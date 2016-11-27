قرار غريب أخذه مهندس في غوغل مكنه من توفير 90 بالمئه من راتبه!

صحيفة لمرصد:انتقل براندون، البالغ من العمر 23 عاما، من ولاية ماساشوسيتس إلى سان فرانسيسكو في منتصف شهر مايو لبدء العمل كمهندس برمجيات في شركة غوغل.

ووفقاً لموقع”سكاي نيوز”بدل أن يختار براندون الاستقرار في شقة في سان فرانسيسكو، قرر العيش في شاحنة مساحتها 11 متر مربع، وذلك هربا من غلاء أسعار الإيجار.واشترى الشاب براندون شاحنة من نوع فورد بـ10 آلاف دولار وحوّلها إلى غرفة للنوم، بعدما فشل في إيجاد سكن يأويه بثمن مناسب.

وقال المهندس إن هذا القرار “الغريب” يعود عليه بالنفع، حيث نجح في توفير 90 في المئة من راتبه، مضيفا أنه يستغل مرافق غوغل للقيام بكثير من الأمور، حيث يقوم على سبيل المثال بشحن هاتفه وحاسوبه المحمول في مقر العمل، فيما تظل شاحنته مركونة في موقف السيارات التابع للشركة.كما أشار إلى أن شاحنته تتوفر على أهم الأشياء فقط (سرير وخزانة ملابس ورفوف لعرض الملابس).