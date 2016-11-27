شاهد.. النائب الكويتي وليد الطبطبائي في أول تصريح له بعد فوزه.. يتوعد “جماعة إيران”

صحيفة المرصد: توعد النائب الكويتي وليد الطبطبائي، الفائز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس السبت، الإيرانيين قائلًا:” اسمعوا يا جماعة إيران من الآن راح تسمعوا أضعاف أضعاف ما قولته تحت قبة البرلمان”.

وقال الطبطبائي لناخبيه:” نجاحي يعود لكم بعد الله والنتيجة ما كانت بجهد مني لأنني لا أنتمي لحزب ولا قبيلة ولا صرفنا ملايين لكي ننجح ولذا فنجاحي بفضل الله يعود لجهودكم، ولدينا مرحلة مهمة الآن وأجندتي الخاصة هي حماية البلد وخدمة المواطن وأمن البلاد سيكون خط أحمر”.