا كل شيء!
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صحيفة المرصد: اعترف العميد شرف لقمان، المتحدث باسم وحدات الجيش الموالية للحوثيين باليمن، أن قواتهم لم تحرز أي تقدم يذكر على جبهات القتال الأمامية خلال العام الماضي، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وقال لقمان:” خسرنا كل شيء، حتى البنية التحتية، وما يحدث الآن هو حربٌ استنزاف طويلة فقط”.
وكشفت الصحيفة أن الحوثيين يكافحون الآن للحكم في ظل الحرب التي وصلت إلى حالة من الجمود المدمر، في ظل افتقارهم للسياسيين المهرة، والمثقفين، والتكنوقراط المتخصصين، معتبرة أن القوة القتالية للمتمردين يقابلها ضعف في تلك المجالات.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم إدارة الحوثيين تعتمد على الموظفين المدنيين، وعلى أتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المتحالف معهم، مؤكدة أن الحملة التي تقودها المملكة في اليمن تعيق بشكل متزايد جهودهم في الحكم.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    عبدالعزيز//

    هذا احد الخونة الذين باعوا وطن وشعب من اجل مشروع وضعه اسيادهم بطهران لبيع اليمن لعقيدة فاسده لم ينزل بها الله من سلطان فلا بد ان تكون النهايه الكهوف والجحور ككلاب ضالة وجثث بين الاودية والصخور
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  2. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    رهين الحياة

    كان الاحرى والاجدربكم يالقمان ان تعو وتدركو وتستفيدو انت والأوباش الحوثي الاهبل وعفاش من كلمة الملك فهدفي غزوصدام للكويت وكلمة الاميرسعودالفيصل امام العالم اذاقرعت طبول الحرب فنحن لها رحمهم الله جميعا
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  3. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    هيا قشو قشكم وخلي المملكه تشوف شغلها الله يحفظهالنا ويحفظنا لها ويحفظ بواسلنا الابطال ويرجعهم سالمين لاهلهم وبلدهم ويشفي مرضاهم ويعوضهم بلباس العافيه ويرحم شهداء الوطن والامارات والبحرين وقطر والمغرب
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  4. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    زائرابوفواز

    الكلام هذا ومن حوثي من خان في ربعه لاتأمن له في حرب الخليح لي تحرير الكويت اشتعلت الجبهات ونحن جنود قالو انتصرنا قال قايدنا بإذن الله تعالى والنصر اهو وصول الشيخ جابر الصباح أرض الكويت
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  5. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    الهمداني

    على اساس عندهم مايخسروه
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  6. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    ماشفنا وجهك ياتعليق(1)حساوي
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  7. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    ✒الراصــــــــــــــــــــد✒

    قال يكافحون للحكم قال. عشم ابليس في الجنه...قربت نهايتهم إنشاء الله.
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  8. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    ساكن البجري

    الهم انزل عليهم حجاره من سجين امبن
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  9. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 14:37 م
    عدد التعليقات:13841

    برق الحرم

    ((((( لن ترى على ارض اليمن الاحتلال الايراني والزنابيل مجرد عبيد تنفذ والبغال تحمل نار المجوس خونة انجاس))))
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  10. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    زائر

    بمناسبة دخول الشتاء تذكر اخوانك المحتاجين لكسوة الشتاء تفقد قريب او صديق واحتسب الاجر عندالله
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  11. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  12. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    اللهم ياربي اجعلها امطار خير وبركة لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  13. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  14. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    حساوي

    معقوله هذا وجه قاىد
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