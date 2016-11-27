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شاهد: صورة ملثم يحمل سلاح ويقتحم مستشفى جازان .. و”الصحة” تكشف حقيقة الحادثة!

27 نوفمبر, 2016 , 14:37 م
شاهد: صورة ملثم يحمل سلاح ويقتحم مستشفى جازان .. و”الصحة” تكشف حقيقة الحادثة!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على نطاق واسع صورًا لـ”ملثم” يحمل السلاح ويقحم مستشفى جازان ومن حوله رجال الأمن وهم يقبضون عليه.

من جهته أوضح المتحدث الإعلامي بصحة جازان أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد تجربة فرضية، داعياً إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل.

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تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    عمر

    وش تجربه فرضيه هذا واضح انه جاي ينتقم من احد كان السبب في وفاة احد اقاربه اما باهمال اوخطاء طبي بدون عقاب يرجى التحقيق في ذالك ومعاقبة المهمل بقوه او ستصبح مجازر
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  2. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    عبدالعزيز//

    هم فئة قليله من يريدون بث الفوضى والاشاعات ضد هذه البلاد تحت مسمى شبكات التواصل ورائها خونة واذناب فقط لانها المملكه ولكن نحن محصنون باذن الله
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  3. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    احمد عسيري

    فرضية صبيانية التنفيذ تشبه التمثيل بينهم ولو كان تواجد رجل يحمل مسدس قتله خوفا من شره وحماية للموقع من كان سيتحمل الخطاء تعاملوا مع الامر بجد والفرضية لها دراسة جدوى منها وتحليل لنتائج الفرضية ونجاحها
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  4. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    بذكرالله تطمئن القلوب

    امطار بفضل الله ورحمته اذكر نفسي واياكم بالدعاء
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  5. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    من جيزان

    مستشفيات جيزان اهمال الى ابعد الحدود اقسم ان مستشفيات الحديده افضل منها بمئات المرات
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  6. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    ويزعل عشان ايش لما كشف على العفن وع
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  7. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    ت 16 عفواً تصحيح -(شكراً) للمتحدث الاعلامي على التوضيح بأنها تجربة افتراضية-
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  8. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    عموري

    فرضية كثر منها المفروض يتركون زوجته الين تحي طبيبة تكشف عليها
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  9. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    جنوبية..🌻🌻

    فرضية فهمنها المصنف والخنجر ايش وضعهم جزء من الفرضية كان كملوها بعود ريحان وكاذي
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  10. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    السفري

    مصايب مستشفيات الجنوب اكثر من مصايب مستشفياتنا والصحة لا صحة في كلامهم وافعالهم اتحداك تقولها عشر مرات ورى بعض
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  11. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    للمتحدث الأعلامي على التوضيح بأنها تجربة افتراضية- لدي اقتراح للجهات المختصه أتمني تطبيقة

    بعيد عن الخبر- لدي اقتراح وهو وضع بوابات أمنية على المستشفيات والمقرات الهامه كذلك تزويد الحراسات الأمنية ورجال الأمن بكلبشات وصاعق كهربائي وبخاخ الفلفل حتى يسهل القبض على أي مجرم وتسليمه للعداله
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  12. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    حلوه فرضيه لابس وزار وسكين حقيقيه يامتجدث الصحه جديده التصريفه اخر موديل
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  13. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    سعد

    طيب لو تحمس مواطن و طلع مسدس و اطلق النار مين المسؤول؟؟؟المفروض مثل هذي التجارب تتم في مكان مخصص بعيد عن المواطنين !!!!
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  14. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    الهمداني

    طلع تمثيل
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  15. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    مصمم

    == فرضية == عسكريين وثلاثة رجال أمن و17 موظف // وساعة الجد العدد صفر
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  16. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    ملحق الصحافه

    انا حاولت اقنع نفسي انها تجربه والحمدلله نجحت
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  17. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    همسات

    خبر اليوم بفلوس بكره ببلاش ! ماعاد صار شيء يتخبى برمن النت !
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  18. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 15:10 م
    عدد التعليقات:6112

    بسمه

    بااين تجربه لان بعضهم مٌبتسم وكمان الله يهديه داخل جووو مع الدور ماقدروا يسيطروا عليه فان دام 😂👌🏻
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  19. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    كجمغلو

    هههههههههههههههههه تجربة فرضيه وبسلاح حقيقي فسرها لنا عشان نفهم زيك يا فهيم
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  20. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    أفريقي

    إذا كان المشهد غير حقيقي و تمثيل لماذا السكين حقيقية!!!!
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  21. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    اسد

    ايه. صدقنا فرضيه على مين يالحبيب. والله اتوقع مو فرضيه وبعدين وراء مستشفيات جيزان الايام ذي تان انيين بالاهمال من جميع الخدمات ؟
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  22. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    هههههههه
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  23. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    قد يكون السلاح هديه يوم زواجه وبعدها سمع شيله حماسسيه هياطيه قاقاقا وتوجه للمستشفى والله أعلم
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  24. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    صفخــه

    التجارب بالسكاكين ماعندكم فكر ثاني ......
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  25. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    112

    أصلأ هو في مستشفى في جازان مافي الا مجازر الداخل مفقود والخارج مولود ولا تموت محروق
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  26. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    الدروب سالكة

    من كثر الضغط اللي يحصل من اطباء قد يعمل كل شي الموطن يقتل قرىبك واخر شي خطا طبي وان كانت تجربة فهم متوقعين ذلك يحصل
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