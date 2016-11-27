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شاهد.. النائب الكويتي وليد الطبطبائي في أول تصريح له بعد فوزه.. يتوعد “جماعة إيران”

27 نوفمبر, 2016 , 16:22 م
شاهد.. النائب الكويتي وليد الطبطبائي في أول تصريح له بعد فوزه.. يتوعد “جماعة إيران”
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صحيفة المرصد: توعد النائب الكويتي وليد الطبطبائي، الفائز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس السبت، الإيرانيين قائلًا:” اسمعوا يا جماعة إيران من الآن راح تسمعوا أضعاف أضعاف ما قولته تحت قبة البرلمان”.
وقال الطبطبائي لناخبيه:” نجاحي يعود لكم بعد الله والنتيجة ما كانت بجهد مني لأنني لا أنتمي لحزب ولا قبيلة ولا صرفنا ملايين لكي ننجح ولذا فنجاحي بفضل الله يعود لجهودكم، ولدينا مرحلة مهمة الآن وأجندتي الخاصة هي حماية البلد وخدمة المواطن وأمن البلاد سيكون خط أحمر”.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    27 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    مواطن

    أتمنى وجود مئات مثل هذا الرجل في الكويت .
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  2. 25
    27 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    سلمان

    دوس دوس دوس يالطبطباءي دوس على الشيعة الروافض المجوس
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  3. 24
    27 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    المحقق كونان

    اللهم وفق الطبطبائي
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  4. 23
    27 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    مافيه سلفي بمجلس الامة للأسف __اما الاخونج كلام لا هم ضد إيران ولاشيء يقولون عكس افعلهم مثل شيعة الكويت
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  5. 22
    27 نوفمبر, 2016 , 18:44 م
    عدد التعليقات:6022

    الرحااال

    لن يتغير شي..ايران لها اكثر من مىات السنين..وسمعنا الكثير من سوف يغير ايران ويهدها..وفي الحقيقه..محلك راوح..هذه هي الحقيقه..ومن يصفق له..مجرد تصفيق كما في مسرحيه..ترشيحه اكبر غلطه ارتكبها اهل الكويت
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  6. 21
    27 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    تعليق 18 عن الهجوم على السعودية من اذناب ايران سكتهم مرزوق الغانم

    انصر اخيك ظالم او مظلوم ، وهذا الرجل معروفه مواقفه الرجولية ،، الكويت ورجال الكويت معروفه مواقفهم من أيام المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله . ولا هي غريبه على وليد الطبطبائي المواقف الرجولية
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  7. 20
    27 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    رعد الجنوب

    ادعس على اذناب المجوس
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  8. 19
    27 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    بريداوي

    الله وحد جهود و قلوب أهل السنة و انصرهم على عدوك و عدوهم يا قوي يا متين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 18
    27 نوفمبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:6022

    الرحااال

    كله كلام..ماذا هو فاعل ؟..لاشي..سواء الصراخ..وسنسمع صراخك كل مره يتم الاجتماع..وفي الحقيقه..لن يتغير شي..وستظل ايران هي مصدر القلق والتهديد والارهاب في المنطقه
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  10. 17
    27 نوفمبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    الطبطبائي رجل مخلص لدينه ووطنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 16
    27 نوفمبر, 2016 , 18:09 م
    عدد التعليقات:14548

    عمر السميري

    مبرووووك فوز الطبطبائي
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  12. 15
    27 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    أبو ملقاط

    أرفع راسك أيه الطبطبائي الكويتي المحترم انت كويتي الأصل فبارك الله مسعاك ايه البطل
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  13. 14
    27 نوفمبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:6022

    الرحااال

    كل ما اتذكر صفات رسول الرحمه واهل بيته الطاهرين..وارى من يقول انه متدين ويهدد..اعلم يقينا ان ذلك ماكان ليفعله لارسول الله ولا احد الصالحين من بعده..ماذا ستسفيد الكويت من تهديدك..سواء شحن النفوس
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  14. 13
    27 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    السيف الازرق

    كفو... الله يكثر من امثالك المخلصين للكويت ...؟
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  15. 12
    27 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    ت 1 رخمه

    تعليق مخالف
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  16. 11
    27 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    العويد

    ادعس على رقاب اتباع الملالي الخائنين لبلاد العرب والمسلمين
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  17. 10
    27 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    حفظ الله دول الخليج العربي وحكامه وشعبه الأصيل

    دوووس ياوليد الطبطبائي وأدعسس على كلاب الروافض الخونه اتباع الجررذ خامنئي
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  18. 9
    27 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    زائر المرصد

    كثير الكلام.إنتاجه ضعيف.وكثرة الكلام تضيع الجهد والوقت.وصاحبنا من هذه النوعيه.ليتك تهتم بالعمل .وتترك الكلام الزائد...
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  19. 8
    27 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    REALITY

    الله يوفقه و ينصره
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  20. 7
    27 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    سنافي

    اللهم اجعله دعما للسنة الذين يسيرون على نهج السلف الصالح . في الكويت .
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  21. 6
    27 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    عجاج الوقت

    لا اعتقد أن الاخونجية كلهم على نمط واحد فقد يكون منهم من لديه الوعي الشرعي والعقيدة الصحيحة خلافا لمرسي اللذي باع الشعب السني لإيران من أجل الأرزاق التي هي بيد الله تعالى..
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  22. 5
    27 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    رحمة ****

    رحمة ***ههههههههههه
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  23. 4
    27 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    الزهراني

    كفو 😁
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  24. 3
    27 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    احمد عسيري

    وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
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  25. 2
    27 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    زوارة

    كفووووووووووووووووووووووووووووووووووا
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  26. 1
    27 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    فليقطع الخليج العلاقات بالكويت فورا ان ترأس احد الاخوانجيه مجلسهم
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