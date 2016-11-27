شاهد: صورة ملثم يحمل سلاح ويقتحم مستشفى جازان .. و”الصحة” تكشف حقيقة الحادثة!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على نطاق واسع صورًا لـ”ملثم” يحمل السلاح ويقحم مستشفى جازان ومن حوله رجال الأمن وهم يقبضون عليه.
من جهته أوضح المتحدث الإعلامي بصحة جازان أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد تجربة فرضية، داعياً إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل.
تعليقات ( 26 )
عمروش تجربه فرضيه هذا واضح انه جاي ينتقم من احد كان السبب في وفاة احد اقاربه اما باهمال اوخطاء طبي بدون عقاب يرجى التحقيق في ذالك ومعاقبة المهمل بقوه او ستصبح مجازر
عبدالعزيز//هم فئة قليله من يريدون بث الفوضى والاشاعات ضد هذه البلاد تحت مسمى شبكات التواصل ورائها خونة واذناب فقط لانها المملكه ولكن نحن محصنون باذن الله
احمد عسيريفرضية صبيانية التنفيذ تشبه التمثيل بينهم ولو كان تواجد رجل يحمل مسدس قتله خوفا من شره وحماية للموقع من كان سيتحمل الخطاء تعاملوا مع الامر بجد والفرضية لها دراسة جدوى منها وتحليل لنتائج الفرضية ونجاحها
بذكرالله تطمئن القلوبامطار بفضل الله ورحمته اذكر نفسي واياكم بالدعاء
من جيزانمستشفيات جيزان اهمال الى ابعد الحدود اقسم ان مستشفيات الحديده افضل منها بمئات المرات
عموريفرضية كثر منها المفروض يتركون زوجته الين تحي طبيبة تكشف عليها
جنوبية..🌻🌻فرضية فهمنها المصنف والخنجر ايش وضعهم جزء من الفرضية كان كملوها بعود ريحان وكاذي
السفريمصايب مستشفيات الجنوب اكثر من مصايب مستشفياتنا والصحة لا صحة في كلامهم وافعالهم اتحداك تقولها عشر مرات ورى بعض
للمتحدث الأعلامي على التوضيح بأنها تجربة افتراضية- لدي اقتراح للجهات المختصه أتمني تطبيقةبعيد عن الخبر- لدي اقتراح وهو وضع بوابات أمنية على المستشفيات والمقرات الهامه كذلك تزويد الحراسات الأمنية ورجال الأمن بكلبشات وصاعق كهربائي وبخاخ الفلفل حتى يسهل القبض على أي مجرم وتسليمه للعداله
سعدطيب لو تحمس مواطن و طلع مسدس و اطلق النار مين المسؤول؟؟؟المفروض مثل هذي التجارب تتم في مكان مخصص بعيد عن المواطنين !!!!
الهمدانيطلع تمثيل
مصمم== فرضية == عسكريين وثلاثة رجال أمن و17 موظف // وساعة الجد العدد صفر
ملحق الصحافهانا حاولت اقنع نفسي انها تجربه والحمدلله نجحت
همساتخبر اليوم بفلوس بكره ببلاش ! ماعاد صار شيء يتخبى برمن النت !
عدد التعليقات:6112
بسمهبااين تجربه لان بعضهم مٌبتسم وكمان الله يهديه داخل جووو مع الدور ماقدروا يسيطروا عليه فان دام 😂👌🏻
كجمغلوهههههههههههههههههه تجربة فرضيه وبسلاح حقيقي فسرها لنا عشان نفهم زيك يا فهيم
أفريقيإذا كان المشهد غير حقيقي و تمثيل لماذا السكين حقيقية!!!!
اسدايه. صدقنا فرضيه على مين يالحبيب. والله اتوقع مو فرضيه وبعدين وراء مستشفيات جيزان الايام ذي تان انيين بالاهمال من جميع الخدمات ؟
صفخــهالتجارب بالسكاكين ماعندكم فكر ثاني ......
112أصلأ هو في مستشفى في جازان مافي الا مجازر الداخل مفقود والخارج مولود ولا تموت محروق
الدروب سالكةمن كثر الضغط اللي يحصل من اطباء قد يعمل كل شي الموطن يقتل قرىبك واخر شي خطا طبي وان كانت تجربة فهم متوقعين ذلك يحصل