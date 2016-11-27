شاهد: صورة ملثم يحمل سلاح ويقتحم مستشفى جازان .. و”الصحة” تكشف حقيقة الحادثة!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على نطاق واسع صورًا لـ”ملثم” يحمل السلاح ويقحم مستشفى جازان ومن حوله رجال الأمن وهم يقبضون عليه.

من جهته أوضح المتحدث الإعلامي بصحة جازان أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد تجربة فرضية، داعياً إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل.