صحيفة المرصد: توعد النائب الكويتي وليد الطبطبائي، الفائز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس السبت، الإيرانيين قائلًا:” اسمعوا يا جماعة إيران من الآن راح تسمعوا أضعاف أضعاف ما قولته تحت قبة البرلمان”.
وقال الطبطبائي لناخبيه:” نجاحي يعود لكم بعد الله والنتيجة ما كانت بجهد مني لأنني لا أنتمي لحزب ولا قبيلة ولا صرفنا ملايين لكي ننجح ولذا فنجاحي بفضل الله يعود لجهودكم، ولدينا مرحلة مهمة الآن وأجندتي الخاصة هي حماية البلد وخدمة المواطن وأمن البلاد سيكون خط أحمر”.
شاهد.. النائب الكويتي وليد الطبطبائي في أول تصريح له بعد فوزه.. يتوعد “جماعة إيران”
صحيفة المرصد: توعد النائب الكويتي وليد الطبطبائي، الفائز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس السبت، الإيرانيين قائلًا:” اسمعوا يا جماعة إيران من الآن راح تسمعوا أضعاف أضعاف ما قولته تحت قبة البرلمان”.
تعليقات ( 26 )
مواطنأتمنى وجود مئات مثل هذا الرجل في الكويت .
سلماندوس دوس دوس يالطبطباءي دوس على الشيعة الروافض المجوس
المحقق كوناناللهم وفق الطبطبائي
💥💦ريما Rima💥💦مافيه سلفي بمجلس الامة للأسف __اما الاخونج كلام لا هم ضد إيران ولاشيء يقولون عكس افعلهم مثل شيعة الكويت
عدد التعليقات:6022
الرحاااللن يتغير شي..ايران لها اكثر من مىات السنين..وسمعنا الكثير من سوف يغير ايران ويهدها..وفي الحقيقه..محلك راوح..هذه هي الحقيقه..ومن يصفق له..مجرد تصفيق كما في مسرحيه..ترشيحه اكبر غلطه ارتكبها اهل الكويت
تعليق 18 عن الهجوم على السعودية من اذناب ايران سكتهم مرزوق الغانمانصر اخيك ظالم او مظلوم ، وهذا الرجل معروفه مواقفه الرجولية ،، الكويت ورجال الكويت معروفه مواقفهم من أيام المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله . ولا هي غريبه على وليد الطبطبائي المواقف الرجولية
رعد الجنوبادعس على اذناب المجوس
بريداويالله وحد جهود و قلوب أهل السنة و انصرهم على عدوك و عدوهم يا قوي يا متين
عدد التعليقات:6022
الرحااالكله كلام..ماذا هو فاعل ؟..لاشي..سواء الصراخ..وسنسمع صراخك كل مره يتم الاجتماع..وفي الحقيقه..لن يتغير شي..وستظل ايران هي مصدر القلق والتهديد والارهاب في المنطقه
عدد التعليقات:14548
عمر السميريالطبطبائي رجل مخلص لدينه ووطنه
عدد التعليقات:14548
عمر السميريمبرووووك فوز الطبطبائي
أبو ملقاطأرفع راسك أيه الطبطبائي الكويتي المحترم انت كويتي الأصل فبارك الله مسعاك ايه البطل
عدد التعليقات:6022
الرحااالكل ما اتذكر صفات رسول الرحمه واهل بيته الطاهرين..وارى من يقول انه متدين ويهدد..اعلم يقينا ان ذلك ماكان ليفعله لارسول الله ولا احد الصالحين من بعده..ماذا ستسفيد الكويت من تهديدك..سواء شحن النفوس
السيف الازرقكفو... الله يكثر من امثالك المخلصين للكويت ...؟
ت 1 رخمهتعليق مخالف
العويدادعس على رقاب اتباع الملالي الخائنين لبلاد العرب والمسلمين
حفظ الله دول الخليج العربي وحكامه وشعبه الأصيلدوووس ياوليد الطبطبائي وأدعسس على كلاب الروافض الخونه اتباع الجررذ خامنئي
زائر المرصدكثير الكلام.إنتاجه ضعيف.وكثرة الكلام تضيع الجهد والوقت.وصاحبنا من هذه النوعيه.ليتك تهتم بالعمل .وتترك الكلام الزائد...
REALITYالله يوفقه و ينصره
سنافياللهم اجعله دعما للسنة الذين يسيرون على نهج السلف الصالح . في الكويت .
عجاج الوقتلا اعتقد أن الاخونجية كلهم على نمط واحد فقد يكون منهم من لديه الوعي الشرعي والعقيدة الصحيحة خلافا لمرسي اللذي باع الشعب السني لإيران من أجل الأرزاق التي هي بيد الله تعالى..
رحمة ****رحمة ***ههههههههههه
الزهرانيكفو 😁
احمد عسيريوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
زوارةكفووووووووووووووووووووووووووووووووووا
رحمه ⭐⭐⭐فليقطع الخليج العلاقات بالكويت فورا ان ترأس احد الاخوانجيه مجلسهم