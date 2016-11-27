صحيفة المرصد: اعترف العميد شرف لقمان، المتحدث باسم وحدات الجيش الموالية للحوثيين باليمن، أن قواتهم لم تحرز أي تقدم يذكر على جبهات القتال الأمامية خلال العام الماضي، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وقال لقمان:” خسرنا كل شيء، حتى البنية التحتية، وما يحدث الآن هو حربٌ استنزاف طويلة فقط”.
وكشفت الصحيفة أن الحوثيين يكافحون الآن للحكم في ظل الحرب التي وصلت إلى حالة من الجمود المدمر، في ظل افتقارهم للسياسيين المهرة، والمثقفين، والتكنوقراط المتخصصين، معتبرة أن القوة القتالية للمتمردين يقابلها ضعف في تلك المجالات.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم إدارة الحوثيين تعتمد على الموظفين المدنيين، وعلى أتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المتحالف معهم، مؤكدة أن الحملة التي تقودها المملكة في اليمن تعيق بشكل متزايد جهودهم في الحكم.
قيادي عسكري موالي للحوثيين: خسرنا كل شيء!
صحيفة المرصد: اعترف العميد شرف لقمان، المتحدث باسم وحدات الجيش الموالية للحوثيين باليمن، أن قواتهم لم تحرز أي تقدم يذكر على جبهات القتال الأمامية خلال العام الماضي، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
تعليقات ( 14 )
عبدالعزيز//هذا احد الخونة الذين باعوا وطن وشعب من اجل مشروع وضعه اسيادهم بطهران لبيع اليمن لعقيدة فاسده لم ينزل بها الله من سلطان فلا بد ان تكون النهايه الكهوف والجحور ككلاب ضالة وجثث بين الاودية والصخور
رهين الحياةكان الاحرى والاجدربكم يالقمان ان تعو وتدركو وتستفيدو انت والأوباش الحوثي الاهبل وعفاش من كلمة الملك فهدفي غزوصدام للكويت وكلمة الاميرسعودالفيصل امام العالم اذاقرعت طبول الحرب فنحن لها رحمهم الله جميعا
زائرابوفوازالكلام هذا ومن حوثي من خان في ربعه لاتأمن له في حرب الخليح لي تحرير الكويت اشتعلت الجبهات ونحن جنود قالو انتصرنا قال قايدنا بإذن الله تعالى والنصر اهو وصول الشيخ جابر الصباح أرض الكويت
الهمدانيعلى اساس عندهم مايخسروه
✒الراصــــــــــــــــــــد✒قال يكافحون للحكم قال. عشم ابليس في الجنه...قربت نهايتهم إنشاء الله.
ساكن البجريالهم انزل عليهم حجاره من سجين امبن
عدد التعليقات:13841
برق الحرم((((( لن ترى على ارض اليمن الاحتلال الايراني والزنابيل مجرد عبيد تنفذ والبغال تحمل نار المجوس خونة انجاس))))
زائربمناسبة دخول الشتاء تذكر اخوانك المحتاجين لكسوة الشتاء تفقد قريب او صديق واحتسب الاجر عندالله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
حساويمعقوله هذا وجه قاىد