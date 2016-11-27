نظام الأسد يستولي على منزل رفيق الحريري في دمشق

صحيفة المرصد-متابعات:ذكرت وسائل إعلام سورية أن حكومة دمشق أنهت إجراءات نقل ملكية منزل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ليصبح ملكا للنظام السوري.

ووفقا لموقع “هاشتاغ سيريا”، فإنه من المفترض أن يقوم قاضي التنفيذ بزيارة المنزل، الأحد، وتسليمه إلى أملاك الدولة.وبحسب الموقع، فإن إجراءات نقل الملكية ستتم بحضور ممثل عن مديرية المصالح العقارية.

يذكر أن نقل ملكية منزل رفيق الحريري، واستيلاء نظام الأسد عليه، جاءا بعد دعوى قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.يشار إلى أن منزل رفيق الحريري يقع في منطقة الروضة بالعاصمة دمشق، بجانب منزل عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

وفي حال صحّ نبأ استيلاء نظام الأسد على منزل الحريري، فإن هذه الحادثة لا تعدّ الأولى من نوعها، حيث سبقها استيلاء النظام على منزل الإعلامي فيصل القاسم في السويداء، ومنزل الممثلة مي سكاف.