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نظام الأسد يستولي على منزل رفيق الحريري في دمشق

27 نوفمبر, 2016 , 16:11 م
نظام الأسد يستولي على منزل رفيق الحريري في دمشق
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صحيفة المرصد-متابعات:ذكرت وسائل إعلام سورية أن حكومة دمشق أنهت إجراءات نقل ملكية منزل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ليصبح ملكا للنظام السوري.

ووفقا لموقع “هاشتاغ سيريا”، فإنه من المفترض أن يقوم قاضي التنفيذ بزيارة المنزل، الأحد، وتسليمه إلى أملاك الدولة.وبحسب الموقع، فإن إجراءات نقل الملكية ستتم بحضور ممثل عن مديرية المصالح العقارية.

يذكر أن نقل ملكية منزل رفيق الحريري، واستيلاء نظام الأسد عليه، جاءا بعد دعوى قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.يشار إلى أن منزل رفيق الحريري يقع في منطقة الروضة بالعاصمة دمشق، بجانب منزل عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

وفي حال صحّ نبأ استيلاء نظام الأسد على منزل الحريري، فإن هذه الحادثة لا تعدّ الأولى من نوعها، حيث سبقها استيلاء النظام على منزل الإعلامي فيصل القاسم في السويداء، ومنزل الممثلة مي سكاف.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    💎🎀سُندُس

    ماهمني ضرب العصا في ظلالي😂مدام ظلي ( يحرق ) قلوب وأعصاب ..!! أخسر وجيه أهل ( الحسد ) والتعالي :: (وأكسب) كنوز أهل المعزة والآداب ..!!
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  2. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    اوجعتهم ياسعد الحريري لأنك ماسلمت على سفيرهم بلبنان😂😅
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  3. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    A.awad

    حرامي يسـرق **....!!!!!
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  4. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    الركاده طيبه

    ياخوفي الدور على فندق صاحبنا بدمشق فندق ( الفور سييزن )
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  5. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ت 3 صراحة اللي إلتو يعتبر فيل كبير وعمبيطير كمان لكن منشان الجمعيات الخيرية وللأيتام كمان الله ينتقم من بشار ومن كل واحد بأيدو يارب ووقف معو
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  6. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    هاشم

    أين ابناء الحريري عن هذه المهاترات والظلالات بابناء الحريري أقيموا دعوة ضد هذا الظالم و نظامة
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  7. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    REALITY

    نظام مجرم قتل ألاف الأبرياء و هدم منازل ألاف أخرين فلا غرابة أن يستولي على منزل بالقوة و بغير وجه حق.
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  8. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    صالح الشيخ فهمي

    أنا أسكن بجانب هذا المنزل بدمشق .. لقد تم تسليمه لإحدى الجمعيات الخيرية لتجعله سكن للأطفال الأيتام الذين فقدوا أهليهم في الحرب
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  9. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    عمر

    لايتوانى هذا المجرم عن فعل اي شيء وهذا طبع الطغاة ﻻيرون احد غيرهم والباقي حشرات يجب القضاء عليهم ونحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل وﻻينفع معهم الا القوه ﻻلسياسه والحوار والتفاوض
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  10. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    احمد عسيري

    ذهب صاحبه ويلحق به ***وعند الله تجتمع الخصوم
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